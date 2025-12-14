Chồng cũ Hằng Du Mục khoe ảnh cưới cùng bạn gái kém 26 tuổi

Tôn Bằng và Hằng Du Mục “đường ai nấy đi” vào tháng 6/2024.

Với nhiều cư dân mạng, cái tên Tôn Bằng (SN 1981) – chồng cũ người ngoại quốc của Hằng Du Mục – không còn xa lạ. Cả hai từng vướng loạt ồn ào “đường ai nấy đi” vào tháng 6/2024, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Sau ly hôn, Tôn Bằng hoạt động khá tích cực trên TikTok, thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân và tương tác với cộng đồng mạng Việt Nam.

Đến khoảng tháng 8/2024, Tôn Bằng gây chú ý khi công khai có bạn gái mới. Trên các video đăng tải, anh thoải mái gọi đối phương là “vợ” và đưa bạn gái về ra mắt gia đình, cho thấy mối quan hệ tiến triển nhanh chóng. Khoảng cách tuổi tác lớn giữa hai người cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán.

Mới đây, Tôn Bằng tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh chụp cưới cùng bạn gái trên trang TikTok cá nhân. Anh cho biết đây là lần đầu tiên trong đời chụp ảnh cưới và đang đếm ngược đến đám cưới “đầu tiên” của mình. Đáng chú ý, tin vợ sắp cưới của Tôn Bằng hiện đang mang thai, càng khiến câu chuyện thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tôn Bằng khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh chụp cưới cùng bạn gái trên trang TikTok cá nhân.

Trước đó, Tôn Bằng từng trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng chưa từng chụp ảnh cưới hay tổ chức lễ cưới. Vì vậy, lần chụp ảnh này được anh xem là dấu mốc đặc biệt với người vợ thứ 4.

Danh tính vợ sắp cưới được xác nhận là Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê Yên Bái cũ), kém Tôn Bằng 26 tuổi. Thời gian gần đây, Thanh Thảo thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân, thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch tại Trung Quốc, những khoảnh khắc đời thường được Tôn Bằng nấu ăn, chăm sóc và thể hiện sự hạnh phúc.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận tranh cãi là cùng ngày đăng ảnh cưới, Tôn Bằng tiếp tục nhắc lại chuyện cũ khi chia sẻ đoạn tin nhắn dài tố vợ cũ – Hằng Du Mục và gia đình liên quan đến tranh chấp quyền nuôi con, kèm theo một số thông tin tiêu cực khác. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc liên tục công khai chuyện riêng dù đã ly hôn có thể ảnh hưởng đến các con.

Cặp đôi chênh nhau 26 tuổi thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, 4 con trai của Tôn Bằng (bao gồm con riêng và con chung) đều đang ở Việt Nam. Trước đây, Hằng Du Mục từng giành quyền nuôi cả 4 con và chấp nhận ra đi tay trắng khi ly hôn. Tuy nhiên, sau khi Hằng Du Mục vướng vòng lao lý, Tôn Bằng đã nộp đơn kiện đòi lại quyền nuôi con.

Trong khi loạt ảnh cưới với bạn gái kém 26 tuổi vẫn lan truyền mạnh mẽ, những tranh cãi xoay quanh hôn nhân cũ và con cái của Tôn Bằng dường như vẫn chưa có hồi kết.