Những câu lệnh AI giúp tiết kiệm tiền sửa sang nhà cửa

Có những lúc bạn chỉ muốn căn phòng trông khác đi một chút nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đổi sofa? Sơn lại tường? Thêm một chiếc đèn? Hay đơn giản là dọn bớt đồ?

Nhiều người tìm cảm hứng trên Pinterest, Instagram, lưu ảnh hàng chục căn phòng đẹp rồi cuối cùng vẫn không biết phong cách ấy có hợp với chính ngôi nhà của mình hay không.

Male Eirin, nhà thiết kế nội thất, thời trang, giám đốc nghệ thuật và nhà sáng tạo nội dung, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghe nhìn, hiện phụ trách mục Deco của Infobae, gợi ý một cách khác thú vị hơn là sử dụng AI.

Chỉ cần dùng điện thoại chụp căn phòng, tải ảnh lên ChatGPT hoặc Google Gemini, người dùng có thể yêu cầu công cụ này phân tích không gian, thử cách bố trí, thay màu tường, thêm đồ nội thất hoặc mô phỏng nhiều phong cách.

Theo Eirin, AI không nhất thiết phải được dùng để tạo ra một căn phòng "lung linh" cho vui. Giá trị thực tế hơn là giúp người dùng thử trước khi mua, sửa hoặc thay đổi không gian sống.

Trước tiên, hãy để AI nhìn căn phòng của bạn

Đừng vội yêu cầu AI biến căn phòng thành một không gian sang trọng hay tối giản. Bước đầu tiên nên là cho công cụ này biết căn phòng hiện tại đang như thế nào.

Hãy chụp một bức ảnh đủ rộng, tốt nhất từ góc phòng và có ánh sáng tự nhiên. Không cần dọn sạch mọi thứ hoặc chỉnh ảnh cho đẹp. Một bức ảnh càng giống căn phòng ngoài đời thì những gợi ý sau đó càng có cơ sở.

Có thể bắt đầu bằng câu lệnh:

"Hãy phân tích căn phòng này như một chuyên gia nội thất. Chỉ ra điểm mạnh, điểm chưa hợp lý về cách bố trí, ánh sáng, màu sắc và đồ đạc. Đề xuất những thay đổi có thể thực hiện mà không cần sửa chữa lớn".

Trước khi yêu cầu bất kỳ thiết kế nào, AI cần phải nhìn thấy chính xác những gì đang có: vị trí cửa sổ, màu sắc sàn nhà và đồ nội thất có sẵn trong phòng.

Có thể bạn sẽ phát hiện vấn đề không nằm ở việc căn phòng thiếu đồ, mà ngược lại, quá nhiều món nhỏ. Chiếc sofa có thể đang chắn lối đi, ánh sáng chưa đủ hoặc một bức tường trống lại chính là nơi phù hợp để tạo điểm nhấn.

Đây cũng là lý do nên hỏi AI phân tích trước khi yêu cầu thiết kế. Khi hiểu căn phòng đang "vướng" ở đâu, bạn sẽ dễ biết mình cần thay đổi điều gì.

Không biết mình hợp phong cách nào, cứ cho AI thử

Bạn mê những căn phòng kiểu Hàn Quốc nhưng sợ nhà mình trông quá giống studio? Thích Japandi nhưng lo không gian trở nên lạnh? Hay thích phong cách tối giản nhưng gia đình lại có quá nhiều đồ?

Không cần quyết định ngay. Hãy cho AI thử từng phong cách trên chính căn phòng của mình.

Sau khi tải ảnh lên, có thể yêu cầu:

"Hãy giữ nguyên diện tích, cửa sổ, sàn nhà và những món nội thất chính. Thiết kế lại căn phòng theo phong cách Japandi, ưu tiên cảm giác ấm áp, dễ sống và không quá tối giản".

Sau đó có thể thử tiếp phong cách Scandinavian, hiện đại, vintage hoặc một không gian mang cảm giác nghỉ dưỡng.

Cách này giúp nhận ra một điều khá quan trọng: phong cách mình thích trên mạng chưa chắc là phong cách hợp với nhà mình.

Một căn phòng đẹp trên Pinterest có thể có diện tích lớn hơn, nhiều cửa sổ hoặc nguồn sáng hoàn toàn khác. Khi đặt phong cách ấy vào căn phòng thật, cảm giác có thể thay đổi đáng kể.

Việc yêu cầu ChatGPT mô tả môi trường trước khi đề xuất thay đổi là bước mà hầu như không ai thực hiện, nhưng chính điều này lại tạo ra sự khác biệt lớn nhất về chất lượng kết quả.

