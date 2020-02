Chàng Tây bỏ chức hiệu trưởng vì yêu cô gái Hà Giang, lấy về cho tiền để dụ vợ ăn

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 16:23 PM (GMT+7)

Hiện tại, Thùy Tiên đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Matthew và con gái đáng yêu.

Thùy Tiên và ông xã Matthew.

Mỗi ngày, mở mắt thức giấc nhìn thấy Matthew ở bên, Nguyễn Thùy Tiên (Hà Giang) lại không thể tin được, chỉ sau mối duyên định mệnh vào ngày 30 Tết đã thay đổi mọi thứ. Thậm chí, bạn bè của Tiên cũng không thể tin được sự thật này, cô gái học kém nhất môn tiếng Anh lại là người duy nhất trong lớp lấy chồng Tây.

Đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến chuyện tình yêu của mình và Matthew, Tiên lại cười hạnh phúc. Tiên kể, nhà cô ở khu du lịch, ngay cạnh nhà bác mở homestay cho du khách lưu trú. Hôm đó 30 Tết, cô sang nhà bác ăn cơm ngồi chung mâm với một vài khách du lịch nước ngoài, trong đó có Matthew.

Vì không giỏi tiếng Anh nên trong bữa cơm, Tiên cũng chẳng để ý tới Matthew. Hơn nữa vì ấn tượng về bộ râu, luôn nghĩ anh chắc đã gần 40 tuổi trong khi mới 28 tuổi nên cô cũng chẳng mảy may để ý.

“Trong bữa cơm mình có uống quá chén. Sau đó gia đình mình ra ngoài vườn sau nhà đốt lửa để đón giao thừa. Trong lúc nhảy nhót cùng tất cả mọi người, do không để ý nên mình bị ngã ngửa ra đằng sau. May mắn lúc đó có Matthew lao đến đỡ và cõng mình về nhà. Rồi mình cũng không nhớ gì nữa”, Tiên chia sẻ.

Sau khi nghe mọi câu chuyện em gái kể lại, Tiên lóc cóc chạy sang nhà bác hỏi và đã lấy hết can đảm chạy đến gần Matthew sau 2 phút lọ mọ google dịch từ điện thoại.

“Thank you for helping me last night” – Tiên nói.

“Ok. No problem” – Matthew đáp lại.

Lần gặp đầu tiên của Tiên và Matthew.

Vì không giỏi tiếng Anh nên cuộc trò chuyện của Tiên và Matthew chỉ dừng lại ở đó. Cô cũng kịp chạy lại xin chụp ảnh cùng và Facebook của anh trước khi anh chuẩn bị đi.

Sau đó, cả 2 trò chuyện với nhau rất nhiều qua Facebook. Cô và Matthew cũng có nhiều lần hẹn nhau đi cafe và bar ở Hà Nội. Tình cảm của cả 2 cứ lớn dần lên và chẳng biết từ lúc nào cô có tình cảm với anh.

Khoảng thời gian đầu quen nhau, những buổi hẹn đi cafe, Tiên và Matthew chỉ biết nhìn nhau cười. Trên tay ai cũng cầm một chiếc điện thoại để dịch đi dịch lại những điều muốn nói với nhau. Có những lần không hiểu ý nhau, Tiên hoặc Matthew lại phải sử dụng những hành động diễn tả cho nhau hiểu. Đến bây giờ nhớ lại hình ảnh đó cô lại buồn cười và cảm thấy vô cùng đáng yêu.

“Mình có tình cảm với anh nhưng không thể hiện ra cho anh biết bởi vì mình nghĩ anh chẳng có tình cảm gì đặc biệt với mình đâu. Sau 2 tháng anh cầm cưa, mình đã gục đổ vì anh ấy quá tâm lý.

Mãi sau một thời gian bên nhau, anh mới kể lại cho mình rằng anh đã say nắng và để ý mình từ lần đầu tiên nhìn thấy. Anh có hay nhìn trộm nhưng mình không phát hiện ra”, Tiên cười.

