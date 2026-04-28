Biển người đổ về sân Mỹ Đình trước giờ G concert Âm vang Tổ quốc

Chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" diễn ra vào lúc 20h ngày 28/4, nhưng ngay từ 15h30, người dân đã xếp hàng, mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng để thể hiện lòng yêu nước.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ 15h ngày 28/4, hàng nghìn người dân xếp hàng, mặc áo cờ đỏ sao vàng đến cổng Sân vận động Mỹ Đình để xem concert “Âm vang Tổ quốc”.

Dòng người tấp nập ùn ùn từ khắp nơi đổ về rất sớm để xếp hàng vào sân.

Nhiều bạn trẻ tinh thần phấn chấn, rạng rỡ với áo in hình cờ đỏ sao vàng và cờ Tổ quốc trên tay, lan tỏa tinh thần yêu nước khi tới xem concert Quốc gia.

Giới trẻ thích thú chụp ảnh cùng cờ đỏ sao vàng trước sân vận động Mỹ Đình.

Anh Hoàng Minh Thành (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, bản thân rất vui khi nhận được tấm vé tham dự concert Quốc gia “Âm vang Tổ quốc”. "Tham gia chương trình, tôi và đồng nghiệp đã chuẩn bị hai chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng để thể hiện lòng yêu nước".

Nhiều cặp đôi, gia đình và nhóm bạn cùng nhau đến tham dự chương trình concert Quốc gia.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng tất cả mọi người vẫn kiên trì chờ đợi đến giờ G concert "Âm vang Tổ quốc".