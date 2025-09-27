Được dìu đỡ qua biến cố, người phụ nữ Cà Mau quyết cưới chàng trai kém 11 tuổi

Tình yêu bắt nguồn từ sự cảm kích

“Có những mối duyên đến muộn nhưng đúng thời điểm thì lại trở thành định mệnh”. Từ câu chuyện tình yêu của chính mình, chị Trần Huỳnh Anh (SN 1987, quê Vĩnh Long) càng thấm thía hơn câu nói ấy.

Trước khi gặp gỡ anh Lê Huỳnh Hải Âu (SN 1998, quê Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau), kém 11 tuổi, chị Huỳnh Anh từng trải qua mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm với một người đồng giới. Khi ấy, chị từng nghĩ sẽ không kết hôn, không sinh con, mà gắn bó với người ấy đến cuối đời.

Cặp đôi hơn kém nhau 11 tuổi

Tuy nhiên, đầu năm 2023 mối tình ấy tan vỡ trong sự hụt hẫng, đau khổ của cả hai. Vì hoàn cảnh gia đình, họ không thể sống trọn vẹn với cảm xúc của riêng mình.

“Khi ấy, tôi đã 36 tuổi. Nghĩ về chuyện kết hôn, thực sự thấy mông lung”, chị Huỳnh Anh nói.

Tháng 5/2023, người anh trai thứ 2 của chị qua đời sau một cơn đột quỵ. Sự ra đi của anh trở thành cú sốc lớn với chị và cả gia đình.

“Anh trai cả của tôi đã ly hôn, em trai út thì chưa lấy vợ. Anh trai thứ 2 của tôi đột ngột qua đời, ba mẹ suy sụp, căn nhà càng trở nên hiu quạnh", chị tâm sự.

Sự ra đi của anh trai khiến chị Huỳnh Anh suy sụp, đau ốm liên miên, có lúc phải nhập viện vì sức khỏe yếu. Đúng lúc này, anh Hải Âu đã đến, mang theo hơi ấm và sự quan tâm chân thành, giúp chị vực dậy.

Chị Huỳnh Anh đến với anh Hải Âu vì tình yêu và sự cảm kích

Anh Hải Âu và chị Huỳnh Anh làm chung trong một công ty ở Bình Dương (nay là TPHCM). Anh đã để ý chị từ lâu nhưng vì ngần ngại mà chưa dám ngỏ lời.

Khi thấy người con gái mình thương gặp biến cố, anh chủ động quan tâm, khi thì mua cháo, mua thuốc đến phòng trọ cho chị, lúc lại nhắn tin động viên. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe chị tâm sự chuyện nhà, chuyện đời. Sự tinh tế của anh khiến chị cảm kích.

Ban đầu, chị Huỳnh Anh chỉ xem anh Hải Âu như một người bạn thân - nơi chị có thể trút bầu tâm sự. Nhiều lúc, chị vô thức tìm đến anh như một điểm tựa tinh thần.

Thế nhưng, khi nhận ra anh có ý định tiến xa hơn, chị lập tức gạt đi. “Khoảng cách tuổi tác khiến tôi ngần ngại. Tôi nói ‘em nhỏ hơn chị 11 tuổi, không thể đi xa được’. Nào ngờ, bạn ấy đáp lại: ‘Em chưa chê chị già thì thôi, chị lại chê em trẻ’, khiến tôi đứng hình”, chị kể.

Bỏ ngoài tai lời từ chối, anh Hải Âu vẫn kiên trì theo đuổi. Và chính sự bền bỉ ấy cuối cùng đã chạm đến trái tim chị Huỳnh Anh.

“Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của anh ngày ấy: ‘Ngay cạnh nhà anh cũng có một cặp vợ hơn chồng cả chục tuổi mà vẫn sống hạnh phúc bao năm qua đấy thôi’. Chính sự chân thành ấy đã khiến tôi rung động”, chị Huỳnh Anh bày tỏ.

