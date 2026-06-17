Chồng cũ cay cú 'tặng' vợ cũ video nhạy cảm ngay lễ cưới

Tiểu Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng đầu tiên là Trương Hiểu Toàn. Theo lời cô chia sẻ, cuộc sống chung của cả hai luôn ngập trong những cuộc cãi vã.

Tính khí nóng nảy của chồng khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, khiến cô dần kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thành, Tiểu Phương quyết định ly hôn để tìm cho mình một cuộc sống bình yên hơn.

Dù bị chồng cũ phản đối và trách móc, cô vẫn kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân đã khiến mình quá mệt mỏi.

Tìm thấy hạnh phúc mới sau đổ vỡ

Trong giai đoạn khó khăn nhất, Chu Quân – người bạn thân từ thời đi học – luôn ở bên động viên và lắng nghe Tiểu Phương tâm sự.

Sự quan tâm chân thành của Chu Quân giúp cô dần vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Theo thời gian, tình bạn giữa họ phát triển thành tình yêu.

Sau hai năm tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân với hy vọng xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Mọi công tác chuẩn bị cho lễ cưới đều diễn ra thuận lợi. Tiểu Phương tin rằng mình cuối cùng cũng đã bước sang một chương mới tươi sáng hơn trong cuộc đời.

Bi kịch xảy ra ngay giữa hôn lễ

Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới đã xảy ra ngay trong ngày trọng đại.

Khi cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu làm lễ, màn hình tại hội trường bất ngờ phát một đoạn video riêng tư liên quan đến Tiểu Phương và người chồng cũ.

Sự việc khiến toàn bộ khách mời sững sờ. Không khí hôn lễ lập tức trở nên hỗn loạn khi những tiếng bàn tán xuất hiện khắp nơi.

Tiểu Phương cho biết cô hoàn toàn không biết vì sao đoạn video lại xuất hiện trong lễ cưới của mình. Tuy nhiên, cú sốc quá lớn đã khiến chú rể Chu Quân cùng gia đình anh vô cùng tức giận.

Trong lúc mất bình tĩnh, Chu Quân đã rời khỏi hôn lễ, để lại cô dâu một mình giữa những ánh nhìn dò xét của mọi người.

Khi cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu làm lễ, màn hình tại hội trường bất ngờ phát một đoạn video riêng tư liên quan đến Tiểu Phương và người chồng cũ. Ảnh minh họa

Cô dâu suy sụp sau sự cố

Sau khi buổi lễ tan vỡ, Tiểu Phương rơi vào trạng thái hoang mang và đau khổ. Cô cho biết bản thân cảm thấy như bị phản bội và tổn thương ngay trong ngày đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

May mắn là gia đình luôn ở bên động viên, giúp cô dần lấy lại tinh thần.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Tiểu Phương quyết định đối diện với sự việc một cách bình tĩnh hơn và tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Chu Quân.

Cô tin rằng chỉ khi cả hai cùng ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu nhau thì mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành động của chồng cũ

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của Trương Hiểu Toàn.

Không ít ý kiến cho rằng việc cố tình phát tán hình ảnh, video riêng tư để trả thù người khác là hành động khó chấp nhận, gây tổn thương nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống của nạn nhân.

Nhiều cư dân mạng cũng hy vọng Tiểu Phương sẽ sớm vượt qua biến cố này, đồng thời mong cô và Chu Quân có thể bình tĩnh giải quyết mọi hiểu lầm để không phải đưa ra những quyết định khiến cả hai phải hối tiếc về sau.