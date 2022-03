Nếu phỏng vấn được hỏi “tại sao bạn nghỉ việc”, đừng dại dột nhắc tới 4 điểm này

Đây là một trong những câu hỏi rất quan trọng, quyết định bạn có được nhận vào công ty hay không.

Bạn sẽ trả lời như thế nào nếu được hỏi lý do nghỉ việc ở công ty cũ? (Ảnh minh họa)

Phỏng vấn là bước rất quan trọng đối với người ứng tuyển và cả bên tuyển dụng. Một trong những câu hỏi thường xuất hiện trong buổi phỏng vấn chính là lý do nghỉ việc ở công ty cũ. Đối mặt với câu hỏi này, bạn nên cẩn thận bởi, nếu trả lời không hợp lý, rất dễ bị đánh rớt ngay. Đặc biệt có 4 câu trả lời sau nhất định bạn cần tránh.

1. Lương thấp

Tại nơi làm việc, tiền lương là một vấn đề khá nhạy cảm nhưng lại rất quan trọng. Nó là một trong những lý do chính khiến một người quyết định gia nhập công ty hay có ý định nhảy việc.

Đối với người lao động, tiền lương là thu nhập, đối với công ty, tiền lương là chi phí, đối với ông chủ, tiền lương giống như “máu thịt”. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới lương của một người cao hay thấp, trong đó năng lực cá nhân tác động rất lớn.

Ngay cả khi lý do nghỉ việc của bạn vì lương thấp, đừng lấy đó làm câu trả lời khi được hỏi lý do nghỉ việc ở công ty cũ. Trên thực tế, rất hiếm có công ty nào sẵn sàng dùng tiền lương để giữ chân nhân viên. Nếu lấy lý do nghỉ việc vì lương thấp, nhà tuyển dụng sẽ cho rằng, bạn là người hay "đứng núi này trông núi nọ", chỉ cần thấy công ty nào trả lương cao hơn một chút sẽ sẵn sàng nhảy việc ngay.

Hầu hết các công ty đều tốn chi phí đào tạo nhân viên mới, khi bạn đã quen với công việc và mang lại giá trị cho công ty, nếu chỉ vì lương nơi này không bằng nơi khác mà nghĩ tới chuyện nhảy việc, chắc chắn không có công ty nào muốn nhận một nhân viên như vậy.

2. Công việc nhàm chán

Thực ra, công việc nào cũng vậy, khi làm trong thời gian dài sẽ rất dễ khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú như lúc ban đầu. Bản thân công việc đều là những nội dung cố định, nếu bạn cho rằng công việc này thú vị, nhất định sẽ chủ động làm phong phú nó lên nhờ vào các kỹ năng khác nhau. Ngược lại, nếu bạn cho rằng công việc đó nhàm chán, bạn sẽ làm việc một cách hời hợt qua ngày đợi hết tháng nhận lương.

Khi người phỏng vấn đề cập đến lý do nghỉ việc, bạn đừng đưa ra lý do là vì công việc nhàm chán. Nếu không, họ sẽ nghĩ rằng, bạn sẽ làm việc tại công ty này trong thời gian ngắn rồi sẽ nhảy việc.

3. Phân chia công việc không công bằng

Ở một số công ty không còn xếp cấp trên theo thâm niên nữa mà phân bổ theo khả năng làm việc của từng người. Nếu bạn cảm thấy không công bằng, điều đó chỉ cho thấy khả năng của bạn còn hạn chế, kém cỏi.

Ngoài ra, hầu hết lương thưởng của công ty đều được bảo mật. Nếu bạn quyết định nghỉ việc vì điều này, có nghĩa là bạn là một người rất thích dò hỏi chuyện riêng tư của người khác và đã đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình.

4. Bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết nghỉ việc

Có một số người cảm thấy không còn động lực để làm việc, cô đơn trong công ty chỉ vì một người bạn hoặc một đồng nghiệp thân thiết nào đó nghỉ việc. Vì không chịu được cảm giác này nên họ quyết định nghỉ việc.

Nếu bạn tiết lộ sự thật này cho người phỏng vấn, họ sẽ cho rằng bạn không có khả năng tự chăm sóc bản thân, dù cho năng lực có cao đến mấy đi chăng nữa. Lý do nghỉ việc như thế này sẽ mang lại rắc rối cho bộ phận nhân sự và nhiều người khác có liên quan. Trong công việc, nếu một người đặt cao yếu tố tình cảm cá nhân lên trên và để điều đó ảnh hưởng tới công ty, chắc chắn đó là người không đáng tin cậy để tuyển dụng.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi lý do nghỉ việc là gì, không có câu trả lời quy chuẩn nào cả. Chỉ cần bạn không nếu ra 4 câu trả lời trên, chắc chắn bên tuyển dụng sẽ không trừ điểm. Tuỳ vào khả năng của bạn để đưa ra những câu trả lời khác để cộng thêm điểm.

