Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Phân cảnh gay cấn trở nên hài hước chỉ vì Denis Đặng

Cuối cùng thì chuyện tình của Kim Ngân và tổng tài Mạnh Trường cũng đến hồi kết. Sau chuyến nghỉ dưỡng thảm họa, những tưởng chàng tổng tài sẽ cắt đứt liên lạc với Kim Ngân nhưng ai ngờ chàng ta vẫn mặt dày đến tận nhà tìm cô. Bị Kim Ngân đuổi đi, tổng tài lại tìm đến tận nơi cô làm việc để năn nỉ cô nối lại tình xưa.

Nhưng ai mà ngờ đúng lúc Trường đang ra sức khiến Kim Ngân xiêu lòng, thì hai phụ nữ xuất hiện. Đó chính là bạn gái của Trường và vợ của Đại - giám đốc chuỗi khách sạn đã khiến Kim Ngân hoảng sợ bỏ ngang chuyến đi chơi. Hai người phụ nữ đã tiết lộ tin nhắn giữa Trường và Đại khiến Ngân tê tái chết lặng khi biết được toan tính của chàng tổng tài ngọt ngào.

Đau khổ hơn nữa, Ngân còn bị đối phương mắng mỏ, mạt sát thậm tệ mà không có cơ hội thanh minh. Trong khi đó, Trường chỉ đứng im nhìn Ngân bị tấn công trong khi chỉ vài phút trước, anh ta vẫn còn hứa hẹn ngon ngọt với cô.

Lẽ ra phân cảnh này sẽ trở nên căng thẳng kịch tính, khán giả càng thêm xót xa cho Ngân thì mọi người lại bận tâm chú ý vào chiếc quần mà chàng tổng tài đang mặc. Trường diện một chiếc quần siêu rộng, đến mức thoạt nhìn thì netizen ngỡ anh chàng đang mặc chiếc váy đen dài chấm gót.

Và một lần nữa, style ăn mặc của Denis Đặng trong phim này lại trở thành chủ đề bàn tán. Ngoài đời hoặc đi sự kiện, Denis Đặng chuộng mặc đồ rộng nhiều lớp để che đi vóc dáng hơi gầy nên khi đóng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, anh tiếp tục chuộng đồ rộng.

Nhưng chẳng ngờ những chiếc quần thùng thình đi kèm sơ mi rộng đã khiến nhân vật Mạnh Trường bị chê là ăn mặc lôi thôi, không có phong thái của một giám đốc du thuyền hạng sang. Kết quả là từ khi xuất hiện đến lúc chia tay vai Trường, Denis Đặng chưa có set đồ nào được khen cho dù anh vốn là giám đốc sáng tạo.