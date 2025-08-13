Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời

"Anh ra đi sáng nay, gia đình đang bối rối lo hậu sự cho anh, tôi chưa tin chồng đã không còn nữa", chị Thắm - vợ nghệ sĩ Bắc Hải nói.

Trước đó, nghệ sĩ bị xơ gan nặng, teo thận, hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn nhưng kiệt quệ về kinh tế, không có tiền đi viện chữa trị.

Hồi tháng 2, chị Thắm từng chia sẻ với Ngôi sao về bệnh tình của chồng, cho biết anh sống trong bệnh tật đã 4-5 năm. Từ ngày bị bệnh, anh không đi diễn nên gia đình lâm vào cảnh túng bấn triền miên. Có những tháng, hai vợ chồng hết sạch tiền, không thể mua thuốc nên bệnh tình của Bắc Hải càng nặng thêm.

Những ngày cuối đời, bụng Bắc Hải chướng to, không ăn uống được. Vợ anh phải nghỉ bán hàng để chăm sóc chồng suốt một năm. Họ có một con mới học lớp 6, rất lo lắng con buộc nghỉ học vì kinh tế gia đình quá khó khăn.

Nghệ sĩ Bắc Hải.

Chương trình tang lễ tại Đồng Nai sẽ được thông báo sau. Một số bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ bày tỏ nỗi tiếc thương anh trên mạng xã hội.

Bày tỏ nỗi buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ Bắc Hải, diễn viên Bình Tinh cho biết cô và các đồng nghiệp sẽ hỗ trợ gia đình cùng lo chu toàn hậu sự cho đàn anh.

Diễn viên Bắc Hải tên đầy đủ là Vũ Bắc Hải, sinh năm 1970, đi diễn từ thập niên 1990. Bắc Hải gây ấn tượng với khán giả qua nhiều tiểu phẩm hài trong chương trình Gala Cười, đặc biệt là vai diễn thầy bói hết thời đóng chung với nghệ sĩ Hồng Tơ. Từ năm 2012 khi sân khấu tấu hài ở TP HCM không còn sôi nổi, nghệ sĩ Bắc Hải chủ yếu đi diễn tại các tỉnh. Những năm gần đây anh cùng vợ bán thêm khô, mắm online.