Định mua sofa, bàn hay đèn, cho căn phòng 'mặc thử' trước

Đây có thể là ứng dụng thực tế nhất nếu bạn thường xuyên đứng trước tình huống "rất thích nhưng không biết có hợp nhà không".

Chụp căn phòng, sau đó tải thêm ảnh món đồ đang định mua. AI có thể giúp hình dung nó khi đặt vào không gian hiện tại.

Chẳng hạn:

"Đặt chiếc sofa này vào phòng khách, giữ nguyên các đồ nội thất khác. Hãy thử cách bố trí sao cho căn phòng vẫn có khoảng trống và thuận tiện di chuyển".

Bạn có thể tiếp tục yêu cầu đổi vị trí sofa, thay màu, bỏ bàn trà hoặc thêm thảm để xem tổng thể thay đổi thế nào.

Điều tương tự có thể áp dụng với rèm cửa, đèn, tranh, bàn ăn, giường ngủ hay một chiếc tủ mà bạn đang cân nhắc.

Thay vì mua về rồi mới phát hiện món đồ quá to, quá tối hoặc "lạc quẻ" với căn phòng, bạn có thể thử trước.

Muốn sơn nhà, hãy thử màu trước khi mua cả thùng

Một trong những quyết định dễ khiến người ta tiếc tiền nhất khi trang trí nhà là chọn màu sơn.

Một ô màu nhỏ trên bảng mẫu có thể trông rất khác khi phủ lên cả bức tường. Ánh sáng trong phòng cũng khiến màu thay đổi vào buổi sáng, chiều và tối.

Chụp ảnh bảng màu của cửa hàng sơn và tải chúng cùng với ảnh chụp căn phòng lên Google Gemini, bạn có thể xem chính xác sắc thái màu đó được sơn lên tường thực tế, với ánh sáng và đồ nội thất căn phòng.

Nếu đang phân vân giữa vài màu, có thể tải ảnh căn phòng và bảng màu lên AI rồi yêu cầu:

"Giữ nguyên toàn bộ nội thất. Hãy thử lần lượt màu trắng kem, be ấm và xanh olive nhạt cho bức tường này. So sánh cảm giác của căn phòng ở từng phương án".

Cách làm này đặc biệt hữu ích khi bạn đang đứng trước một loạt bảng màu và không biết nên chọn màu nào.

Tuy nhiên, hình ảnh AI chỉ nên được xem là hình dung ban đầu. Màu sắc thực tế còn phụ thuộc ánh sáng và chất liệu tường, vì vậy vẫn nên thử mẫu thật trước khi sơn toàn bộ.

Nhà nhỏ càng nên nhờ AI tìm cách 'ăn gian' diện tích

Với một căn hộ nhỏ, câu hỏi hữu ích nhất có khi không phải "làm sao để nhà thật sang?", mà là "làm sao để nhà trông rộng và dễ sống hơn?".

Hãy thử yêu cầu:

"Tôi muốn giữ lại phần lớn đồ nội thất hiện có nhưng căn phòng đang có cảm giác chật. Hãy đề xuất cách bố trí lại để có nhiều khoảng trống hơn, ưu tiên lối đi và ánh sáng".

Sau đó có thể hỏi tiếp:

"Nếu không muốn mua thêm đồ, tôi nên bỏ hoặc di chuyển món nào để căn phòng thoáng hơn?".

AI có thể giúp bạn nhìn lại căn phòng dưới một góc khác. Có những món đồ tưởng là cần thiết nhưng thực tế chỉ đang chiếm diện tích. Có những góc tưởng phải mua thêm đồ trang trí, nhưng chỉ cần dọn bớt đã đẹp hơn.

Đôi khi cách làm căn phòng dễ chịu hơn không phải mua thêm, mà là bớt đi.

Google Gemini có khả năng tìm kiếm theo thời gian thực, cho phép nó cung cấp giá cả hiện tại và liên kết trực tiếp đến các cửa hàng thay vì các tham chiếu chung chung.

Đừng chỉ thử đồ, hãy thử cả ánh sáng

Một căn phòng lúc 8h sáng có thể mang cảm giác hoàn toàn khác lúc 10h tối.

Nếu đang chọn đèn hoặc màu sơn, bạn có thể yêu cầu AI mô phỏng cùng một không gian trong những điều kiện ánh sáng khác nhau.

Chẳng hạn:

"Hãy giữ nguyên căn phòng này và mô phỏng cảm giác vào buổi sáng với ánh sáng tự nhiên, buổi chiều với ánh sáng dịu và buổi tối với đèn vàng ấm".

Qua đó, bạn có thể hình dung căn phòng hợp với ánh sáng trắng hay vàng, có cần thêm đèn đứng hay đèn bàn, hoặc một màu sơn có trở nên quá tối khi trời chuyển tối hay không.

Với phòng ngủ, đây càng là chi tiết đáng quan tâm. Một căn phòng đẹp vào ban ngày nhưng ánh sáng quá gắt vào buổi tối có thể nhanh chóng trở thành nơi bạn không muốn ở lâu.

Có bản thiết kế rồi, đừng quên hỏi AI 'mua gì?'

Nếu đã có một phương án decor khiến bạn ưng ý, bước tiếp theo có thể là biến nó thành danh sách những món đồ cần tìm.

Thay vì nhìn một căn phòng AI đẹp lung linh rồi không biết bắt đầu mua từ đâu, hãy yêu cầu công cụ phân tích:

"Liệt kê những món đồ xuất hiện trong thiết kế này, gồm sofa, bàn, thảm, đèn, rèm, tranh và cây xanh. Với mỗi món, hãy mô tả kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và kích thước phù hợp với căn phòng".

Lúc này, AI giống một người giúp bạn lên ý tưởng mua sắm hơn là một công cụ tạo ảnh.

Tất nhiên, không phải chiếc ghế hay chiếc đèn nào xuất hiện trong hình AI cũng tồn tại ngoài đời. Vì vậy, đừng cố tìm đúng nguyên mẫu. Hãy dùng hình ảnh đó để xác định mình đang tìm một chiếc sofa dáng thấp màu be, một chiếc đèn kim loại hay một tấm thảm trung tính, rồi tìm sản phẩm thật có đặc điểm tương tự.

Chỉ cần điện thoại, bạn có thể bắt đầu một cuộc 'thử nhà'

Nếu muốn thử ngay tối nay, cách đơn giản nhất là chụp một góc nhà mà bạn đang thấy chán.

Tải ảnh lên AI và bắt đầu bằng việc hỏi công cụ xem không gian hiện tại có điểm gì chưa hợp lý. Sau đó chọn một phong cách mình thích, thử cách bố trí mới, thử màu tường và cuối cùng mới tính đến chuyện mua thêm đồ.

Điều quan trọng là không nên dồn tất cả yêu cầu vào một câu kiểu "hãy thiết kế lại căn phòng thật đẹp". Hãy trò chuyện với AI từng bước, giống như đang trao đổi với người tư vấn.

Khi đã có phương án ưng ý, bạn có thể hỏi tiếp: "Nếu chỉ có ngân sách 5 triệu đồng, tôi nên thay đổi điều gì trước?". Hoặc nếu đang có ý định mua sofa: "Món đồ nào trong phòng nên được giữ lại để không phải mua mới?".

Lúc này, AI không chỉ tạo ra một bức ảnh đẹp mà bắt đầu giúp bạn ra quyết định thực tế hơn.

Cùng một căn phòng, bạn có thể thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau mà không cần di chuyển bất kỳ đồ đạc nào hay tốn thêm chi phí nhờ trí tuệ nhân tạo.

Đừng để một bức ảnh đẹp khiến bạn mua đồ không cần thiết

AI có thể giúp việc decor nhà trở nên dễ tiếp cận hơn, nhưng Male Eirin cũng nhấn mạnh rằng công cụ này không thể thay thế hoàn toàn chuyên gia thiết kế nội thất.

Với những thay đổi liên quan đến kết cấu, điện nước hoặc cải tạo lớn, bản dựng AI chỉ nên được xem như tài liệu tham khảo trước khi trao đổi với người có chuyên môn.

Còn với những chuyện rất đời thường như "chiếc sofa này có hợp phòng khách không?", "nên chọn màu tường nào?", "có nên mua thêm chiếc đèn này?" hay "làm thế nào để căn phòng nhỏ trông thoáng hơn?", AI có thể trở thành một người bạn tư vấn khá tiện lợi.

AI không "hô biến" căn nhà thành một không gian hoàn hảo, mà giúp bạn thử trước khi bỏ tiền. Bởi một chiếc sofa đẹp trên mạng chưa chắc đẹp trong nhà bạn. Một màu sơn đang được yêu thích chưa chắc hợp với ánh sáng phòng ngủ. Và một căn phòng tối giản trên Pinterest chưa chắc phù hợp với cuộc sống có trẻ nhỏ, thú cưng hay tủ đồ luôn trong tình trạng "không còn chỗ để nhét thêm".

AI không sống trong căn nhà của bạn. Nhưng nó có thể giúp bạn nhìn căn nhà ấy bằng một cách khác, trước khi bạn quyết định thay đổi nó!