Hôn nhân hạnh phúc

Khi được chị Huỳnh Anh chấp nhận lời tỏ tình, anh Hải Âu gọi điện thông báo với gia đình. Anh xúc động khi bố mẹ và hai chị gái cùng thật tâm chúc phúc, không bận tâm đến khoảng cách tuổi tác.

Hải Âu hạnh phúc đón vợ về nhà

Lần đầu về ra mắt, chị Huỳnh Anh cũng bất ngờ về phản ứng của nhà chồng tương lai. Mẹ Hải Âu hồ hởi đón chào, bố anh dặn dò các cháu: “Các con phải kêu mợ Huỳnh Anh là mợ út”. Các chị gái cũng vui vẻ, đón tiếp nồng hậu.

Kể từ đó, chị Huỳnh Anh thường xuyên nhận được quà quê từ bố mẹ chồng tương lai. Mẹ chị khi biết chuyện, chỉ hỏi anh Hải Âu một câu: “Con nhỏ hơn Huỳnh Anh 11 tuổi, con có chiều được nó không?”. Nhận được đáp án mong muốn, bà yên tâm gửi gắm con gái.

Tháng 4/2024, khi tình cảm đã đủ chín, cả hai quyết định về chung một nhà. Sau hơn một năm gắn bó, chị Huỳnh Anh chỉ dùng một từ để nói về cuộc hôn nhân lệch tuổi của mình: “Hài lòng”.

Sau đám cưới, vợ chồng chị Huỳnh Anh ở chung với bố mẹ chồng tại Cà Mau. Chị Huỳnh Anh ở nhà chăm sóc gia đình, còn anh Hải Âu gánh vác kinh tế.

Chị Huỳnh Anh được nhà chồng thương yêu hết mực. Những việc nặng nề, bố chồng không muốn chị động tay. Mẹ chồng tâm lý, hễ con dâu nói thích món gì là hôm sau trên mâm cơm sẽ có món đó.

Thời điểm gần sinh, chị không may bị hở cổ tử cung, phải nhập viện theo dõi. Gần 1 tháng nằm viện, chị được mẹ chồng và chồng thay phiên chăm sóc chu toàn. Sau khi sinh con, chị xin phép về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian để được hỗ trợ việc chăm con, bố mẹ chồng chị hết lòng ủng hộ.

Với chị Huỳnh Anh, anh Hải Âu là người chồng, người cha đầy trách nhiệm

“Tôi nhớ mãi kỷ niệm lúc đi sinh, đau bụng vật vã cả đêm mà em bé chưa chịu ra. Thấy vợ tàn tạ vì cơn chuyển dạ, chồng tôi khóc bù lu bù loa trong bệnh viện vì thương. Trên đoạn đường chuyển từ phòng sinh thường sang phòng mổ, anh ấy đi theo, nắm chặt tay tôi nói ‘cố lên vợ ơi’”, chị Huỳnh Anh chia sẻ.

Cưới được người vợ hơn 11 tuổi, anh Hải Âu luôn cảm thấy hãnh diện. Chị Huỳnh Anh kể, nhiều lúc chị bật cười khi thấy chồng khoe khắp xóm rằng mình may mắn lấy được người vợ hiểu chuyện, thấu đáo, luôn tôn trọng và ủng hộ chồng.

Đoạn đường đi làm 60km cả đi lẫn về nhưng anh Hải Âu không thuê trọ vì muốn về nhà với gia đình, vợ con.

“Đến giờ phút này, tôi thấy mình thật sự may mắn khi được chồng và gia đình chồng hết mực thương yêu. Vợ chồng đôi khi cũng có lúc ‘xô bát xô đũa’, nhưng cả hai đều chọn cách nhường nhịn, suy nghĩ chín chắn để chuyện lớn hóa nhỏ. Tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình”, chị bộc bạch.

