Cô bé lớp ba làm bánh flan gây quỹ vắc-xin phòng dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 14:00 PM (GMT+7)

Em Nguyễn Hoàng Thảo My tự tay làm và bán bánh flan để đóng góp cho quỹ vắc-xin, chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19.

Nguyễn Hoàng Thảo My (bên phải) và em gái Sushi (bên trái)

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Thảo My rao bán những chiếc bánh do tự tay em làm với những câu từ rất dễ thương: “Ông, bà, cô, chú ơi! Con là Thảo My, con 9 tuổi hiện nay con muốn ủng hộ quỹ vaccine ngừa COVID - 19 nên con sẽ mở lại Tiệm bánh Flan Thảo My. Con mong ông bà cô chú sẽ mua ủng hộ con. Con cảm ơn ông bà cô chú nhiều ạ!”.

Trong năm 2020, khi thấy mẹ kêu gọi mọi người đóng góp ủng hộ cho quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid 19, Thảo My đã chia sẻ với mẹ về ý tưởng làm bánh để bán và gây quỹ. Hoàn toàn ủng hộ con gái, mẹ của Thảo My là chị Lâm Mỹ Phương đã dạy cô bé làm bánh Flan và bán tại nhà.

Mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng Thảo My đã có thể tự tay làm hầu hết các công đoạn. Những chiếc bánh Flan do em làm sử dụng chén giấy bạc, không dùng đồ nhựa, vừa tiện lợi lại đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong thời gian đó, từ việc làm bánh Flan đề bán, Thảo My đã gây quỹ được số tiền là 2 triệu đồng để ủng hộ cho quỹ vắc-xin phòng chống dịch.

Không chỉ làm bánh để bán, mới đây (ngày 1/7) Thảo My đã dùng tiền tiết kiệm và cùng mẹ làm 120 chiếc bánh Flan mang đến tặng các bác sĩ, y tá ở Bệnh viện Trưng Vương đang làm công việc phòng chống dịch Covid-19. Việc làm bánh để tặng các y bác sĩ, Thảo My dự định thực hiện vào thứ tư hàng tuần.

Thảo My làm 200 chiếc bánh Flan gửi tặng các y bác sĩ ở bệnh viện Lê Văn Thịnh (Quận 2, TPHCM) và bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid 19 - Số 3

Ngày 9/7 vừa qua, Thảo My đã làm và nhờ ba đi gửi tặng 200 cái bánh Flan để gửi các y bác sĩ ở bệnh viện Lê Văn Thịnh quận 2 và bệnh viện dã chiến Thu Dung điều trị Covid 19 - Số 3 kèm lời chúc: “Con kính chúc các y bác sĩ thật nhiều sức khỏe để cùng nhau giúp đỡ mọi người chống COVID- 19”.

Chị Phương chia sẻ: “Lúc nghe con gái nói muốn làm bánh để gây quỹ, mình hoàn toàn bất ngờ. Thảo My có nói là các y bác sĩ hiện tại đang làm việc rất cực nhọc, nên con muốn gửi tặng bánh để hi vọng các y bác sĩ sẽ vui vẻ và bớt vất vả hơn. Mình nghĩ, nếu con gái làm được như thế thì là một điều quá hay rồi”.

Hành động tuy nhỏ bé này nhưng đã tiếp thêm động lực lớn lao cho các bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch tại Bệnh viện Trưng Vương. “Trân quý lắm tình cảm con gửi vào từng món quà để tặng đến mọi người. Khi mở thùng bánh ra cô thực sự rất xúc động - món quà vô cùng ý nghĩa. Một lần nữa cảm ơn con và gia đình nhiều lắm!”, Bác sĩ Hồng Cúc Phạm (BV Trưng Vương) nhắn gửi Thảo My.

Bánh Flan do Thảo My làm được đựng trong giấy bạc thay vì hộp nhựa nhằm hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường

Thảo My cho biết: “Con rất vui vì nhận được nhiều lời khen từ các cô chú. Con muốn hành động của con được nhiều người biết đến. Không phải là để nổi tiếng mà là để con có thể bán được nhiều bánh hơn, ủng hộ nhiều hơn cho quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid 19”.

Xúc động và cảm mến tinh thần, việc làm ý nghĩa của Thảo My, không chỉ có ba mẹ mà rất nhiều người thân, anh chị, bạn bè đã ủng hộ và chung tay, đồng hành với em. Người giúp em làm và bán bánh, người thì kêu gọi gia đình, bạn bè mua bánh ủng hộ, lại có người góp tiền cho Thảo My mua thêm nguyên vật liệu, hay nhỏ hơn là viết những lời chúc tốt đẹp để cảm ơn những người đã mua hàng ủng.

“Con muốn cảm ơn các bác sĩ đã lao mình vào trận chiến chống dịch Covid-19, nên con làm bánh flan gửi tặng, hi vọng các bác sĩ có thể vui vẻ, để tiếp tục làm công việc của mình. Còn số tiền gây quỹ vác-xin kiếm được từ việc bán bánh, con hi vọng có thể góp chút công sức để cùng cả nước chống dịch”, Thảo My chia sẻ.

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/co-be-lop-ba-lam-banh-flan-gay-quy-vac-xin-phong-dich-covid-19-16960...Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/co-be-lop-ba-lam-banh-flan-gay-quy-vac-xin-phong-dich-covid-19-169604.html