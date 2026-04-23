Đám tang thuê vũ công nhảy múa theo di nguyện người quá cố gây tranh cãi

Đám tang có dàn loa nhạc lớn gây tranh cãi. Ảnh: Thethaiger

Ông Winit (59 tuổi), đến từ tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) vừa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh mãn tính.

Gia đình ông cho biết, trước khi mất, ông dặn con cháu đừng quá đau buồn và bày tỏ mong muốn có các vũ công biểu diễn trong đám tang của mình.

Trong đêm cuối của nghi thức tang lễ, diễn ra ngày 20/4 tại nhà riêng, gia đình thuê một xe tải chở dàn loa âm thanh lớn và 3 nữ vũ công biểu diễn ngay trước quan tài, Thethaiger đưa tin ngày 22/4.

Ban đầu, các tiết mục được thực hiện hướng về phía quan tài, sau đó chuyển hướng về phía những người đến viếng.

Đại diện gia đình cho biết, việc tổ chức màn trình diễn này hoàn toàn xuất phát từ mong muốn tôn trọng di nguyện của người đã khuất, như một cách tiễn biệt theo đúng ý nguyện của ông. Người thân chia sẻ, ông Winit là một người vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến, kính trọng.

Tang lễ khép lại với nghi thức hỏa táng được tổ chức vào ngày 21/4 tại chùa Wat Thepphanom Chueat.

Đám tang thuê vũ công nhảy múa theo di nguyện của người quá cố gây tranh cãi. Ảnh: Thethaiger

Những hình ảnh ghi lại cảnh tượng tại đám tang được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, gây nhiều tranh cãi. Một số người bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc thực hiện di nguyện là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất, thậm chí xem đây như một cách giúp giảm bớt không khí tang thương.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối, cho rằng các màn biểu diễn không phù hợp trong một đám tang. Một số người nhấn mạnh rằng, trong văn hóa truyền thống Thái Lan, tang lễ người cao tuổi thường gắn liền với các hoạt động mang tính văn hóa dân gian, thay vì những tiết mục gây tranh cãi.

Trước đó, đám tang của một nhiếp ảnh gia 58 tuổi ở Loei, cũng gây xôn xao. Bạn bè và gia đình đã tổ chức đám tang khác truyền thống. Thay vì một buổi lễ trang nghiêm, đám tang phản ánh tính cách lạc quan của ông, khi những người đến viếng đều hát những bài hát ông yêu thích.