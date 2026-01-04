Chàng trai lao xuống ao nước sâu giữa trời lạnh, cứu sống bé trai 4 tuổi

Chiều 31/12/2025, một ngày trước kỳ nghỉ tết Dương lịch, khu vực ao nước trước cổng khu dân cư Vệ Gia Viên, thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bất ngờ vang lên tiếng tri hô dồn dập: "Mau lên! Có trẻ con rơi xuống nước rồi!".

Thời điểm đó, Hồ Minh đang về quê thăm gia đình thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Anh lập tức chạy ra hiện trường, trang Sohu đưa tin. Giữa ao, cách bờ không xa, một bé trai mặc áo phao lông đang chới với, vùng vẫy yếu ớt và dần bị nước cuốn về khu vực sâu.

Tình huống vô cùng nguy cấp, Hồ Minh không kịp suy nghĩ nhiều. Vừa chạy, anh vừa cởi áo, nhanh chóng vòng ra vị trí gần nhất với điểm em nhỏ rơi xuống rồi lao thẳng xuống làn nước lạnh như cắt. "Từ lúc tôi chạy tới cho đến khi bơi được tới chỗ cháu bé, chắc chưa đến 1 phút rưỡi", Hồ Minh kể lại.

Khi anh tiếp cận, khuôn mặt đứa trẻ gần như đã chìm hoàn toàn, chỉ còn lộ một phần trán. Hồ Minh nhanh chóng giữ chặt phần cổ, nâng đầu em nhô lên khỏi mặt nước để đảm bảo hô hấp, sau đó dùng một tay gắng sức bơi vào bờ.

Anh Hồ Minh không ngần ngại nhảy xuống ao sâu lạnh giá để cứu em nhỏ. Ảnh: Sohu

Khi tiếp cận bờ ao, Hồ Minh đã gần như kiệt sức. Anh chỉ kịp bám vào tảng đá, để mẹ và người dân xung quanh kéo đứa trẻ lên bờ an toàn.

"Nước lạnh quá. Sau này tôi nghĩ lại, nếu chẳng may bị chuột rút thì cả hai đều rất nguy hiểm. Nhưng lúc đó tôi không kịp nghĩ gì khác, chỉ biết phải nhanh, nhanh hơn nữa", anh chia sẻ.

Toàn bộ quá trình xảy ra sự việc, từ lúc nghe thấy tiếng kêu cứu đến khi em nhỏ được đưa lên bờ, chưa đầy 2 phút. Đó là khoảng “thời gian vàng” quyết định sự sống còn của nạn nhân.

Theo tìm hiểu, bé trai gặp nạn mới 4 tuổi rưỡi. Khi đang chơi bên ao cùng một bạn nhỏ khác, em bé không may trượt chân rơi xuống nước. Việc em mặc áo phao lông dày khiến cơ thể chưa chìm ngay, tạo điều kiện cho việc cứu hộ kịp thời.

Chứng kiến con trai lao xuống vùng nước sâu lạnh giá, mẹ của Hồ Minh đã hoảng loạn bật khóc. Bà năm nay 56 tuổi, mắc các bệnh tim mạch và não, không thể chịu được xúc động mạnh.

“Sau đó, mẹ nói với tôi rằng, việc làm này là tốt, nhưng mong lần sau nếu cứu người thì tôi báo bà một tiếng trước. Trong tình huống ấy, tôi không kịp nói gì, chỉ nghĩ phải nhanh thêm chút nữa”, Hồ Minh kể, giọng vừa áy náy vừa kiên định.

Anh Hồ Minh cứu người theo bản năng, không kịp suy nghĩ nhiều. Ảnh: Sohu

Sau khi được đưa lên bờ, bé trai được kiểm tra sức khỏe. May mắn, em không gặp vấn đề nghiêm trọng. Ngày hôm sau, gia đình em đã tìm đến tận nhà Hồ Minh để gửi lời cảm ơn.

Mẹ của em nhỏ cho biết chị là người từ nơi khác về làm dâu tại địa phương. Chỉ đến khi người chồng trở về, gia đình mới biết ân nhân cứu con mình chính là bạn học cũ của anh. Hôm sau, gia đình tiếp tục đến nhà để gửi lời cảm ơn thêm một lần nữa.

"Không cần khách sáo. Dù là con ai, tôi cũng sẽ cứu. Ai gặp cũng sẽ cứu, tôi chỉ làm điều cần làm", Hồ Minh nói.

Trước sự thăm hỏi, biểu dương của chính quyền địa phương và lãnh đạo xã, thị trấn, Hồ Minh chỉ khiêm tốn cho rằng đây là “việc rất nhỏ”.

Theo người dân địa phương, trong thời gian phòng, chống dịch bệnh trước đây, Hồ Minh từng nhiều lần chủ động đăng ký làm tình nguyện viên, ngày đêm túc trực ở tuyến đầu, để lại hình ảnh đẹp và uy tín trong lòng bà con.