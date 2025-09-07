Cặp đôi thuê trọ rời đi, chủ nhà phát hoảng khi mở cửa căn hộ

Cảnh tượng kinh hoàng bên trong căn hộ được ghi lại bởi một nhà môi giới bất động sản họ Lưu. Người thuê là một cặp đôi trẻ ngoài 20 tuổi. Trong 2-3 tháng lưu trú, họ thường xuyên chậm trả tiền thuê và né tránh liên lạc với chủ nhà.

Vài ngày trước khi sự việc bị phát hiện, cả hai nhắn tin cho chủ nhà rằng đã để 2.000 NDT (7,4 triệu đồng) trên nóc tủ lạnh, rồi biến mất.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, chủ nhà không thấy số tiền nào. Thay vào đó là rác bẩn khắp nơi.

Sự việc được phát hiện ngày 27/8. Ảnh: Xiaoxiang Morning News

“Khu bếp ngay cửa ra vào chất đầy hộp đồ ăn thừa, xoong nồi chưa rửa. Nhà tắm ẩm mốc, bốc mùi nồng nặc.

Sàn nhà la liệt rác, ruồi nhặng bu kín, đến mức không còn chỗ đặt chân”, anh Lưu đi cùng chủ nhà mô tả, đồng thời cho biết rằng, 2 chú mèo con cũng bị cặp đôi bỏ mặc nhiều ngày trong căn hộ.

Một trong 2 chú mèo đã bỏ chạy khi chủ nhà mở cửa vào kiểm tra. Ảnh: Xiaoxiang Morning News

Khi liên lạc với cặp đôi, lúc thì họ nói số tiền đã “bị đánh cắp”, lúc thì cho rằng chủ nhà đã cầm tiền còn cố tình gọi điện đòi thêm. Trước thái độ ngang ngược, chủ nhà chỉ biết ngậm ngùi bỏ qua, tự nhận mình “gặp vận rủi”.

Ngày 29/8, anh Lưu cho biết căn hộ đã được dọn dẹp phần lớn. Do mùi hôi quá nặng, nhiều nhân viên vệ sinh từ chối làm việc. Phải rất khó khăn chủ nhà mới tìm được 3 nhân công trung tuổi đồng ý giúp đỡ.

Sau nhiều giờ cọ rửa, căn hộ cơ bản được phục hồi nhưng mùi khó chịu vẫn còn. Chủ nhà dự định sơn lại tường và thay nội thất trước khi cho người khác thuê.

Căn hộ hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: Xiaoxiang Morning News

Sự việc sau khi đăng tải đã gây nhiều tranh cãi về ý thức và trách nhiệm của người thuê trọ. Hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội lên án gay gắt hành vi của cặp đôi trẻ, coi đây là minh chứng cho sự thiếu trách nhiệm và coi thường chuẩn mực xã hội.

“Vứt rác bừa bãi, lại còn để động vật chết đói thì thật sự không thể chấp nhận”, một cư dân mạng bức xúc.

Cũng có ý kiến cho rằng không nên vội vàng đánh đồng cả thế hệ trẻ sinh sau năm 2000. Một số người nhấn mạnh: “Không phải ai sinh sau năm 2000 cũng sống vô trách nhiệm như vậy. Đây chỉ là cá biệt, không thể đại diện cho số đông”.