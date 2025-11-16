Cô bé 10 tuổi kiệt sức vì áp lực thành tích từ mẹ

Có lúc, Anh Thư phải nén cảm xúc, tự chịu đựng để khỏi làm mẹ buồn.

Tập 19 chương trình “Điều con muốn nói” mang đến câu chuyện về bé Anh Thư (10 tuổi) với mong muốn giản dị nhưng đầy sức nặng: “Mẹ đừng đặt quá nhiều áp lực học tập, thi cử và điểm số lên con, hãy dành thời gian chơi và đồng hành cùng con.”

Đằng sau lời thổ lộ ấy là hành trình học tập dày đặc của cô bé: từ cờ vua, bơi lội, múa, nhảy, xiếc cho đến các môn văn hóa. Mỗi môn học là một cuộc thi, mỗi cuộc thi là một yêu cầu phải giành được vị trí cao nhất. Khi không đạt giải hay điểm số tuyệt đối, Anh Thư sợ bị mẹ la mắng, thậm chí bị đánh. Có lúc, cô bé phải nén cảm xúc, tự chịu đựng để khỏi làm mẹ buồn. Dù cố gắng giải thích rằng mình đã làm hết khả năng, Thư vẫn nhận lại những câu trách móc: “Mẹ đã bỏ tiền ra cho con học, sao con lại không thắng?”.

Mặc dù có ước mơ trở thành giáo viên dạy múa, hát, nhảy, Anh Thư chỉ được tiếp tục theo đuổi năng khiếu nếu đạt điểm 10 ở các môn văn hóa. Điều này khiến cô bé phải căng mình vừa luyện tập nghệ thuật, vừa đạt thành tích xuất sắc trên lớp. “Có lúc con buồn và giận mẹ, chỉ muốn ở một mình và không nói với ai,” Anh Thư nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Thu Thảo vô tình xây dựng một áp lực thành tích quá lớn dành cho con.

Chị Thu Thảo – mẹ của bé, thừa nhận con gái có năng khiếu nghệ thuật vượt trội, nhưng vì mong con “thành tài”, chị vô tình xây dựng một áp lực thành tích quá lớn. Quan niệm “đã học thì phải học cho đến nơi đến chốn” khiến mẹ ép con thi thố liên tục. “Em chỉ muốn con nghiêm túc và toàn tâm toàn ý với việc học,” chị nói.

MC Ốc Thanh Vân, người dẫn chương trình, bày tỏ sự thấu hiểu khi kể lại tuổi thơ của mình: “Hồi nhỏ, ba mẹ không ép tôi học nhiều hay thi nhiều. Tôi học theo sở thích, và tự chọn con đường vào trường Sân khấu – Điện ảnh, điều đó giúp tôi trưởng thành tự nhiên”. Chị gửi đến chị Thảo lời nhắn: kỳ vọng là cần thiết, nhưng không nên làm lu mờ cảm xúc và lựa chọn của con. Hãy để việc học là hành trình khám phá, không phải cuộc chạy đua thành tích.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long, khách mời chương trình, phân tích: việc học của Anh Thư không quá sức, điều khiến bé kiệt quệ là những kỳ thi không cần thiết, những giải thưởng không mang giá trị thực tế. “Lỗi không nằm ở việc mẹ kỳ vọng, mà ở cách đặt kỳ vọng. Trẻ em cũng có giới hạn, không thể liên tục phấn đấu chỉ để làm vừa lòng người lớn,” ông nhấn mạnh.

Chuyện của bé Anh Thư khép lại với lời nhắc dành cho các bậc phụ huynh: học và thi cử là hai khái niệm khác biệt. Học là để hiểu biết và nuôi dưỡng đam mê, còn thi cử chỉ là công cụ đánh giá, không nên trở thành nỗi ám ảnh. Khi bố mẹ biết lắng nghe, đồng hành và tôn trọng con, trẻ sẽ có cơ hội vừa phát triển tài năng, vừa được tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa.