Cậu bé 13 tuổi được gọi 'Elon Musk Trung Quốc' là ai?

Yang Xizhe là học sinh trung học cơ sở sống tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ở tuổi 13, cậu cao 1,9 m, có hơn 500.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và được một số nhân vật trong giới công nghệ nước này gọi là "thiên tài trẻ" hay "Elon Musk tương lai".

Theo SCMP, Yang lớn lên tại Hàng Châu, thành phố có hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh và là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp Internet lớn. Cậu tự nhận mình thuộc thế hệ "bản địa AI", những người lớn lên khi trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Theo Yang, với thế hệ của cậu, AI ngày càng giống như không khí hay nước, không còn là một công nghệ xa lạ.

Yang Xizhe, 13 tuổi. Ảnh: 163

Tên tuổi Yang bắt đầu được nhiều người biết đến vào tháng 2/2025, khi video chia sẻ cách dùng AI để học từ vựng tiếng Anh thu hút khoảng 20 triệu lượt xem.

Thay vì học thuộc danh sách từ theo cách thông thường, Yang chụp lại các từ cần nhớ rồi tải hình ảnh lên Doubao, một chatbot AI phổ biến tại Trung Quốc. Cậu viết yêu cầu để công cụ sử dụng những từ này tạo thành câu chuyện, sau đó thiết kế thêm các bài tập phù hợp để ôn lại kiến thức.

Phương pháp của Yang gây chú ý vì biến một bài học vốn dễ gây nhàm chán thành nội dung có tình huống và tương tác. Nhiều phụ huynh cho biết cách làm khiến con họ hứng thú hơn với việc học. Một giáo viên còn bày tỏ mong muốn áp dụng phương pháp này trong lớp.

Từ việc sử dụng AI phục vụ học tập, Yang dần chuyển sang tạo ra những sản phẩm nhằm giải quyết các vấn đề trong đời sống.

Năm 2026, cậu tham gia nhiều cuộc thi sáng tạo công nghệ theo hình thức hackathon, nơi các nhóm phải xây dựng một sản phẩm trong khoảng thời gian giới hạn. Một trong những dự án đầu tiên của Yang là hệ thống thị giác sử dụng AI nhằm hỗ trợ người khiếm thị trang điểm. Sản phẩm giành giải nhất tại cuộc thi Moonshot 48 Hackathon.

Yang (áo nâu) cùng các bạn nhận giải thưởng về sáng tạo công nghệ. Ảnh: 163

Sau đó, Yang tham dự HackMIT China 2026. Nhóm của cậu phát triển một hộp cơm thông minh kết hợp cảm biến và công nghệ nhận diện hình ảnh để phân tích bữa ăn, từ đó đưa ra gợi ý dinh dưỡng phù hợp với từng người. Hệ thống cũng được thiết kế để phụ huynh có thể theo dõi thói quen ăn uống của con tại trường.

Dự án giúp nhóm giành giải thuyết trình xuất sắc và đứng thứ hai trong hạng mục dự thi.

Tháng 4, Yang tiếp tục tham gia cuộc thi sáng tạo của Xiaohongshu, mạng xã hội Trung Quốc có tên quốc tế là RedNote. Nhóm của cậu gồm các học sinh trung học cơ sở, độ tuổi trung bình khoảng 13. Trong thời gian ngắn, các thành viên xây dựng công cụ AI giúp những người sáng tạo nội dung phân tích bài đăng trước khi xuất bản. Hệ thống xem xét cấu trúc, hình ảnh và một số đặc điểm của nội dung, sau đó gợi ý những điểm có thể cải thiện. Nhóm giành giải đặc biệt tại cuộc thi. Sản phẩm sau đó còn nhận được một đề nghị mua lại trị giá 100.000 NDT, khoảng 15.000 USD, từ một doanh nghiệp.

Theo The Paper, niềm yêu thích lập trình của Yang bắt đầu từ khi cậu còn học lớp hai tiểu học. Sau khi chơi The Legend of Zelda, cậu tò mò về cách một trò chơi được tạo ra và muốn thử làm sản phẩm của riêng mình.

Theo gợi ý của cha, Yang bắt đầu với Scratch, công cụ lập trình trực quan dành cho người mới học và dần làm quen với cách sử dụng AI để hỗ trợ viết, chỉnh sửa mã và thử nghiệm các ý tưởng. Khi gặp một bài toán khó, AI trở thành công cụ để cậu tìm hiểu vấn đề, thử nghiệm giải pháp và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Cha mẹ Yang không làm việc chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, khi nhận thấy con trai dành nhiều thời gian cho lập trình và AI, họ cũng tự tìm hiểu về lĩnh vực này để có thể hiểu những gì con đang làm và đồng hành với sở thích của cậu.

Sự nổi tiếng khiến Yang nhận nhiều lời khen trên mạng, trong đó có những so sánh với Elon Musk. Tuy vậy, gia đình được cho là không quá chú trọng những danh xưng này. Yang hiện vẫn là một học sinh trung học cơ sở, còn các sản phẩm của cậu chủ yếu được phát triển trong môi trường học tập, thử nghiệm và các cuộc thi sáng tạo.

Khi được hỏi về tương lai, Yang nói muốn trở thành lập trình viên hoặc nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

"Nếu có thể, tôi hy vọng mình tạo ra dù chỉ một thay đổi nhỏ cho thế giới", Yang nói.