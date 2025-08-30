Chiến sĩ xúc động gặp lại mẹ sau nhiều ngày xa cách

Khu thể thao Quần Ngựa là nơi tập kết của nhiều khối chiến sĩ sau khi đi qua quảng trường Ba Đình ở tổng duyệt sáng 30/8. Từ 5-6h sáng, nhiều bạn bè, người thân của các chiến sĩ đã đứng đợi ở cổng sau, chờ được gặp con em sau buổi diễu binh. Hầu hết mọi người mang theo hoa, đồ uống và banner để khích lệ tinh thần các chiến sĩ.

Trong ảnh, chiến sĩ cười tươi khi nhìn thấy người thân trong đám đông.

Chiến sĩ Tống Thị Thu Hà, khối chiến sĩ nữ Biệt động, xúc động khi gặp lại mẹ và gia đình.

Bà Lý Thị Lương cho biết để gặp con gái, cả nhà từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ 16h chiều qua. Bà không lên khu trung tâm để coi diễu binh, sợ tắc đường không về được sẽ lỡ dịp gặp con gái.

"Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm Giải phóng miền Nam nên tôi rất nhớ con. Gặp vài phút cũng tốt rồi", bà nói, không kìm được nước mắt khi được ôm con gái trong bộ quân phục.

Chiến sĩ Thu Hà gặp các em họ sau nhiều ngày xa gia đình tập trung cho nhiệm vụ A80.

Gia đình cô Bùi Thị Huyền Điệp (áo cờ đỏ sao vàng) in banner để khích lệ con gái Phùng Minh Hằng, nữ chiến sĩ khối quân nhạc.

Gia đình cô từ thị xã Sơn Tây cũ tới Trung tâm thể thao Quần Ngựa từ 5h sáng. Do quá đông người và thời gian ngắn ngủi, cả nhà cô Điệp không kịp chụp cùng con gái và tấm banner kỳ công chuẩn bị. "Không vấn đề, con hoàn thành tốt nhiệm vụ là cả nhà vui", cô nói.

Từ TP HCM ra Hà Nội, anh Trần Kính Trọng mua một bó hoa hồng plume để dành tặng cho người bạn trong khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình. Anh kể hai người quen nhau từ dịp diễu binh kỷ niệm Giải phóng miền Nam và giữ liên lạc, hẹn gặp nhau trong dịp 80 năm Quốc khánh.

Chiến sĩ và người thân gặp nhau chớp nhoáng ở cổng khu thể thao Quần Ngựa.

Gương mặt trông ngóng của một người mẹ trẻ địu con nhỏ đến chờ chồng.

Nữ chiến sĩ Khối biệt động đảo mắt tìm người thân ở khu vực sân vận động Quần Ngựa, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau buổi tổng duyệt hôm nay, lễ diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình mừng 80 năm Quốc khánh diễn ra sáng 2/9.