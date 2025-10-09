Cô gái châu Phi bị “cảm nắng” qua tấm ảnh, quyết cưới người đàn ông từng qua một lần đò

Trong cuộc sống, những người đã trải qua một lần đổ vỡ thường gặp khó khăn trong việc mở lòng với các mối quan hệ mới. Tuy nhiên, một cô gái da màu đến từ Ghana đã quyết tâm chinh phục trái tim của một ông bố đơn thân người Trung Quốc. Cô không chấp nhận vai trò "mẹ kế" và đã có một chuyện tình yêu ý nghĩa.

Lời tỏ tình định mệnh

Năm 2019, Milan (27 tuổi) vô tình nhìn thấy bức ảnh trong trang cá nhân của Tạ Quân, một người đàn ông hơn cô 9 tuổi, đã qua một đời vợ và đang nuôi cô con gái 6 tuổi. Bức ảnh ghi lại cảnh bé gái xinh xắn với gương mặt được trang điểm khéo léo. Khi Milan hỏi ai là người trang điểm, Tạ Quân trả lời: “Tôi đấy”.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô gái Ghana bật cười và để lại bình luận: “Anh chính là người em muốn lấy. Anh chạy cũng không thoát đâu, em sẽ cưới anh”.

Với Milan, chi tiết nhỏ ấy nói lên tất cả, một người đàn ông có trách nhiệm, tinh tế và đủ bao dung để làm cha và làm chồng.

Cô gái châu Phi “phải lòng” đất nước Trung Hoa

Sinh năm 1992 tại Ghana, Milan là con út trong một gia đình đông con. Cha cô đặc biệt yêu thích văn hóa Trung Hoa, thường kể cho cô nghe chuyện “Tây Du Ký”, “Hoa Mộc Lan”, và mơ một ngày được đặt chân đến đất nước này. Khi cha qua đời, Milan mới 7 tuổi nhưng cô luôn ghi nhớ ước nguyện của ông.

Năm 17 tuổi, cô giành được học bổng du học tại Đại học Công nghiệp Tây Bắc (Trung Quốc). Năng động, vui tính, lại có năng khiếu biểu diễn, Milan nói tiếng Trung lưu loát và sớm bén duyên với sân khấu. Cô từng tham gia chương trình “Đại lộ ngôi sao” năm 2014, đạt giải “Thí sinh được yêu thích nhất”, năm 2018 còn góp mặt trong gala Tết của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV).

Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình duyên của Milan lại lận đận cho đến khi gặp Tạ Quân.

Được biết, Tạ Quân từng là diễn viên của một nhà hát kịch, tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Sau khi ly hôn, anh vừa làm cha vừa làm mẹ suốt 6 năm. Khi bạn bè giới thiệu Milan cho Tạ Quân, anh không mấy kỳ vọng. Nhưng rồi, chính sự thẳng thắn, hài hước của Milan đã khiến anh cảm động.

2 tháng sau khi quen biết, họ chính thức đến với nhau. Đến năm 2019, Milan rời xa ánh đèn sân khấu, chấp nhận làm mẹ kế của cô bé 6 tuổi.

“Con chính là con gái ruột của mẹ”

Lần đầu gặp con gái của chồng, cô bé chạy đến ôm chầm lấy Milan và nói nhỏ: “Nếu cô muốn cưới cha cháu, phải hứa với cháu 3 điều: Không được mắng cha, không được đánh cha, và phải tốt với cha”.

Nghe xong, Milan bật khóc. Cô biết, đứa trẻ này từng chịu nhiều tổn thương và cô muốn bù đắp tất cả.

Sau khi kết hôn, Milan đón con về sống cùng, từ bỏ công việc nghệ thuật để làm giáo viên tiếng Anh và dạy kịch nói tại một trường quốc tế ở Tô Châu. Ban đầu, cô bé ngại nắm tay Milan vì sợ bạn bè trêu chọc “mẹ da màu”. Thế nhưng Milan không giận, cô chọn đối thoại bằng tình yêu.

Thời gian dần trôi, đứa con riêng của chồng không chỉ chấp nhận mà còn tự hào về người mẹ đặc biệt của mình. Khi có người chọc ghẹo, cô bé mạnh mẽ đáp: “Mẹ tôi có làn da màu thì sao? Mẹ tôi xinh nhất thế giới”.

Hạnh phúc viên mãn sau 6 năm

Năm 2022, Milan sinh con trai đầu lòng là bé Cà phê, gia đình họ trở thành một tổ ấm trọn vẹn. Đứa con riêng của chồng cô không những không ghen tị mà còn chăm em hết mực.

Cô gái Ghana giờ đã là một nàng dâu Trung Quốc chính hiệu, nói tiếng Trung chuẩn, hiểu tiếng địa phương và hòa thuận với cha mẹ chồng. Ngay cả mẹ ruột của Milan, năm nay 91 tuổi, khi gặp cháu gái riêng của con rể, cũng yêu thương như cháu ruột.

Câu chuyện cảm động của họ từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc.

Sau 6 năm làm vợ và làm mẹ, Milan luôn nói: “Tôi yêu con gái còn hơn cả yêu chồng. Tôi muốn con biết rằng con không khác gì những đứa trẻ khác, thậm chí được yêu thương nhiều hơn”.

Đáp lại, cô con gái nhỏ cũng nói một câu khiến ai nghe cũng rơi nước mắt: “Mẹ à, con biết con không phải do mẹ sinh ra nhưng mẹ chính là mẹ của con”.