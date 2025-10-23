Chia tay sau 2 tháng yêu, một năm sau cô gái bật khóc khi nhận 180 triệu cùng bí mật từ bạn trai cũ

Tình yêu không chỉ là những lời thề hẹn, mà còn là sự hiện diện âm thầm, là những điều nhỏ bé được vun đắp bằng chân thành, là sự sẻ chia ngay cả khi người ta chẳng còn ở lại. Có những câu chuyện tình không trọn vẹn, nhưng lại khiến người ta tin vào điều tử tế hơn tất thảy những cái kết viên mãn. Và, chuyện tình của Hồ Tâm Dao (22 tuổi, đến từ tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc) chính là một minh chứng điển hình.

Vào đầu năm 2024, Hồ Tâm Dao quen biết anh Tiêu, một cảnh sát hỗ trợ đến từ Nội Mông đang làm việc tại Trùng Khánh, qua lời giới thiệu của một người bạn chung. Cả hai nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Khi đó Tâm Dao đã chống chọi với căn bệnh về mạch máu suốt 8 năm, dẫn đến suy thận. Dù biết cô có thể sẽ tiến triển thành bệnh suy thận giai đoạn cuối, anh Tiêu vẫn đem lòng yêu và đã cầu hôn cô 2 lần không lâu sau khi quen nhau.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng yêu nhau, bệnh tình của Hồ Tâm Dao chuyển biến xấu. Không muốn liên lụy người yêu, 10X đề nghị chia tay. "Tôi không thể cho anh ấy một gia đình. Ở bên tôi chỉ khiến anh ấy bị ràng buộc", Tâm Dao nghẹn ngào khi nói lời chia tay.

Tâm Dao và anh Tiêu.

Sau khi chia tay bạn trai, Tâm Dao một mình chống chọi với bệnh tật. Mỗi tháng, 10X phải gánh khoản chi phí y tế khoảng 20.000 tệ (khoảng 74 triệu đồng). Để trang trải cuộc sống và chữa bệnh, cô bán nước trái cây, viết tiểu thuyết trên mạng và trông chờ vào tiền quyên góp, vay mượn.

Thời gian cứ thế trôi qua, những tưởng Tâm Dao và bạn trai cũ sẽ chẳng bao giờ liên quan gì tới nhau nữa, nhưng ngày 31/8 vừa qua, 10X lại bất ngờ nhận được tin tức của anh. Hôm đó, một người bạn của anh Tiêu đã mang đến cho Tâm Dao một bức thư tuyệt mệnh và toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh là 50.000 tệ (gần 185 triệu đồng).

Khi đó, Tâm Dao mới vỡ òa vì biết suốt thời gian qua bạn trai cũ đã âm thầm hỗ trợ mình. Người bạn thân của anh tiết lộ rằng, anh Tiêu từng đi làm thêm kiếm tiền, bí mật dùng tên giả là “một người bạn tốt bụng” để chuyển tiền giúp đỡ cô hàng tháng. Vào tháng 8, anh đã qua đời vì viêm tụy cấp nặng.

“Hai tháng bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh… Dù có khó khăn thế nào, cũng hãy thay anh ngắm nhìn thế giới này thật tốt”, Tâm Dao nghẹn ngào khi đọc thư của bạn trai cũ. Trong thư, anh cũng bày tỏ hy vọng nếu có kiếp sau sẽ được gặp lại Tâm Dao và dành nhiều thời gian bên cô hơn.

Bên cạnh đó, anh còn nhắc đến ước mơ của Tâm Dao về việc lập "ngôi nhà cho bệnh nhân". Anh gửi toàn bộ tiền tiết kiệm cho cô là để cô thực hiện ước mơ của mình. "Anh đã trao cho em toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp em thực hiện ước mơ. Anh mong nơi nhỏ bé này sẽ giúp được nhiều bệnh nhân và cứu thêm nhiều người", anh Tiêu viết trong thư.

Biết được sự thật, Tâm Dao không kìm được nỗi đau và nói: “Trước đây tôi không tin vào tình yêu, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng tin tưởng”.

Từng vượt qua 5 giấy báo nguy kịch trong 10 ngày, Tâm Dao từng tổ chức một lễ cưới cho riêng mình – một nghi lễ đặc biệt như lời động viên quý giá nhất dành cho bản thân trên hành trình chống chọi với bệnh tật suốt 8 năm.

Thi thể của anh Tiêu đã được hỏa táng tại Thành Đô, cô mang hoa cúc đến tiễn biệt. Sau đó, cô từng muốn trả lại số tiền 50.000 tệ cho bố mẹ anh, nhưng họ từ chối nhận lại tiền, kiên quyết tôn trọng di nguyện của con trai: “Nó đã quyết định rồi, chúng tôi tôn trọng”.

Với sự hỗ trợ từ khoản tiền của bạn trai cũ, Hồ Tâm Dao dự kiến sẽ khai trương “Ngôi nhà bệnh nhân Lộc Linh Dao” vào cuối tháng 10, tại một căn nhà rộng 270 mét vuông ở Trùng Khánh, với giá thuê chỉ 5.500 tệ mỗi năm (khoảng 20 triệu/năm). Đã có hơn 40 bệnh nhân đăng ký tham gia. Cô cho biết nơi này sẽ cung cấp các buổi tọa đàm về sức khỏe, tư vấn tâm lý và không gian giao lưu. Các bác sĩ và chuyên gia tâm lý đều là những người tốt bụng mà cô gặp trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Hồ Tâm Dao cũng nhấn mạnh, cô sẽ hết lòng chăm sóc bố mẹ bạn trai cũ và coi họ như người thân ruột thịt của mình. “Anh ấy là con một, bố mẹ đều ở Nội Mông. Khi nhận được số tiền ấy, tôi đã xem bố mẹ anh như bố mẹ của mình. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ cố gắng chăm sóc họ hết sức có thể”, 10X chia sẻ.