Tiên nhận lời làm bạn gái Matthew sau 2 tháng anh cầm cưa.

Tiên cho biết, Matthew sinh ra và lớn lên tại Anh nhưng làm việc ở Nam Phi. Anh là hiệu trưởng một trường học tư thục ở Nam Phi. Ban đầu, Matthew chỉ đơn giản là dự tính sang Việt Nam du lịch nhưng nào ngờ gặp được người con gái của cuộc đời mình nên anh quyết định nhường chức hiệu trưởng cho người bạn để ở lại Việt Nam bắt đầu từ đầu.

Anh xin vào làm việc cho một trung tâm với mục đích chủ yếu là dễ dàng học tiếng Việt để có thể nói chuyện với Tiên nhiều hơn.

“Vì không giỏi tiếng Anh nên trong buổi đầu tiên gặp gia đình anh, mình chỉ biết ngồi cười và nhìn mọi người nói chuyện. Mình với mẹ chồng có nói chuyện với nhau qua Google dịch và sau đó 2 mẹ con nhìn nhau cười. Gia đình anh rất quý mình, và mẹ chồng hay bênh vực mình, mẹ chồng luôn chỉ bảo những điều mình chưa biết”, Tiên nhớ lại buổi gặp bố mẹ chồng đầu tiên.

Dù Tiên cao 1m6 nhưng cũng không thể "đọ" được với chiều cao 2m của ông xã.

Vợ chồng cô quyết định tổ chức đám cưới muộn hơn vì sự xuất hiện của thành viên nhí trong gia đình.

Được biết, Tiên và Matthew dự định tổ chức đám cưới vào tháng 9/2019. Tuy nhiên vì Tiên và Matthew bất ngờ đón nhận tin vui chuẩn bị đón thành viên mới vào tháng 11/2019 nên vợ chồng cô đã quyết định chuyển sang tháng 11 năm nay tổ chức.

Nói đến đây, Tiên thổ lộ, đến bây giờ sau hơn 3 tháng chào đón thành viên nhí đầu tiên trong gia đình cô vẫn ngỡ như trong giấc mơ. Thậm chí bạn bè cô cũng không tin được sự thực cô kết hôn với chồng Tây.

Thế nhưng cô vẫn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình khi kết hôn với anh chàng cách xa hàng chục nghìn km bởi Matthew vô cùng tâm lý, tốt bụng, mang đến cho cô cảm giác thú vị và hạnh phúc.

Từ khi tán tỉnh đến khi yêu và đến bây giờ, anh đều ngọt ngào như ban đầu. Khi cô bầu bí vất vả, đau lưng, anh thường xuyên chăm sóc, mát xa cho cô. Đặc biệt, anh luôn ân cần, tỉ mỉ, tranh đi đằng trước vì sợ cô ngã và luôn sợ cô bị đói.

“Bữa ăn nào mình ăn cùng anh mới ăn còn vợ không muốn ăn, anh nhịn cùng vợ luôn. Hoặc anh thường dụ mình ăn bằng cách, ăn được nhiều thì cho sẽ cho tiền. Sau khi sinh con anh xã hay thức khi con quấy và cho con uống sữa thay để mình nghỉ”, Tiên chia sẻ sự quan tâm, chăm sóc của ông xã.

Sau sinh, mẹ chồng cũng đã bay từ nước ngoài về thăm Tiên.

Không những vậy, ông xã còn luôn là người nhường nhịn và không bao giờ tức giận khi Tiên cáu hay quát tháo. Anh luôn xoa dịu cô bằng câu nói “em không bực mình nhé, bực mình sẽ nhanh già”.

Hiện tại, Tiên cảm thấy hài lòng với tổ ấm nhỏ mình đang cùng ông xã vô cùng tuyệt vời. Vợ chồng cô dự định sẽ sang Nam Phi hoặc đến Đà Nẵng sinh sống khi con được 2 tuổi.

