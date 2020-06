Chỉ cần trả lời “có” 1 trong 3 câu hỏi sau, Shark Linh khuyên bạn nên đổi việc ngay lập tức

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 00:10 AM (GMT+7)

Shark Linh khẳng định, chỉ cần trả lời “có” 1 trong 3 câu hỏi này thì dân công sở nên mau chóng nộp đơn nghỉ việc ở công ty cũ và tìm một công việc mới thích hợp hơn.

Bạn đã đến lúc cần đổi việc?

Rất ít người làm một công việc, tại một công ty trong cả cuộc đời. Có cả 1001 lý do khiến mọi người muốn đổi việc, đôi khi là những lý do rất rõ ràng như mức lương không xứng, công việc không phù hợp, chọn nhầm ngành, nhầm nghề… Đôi khi lại là lý do cảm tính như “chán thì nghỉ”, “thích thì nhảy”, không hạnh phúc với công việc, không hài lòng với đồng nghiệp, sếp…

Dù với lý do nào, đổi việc cũng nên được chúng ta nhìn nhận nghiêm túc, xét đến các yếu tố quan trọng để sự nghiệp không bị ảnh hưởng.

Trên Fanpage có hơn 1 triệu lượt theo dõi, nữ doanh nhân Thái Vân Linh (Giám đốc công ty Cổ phần Vingroup Ventures chuyên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, một trong số những nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình “Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam”) đã vạch ra 3 lý do nên đổi việc. Shark Linh khẳng định, chỉ cần trả lời “có” 1 trong 3 câu hỏi này thì dân công sở nên mau chóng nộp đơn nghỉ việc ở công ty cũ và tìm một công việc mới thích hợp hơn.

Ba câu hỏi đó là:

1. Bạn có khi nào cảm thấy những kỹ năng của mình đã phát triển hơn so với những yêu cầu của công ty?

2. Bạn có cảm thấy nhàm chán trong công việc?

3. Bạn có cảm thấy như đã sẵn sàng được lên chức nhưng không ai nhìn thấy khả năng của bạn?

Ba câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ sâu sắc để chúng ta nhìn nhận lại công việc, vị trí, năng lực hiện tại của mình. Thế nhưng, để có được đáp án cho ba câu hỏi này không hề đơn giản, đòi hỏi mỗi người phải có khả năng đánh giá bản thân một cách chính xác. Nếu không, thay vì đem đến cơ hội mới, “nhảy” việc sẽ khiến chúng ta rơi vào bế tắc.

Hiểu rõ điều đó, Shark Linh đã đưa ra lời khuyên, trước khi trả lời 1 trong 3 câu hỏi trên thì cần làm thêm một bước quan trọng khác, đó là nhìn nhận lại bản thân và đảm bảo rằng, mình xứng đáng hơn với vị trí công việc hiện tại.

Cùng tham khảo lời khuyên của Shark Linh:

Trước tiên, hãy bắt đầu với định nghĩa của từ “học hiểu”. Khi nói đến việc học hiểu tại nơi làm việc, bạn cần học và sau đó dành thời gian để trở nên chuyên nghiệp trước khi có thể nói rằng bạn đã “học” được rồi. Sự thật là hầu hết chúng ta đều đánh giá quá cao về trình độ và giá trị của bản thân khi tự đánh giá các kỹ năng của mình.

Đây là vài cách bạn nên làm trước khi quyết định ra đi. Các cách này sẽ giúp bạn phân tích các kỹ năng của mình để xác định xem mình có thực sự đã “học” được mọi thứ cho vị trí của mình chưa. Một món khác cũng rất quan trọng mà bạn nên biết là những yêu cầu của thị trường bạn đã đáp ứng được chưa, nhờ đó bạn sẽ dễ thành công hơn trong việc tìm công việc mới.

Shark Linh cho rằng, trước khi quyết định đổi việc phải nhìn nhận chính xác bản thân

Nghiên cứu

Tìm kiếm trên bất kỳ trang web tìm việc nào cho vị trí công việc hiện tại của bạn. Xem qua một số danh sách và tự tạo một danh sách trách nhiệm và kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Danh sách

Đi qua từng mô tả công việc và viết ra tất cả những kinh nghiệm bạn có trong mỗi mục. Và nhớ là càng chi tiết càng tốt.

Đánh giá

Bước này là để xác định trình độ của bạn đã “học” được tới đâu. Hãy tự hỏi: trong danh sách công việc đó, bạn đã làm được bao nhiêu món? Bạn đã làm bao nhiêu lần? Bạn có thể làm những công việc đó mà không cần sự giúp đỡ không? Có bao nhiêu mục mà bạn tin chắc rằng mình là chuyên gia về nó?

Nhận thức về bản thân

Trong bước này, bạn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy nhận thức về kỹ năng của bạn là chính xác. Hỏi đồng nghiệp và bạn bè có cùng vị trí công việc - cố gắng tìm khoảng 10 người để khảo sát. Hỏi thử xem họ đã mất bao lâu để hoàn thành mỗi nhiệm vụ này? Khi họ đang làm việc cho các dự án, họ đã lãnh đạo hay hỗ trợ dự án? Và sau đó là thử so sánh với bản thân.

Sau khi so sánh khảo sát, các câu trả lời của bạn nên tốt hơn họ ít nhất 90% về năng suất, kỹ năng và hiệu quả. Nếu bạn chưa đạt được, thì bạn chưa thực sự “học” được những kỹ năng này và cần phải cải thiện nhiều hơn. Hãy tiếp tục thực hành và tìm cách để làm mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn!

