Chân dung 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2022

1. Võ Hoàng Hải (lĩnh vực Học tập), SN 2006, học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Võ Hoàng Hải

Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế - là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam lọt vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, cũng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành được Huy chương Vàng tại kỳ thi này; Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Huân chương Lao động hạng Nhì.

2. TS. Phan Thị Huyền Thương (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học), bác sĩ đơn vị Can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TS. Phan Thị Huyền Thương

Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong nước và quốc, có 10 bài báo công bố quốc tế được đăng tải trong năm 2021 và 2022 ở các các tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS và có chỉ số ảnh hưởng cao. Tháng 6/2022 cùng đồng nghiệp tham dự và là báo cáo viên tại hội nghị “Can thiệp bào thai thế giới lần thứ 20 (FMF)” tại Hy Lạp… Trực tiếp tham gia điều trị cho các thai phụ nhiễm COVID-19. Tham gia cùng ekip của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cứu sống kịp thời 1 thai phụ nhiễm COVID-19 thể nguy kịch và 2 sơ sinh non tháng 29 tuần.

3. PGS.TS. Phạm Minh Quân (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học), Phó Viện trưởng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Phạm Minh Quân

Có 67 công bố quốc tế đăng trên các tạp chí khoa học SCIE uy tín quốc tế, 35 công bố tạp chí khoa học trong nước và 5 công bố trên hội nghị quốc tế. Đồng tác giả của 2 sáng chế, 2 giải pháp hữu ích lĩnh vực chiết xuất hoạt chất sinh học định hướng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ. Đồng tác giả 2 sách chuyên khảo, đồng tác giả chính 1 chương sách quốc tế.

4. Hoàng Văn Cương (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế), Chi đoàn thôn lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Hoàng Văn Cương

Kỹ sư nông nghiệp “bỏ phố về quê” khởi nghiệp với mô hình Trồng Nho Hạ đen. Được phòng kinh tế huyện Phú Xuyên lựa chọn là mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trong công cuộc chuyển đổi cây trồng trên địa bàn huyện và đầu tư nhân rộng. Kỹ sư Hoàng Văn Cương mở rộng diện tích trồng nho tại nhiều địa phương; tổng sản lượng và thu nhập mỗi 1ha cho thu hoạch 10 tấn nho/năm, nếu bán với giá 150.000 đồng/kg sẽ cho lãi từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/ha/năm.

5. Tô Quang Duy (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế), Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn Sóng Mới

Tô Quang Duy

Cố vấn cấp cao cho nhiều học viên, chương trình tại Hệ thống đào tạo Lập Trình Viên Quốc Tế FUNiX và FPT Aptech. 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển Phần mềm và Quản lý Dự án. Quản lý Dự án trẻ tuổi nhất tại Tập đoàn FPT. 7 năm giữ chức danh CEO tại Newwave Solutions và dẫn dắt công ty gặt hái nhiều thành công cũng như đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong ngành CNTT như: Giải thưởng Sao Khuê 2022, Giải thưởng Top 10 công ty CNTT Việt Nam 2022 do VINASA tổ chức, Giải thưởng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững toàn cầu giai đoạn 2018-2021 do Clutch bình chọn.

6. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (lĩnh vực quốc phòng, an ninh), Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh

Tham gia điều tra, khám phá chuyên án bí số 121H, bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn, liên tỉnh từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ. Tổng số lượng ma túy đã thu giữ được trong quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng qua giám định là 3.164,09 gam ma túy các loại. Huân chương chiến công hạng Ba.

7. Lã Minh Trường (lĩnh vực Thể dục thể thao), Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lã Minh Trường

Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội; Vận động viên Cờ vua đội tuyển Thể thao khuyết tật Hà Nội. Đạt nhiều Huy chương trong các cuộc thi về cờ vua. Được vinh danh Gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2022.

8. Lại Gia Thành (lĩnh vực Thể dục thể thao), vận động viên Bộ môn Cử tạ - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội

Đạt nhiều Huy chương Vàng trong các cuộc thi về cử tạ trong nước và thế giới. Riêng năm 2022 giành 2 HCV, 1 HCB Giải vô địch Cử tạ Châu Á; 1 HCV Giải vô địch Cử tạ Thế giới; 2 HCV, 1 HCB Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

9. Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo), lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo)

Sản xuất nhiều MV ca nhạc dân gian đương đại để góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, riêng năm 2022 ra 4 MV. Quán quân Sàn chiến giọng hát 2022 (VTV3); Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2022; Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021.

10. Nguyễn Thị Thu Trang (lĩnh vực Hoạt động xã hội), sáng lập và giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang

Giải thưởng quốc tế Quỹ Princess of Girona 2022 của Hoàng gia Tây Ban Nha cho việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã tại Việt Nam và một số khu vực trên thế giới. Giải A, giải thưởng Sách quốc gia năm 2021 với cuốn Chang Hoang Dã – gấu (Chang is the Wild about bears; được một nhà xuất bản lớn của Anh mua bản quyền và xuất bản rộng rãi khắp thế giới, nhuận bút sách được dành toàn bộ cho việc cứu hộ (2021). Nhận giải thưởng Future for nature dành cho các nhà bảo tồn động vật hoang dã quốc tế trị giá 50.000 EURO (khoảng 1,24 tỷ đồng) và dành toàn bộ tiền giải thưởng cho công tác bảo tồn.

2 lần được tạp chí Forbes của Mỹ xếp vào top 30 gương mặt dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất Châu Á (2018, 2020). Được đài BBC bình chọn là một trong 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu" là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, với mục tiêu: động viên, cổ vũ, phát hiện, tôn vinh những điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước. Đây là năm thứ 14 liên tiếp, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô, có đóng góp tích cực và nổi bật trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 dự kiến sẽ được Thành Đoàn Hà Nội tổ chức vào lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 24/3.

