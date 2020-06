Chi 73 triệu mua váy cưới xuyên thấu, cô dâu khiến mẹ chồng hốt hoảng

Mẹ chồng tương lai cảm thấy “phát ốm” khi con dâu khoe da thịt quá nhiều trong ngày trọng đại.

Chiếc váy cưới xuyên thấu khiến người nhìn phải đỏ mặt.

Xuất hiện trong chương trình “Say Yes To The Dress Lancashire” ở Vương quốc Anh, một cô dâu có tên là Mel hồn nhiên tự hào khoe “thành phẩm” phẫu thuật thẩm mỹ trong bộ váy cưới trong suốt có giá lên tới 2.500 bảng Anh (73 triệu đồng). Cô nói rằng mình muốn được mặc một chiếc váy siêu gợi cảm, khiến cho vị hôn phu Olly cảm thấy hạnh phúc trong ngày cưới của cả 2.

“Váy cưới của tôi phải là chiếc váy quyến rũ nhất. Điều đó có nghĩa là nó càng hở nhiều da thịt thì càng tốt”, Mel chia sẻ.

Với mong muốn như vậy Mel đã yêu cầu stylist phải chỉnh sửa lại chiếc váy theo hướng khoét sâu phần lưng, phần trước ngực cần hạ thấp một chút để tôn dáng khuôn ngực và size váy phải vừa khít để ôm sát cơ thể.

Mặc dù chiếc váy cưới này sexy nhưng nó quá hở hang.

Trái ngược với mong muốn của Mel, mẹ chồng cô lại tỏ ra không thích bộ váy quá hở hang này. Bà cho rằng con dâu mình nên mặc thứ gì đó thanh lịch và kín đáo hơn một chút. Nói về điều này, slylist của Mel đã bênh vực: “Cô ấy có một đường cong cơ thể đẹp, vì thế một chiếc váy ren sexy sẽ quyến rũ hơn rất nhiều”.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, chiếc váy hoàn thành, đẹp lộng lẫy sexy khiến Mel vô cùng phấn khích. Chiếc váy nửa kín nửa hở này khiến cô cảm thấy tự hào với cơ thể chính mình và thốt lên: “Chúa ơi, tôi thích chiếc váy này quá”.

Khi mặc thử chiếc váy cưới trong mơ, Mel nhìn vào gương và cảm thấy mãn nguyện. Cô quá thích chiếc váy cưới xuyên thấu này, mặc dù nó có thể nhận về không ít lời phàn nàn từ những người lớn tuổi trong gia đình. Cô cho rằng đây là đám cưới của cô nên bản thân sẽ không quá để tâm tới những lời nói của người khác.

Mẹ chồng của Mel không thích chiếc váy cưới của con dâu mình.

Tuy nhiên, việc chọn váy cưới của cô không được lòng mẹ chồng của mình. Mẹ chồng cô bày tỏ thái độ khá gay gắt khi thấy cô mặc thử chiếc váy cưới.

“Mẹ rất tôn trọng con, con và con trai mẹ đã đi một chặng đường dài để đến được ngày hôm nay. Nhưng chiếc váy này mẹ nghĩ rằng nó không phù hợp cho một lễ cưới trang trọng. Mẹ thực sự không thích nó, nó rất tệ. Con có thể mặc chiếc váy này đi ngủ sẽ không có vấn đề gì, nhưng con sẽ đứng trước bao nhiêu người trong lễ cưới. Hãy suy nghĩ điều đấy”, mẹ của Mel buồn bã nói.

Lúc này, Mel nhận ra khuôn mặt của mẹ chồng mình đỏ ửng, cô nghĩ bà rất buồn và muốn khóc.

