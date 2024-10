Lần đầu vào khách sạn cùng bạn trai, cô gái ấm ức vì phải trả tiền phòng

Trong tập 580 của chương trình "Vợ Chồng Son", một câu chuyện tình yêu hài hước đã được chia sẻ khiến MC Hồng Vân - Quốc Thuận không khỏi bật cười thích thú. Câu chuyện xoay quanh hành trình tình yêu của cặp đôi ở TP.HCM là Hoàng Thị Thu Thảo, 33 tuổi, một nữ huấn luyện viên pha chế cà phê, và Hồ Anh Đức, biên tập viên kiêm MC của một chương trình radio.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi chàng MC Anh Đức, với niềm đam mê cà phê sâu sắc, luôn đi tìm hiểu tại các quán cà phê khắp nơi. Trong một lần "nghe đồn" về một quán cà phê có nữ barista không chỉ xinh đẹp mà còn pha chế cực đỉnh, anh chàng liền nhờ bạn xin luôn tài khoản mạng xã hội của cô để dễ bề làm quen. Được đà, Anh Đức chỉnh trang diện bộ đồ lịch lãm, quyết tâm gây ấn tượng mạnh khi lần đầu gặp Thu Thảo, nữ barista "trong truyền thuyết". Để gây điểm cộng, anh chàng còn chuẩn bị một bài rap tự sáng tác tặng cho nàng.

Về phần Thu Thảo, ban đầu cô không khỏi hoang mang khi nhìn thấy trang phục của Anh Đức: một chiếc áo sơ mi đen bóng loáng kết hợp với quần jeans bó sát, trên chiếc Vespa phong cách. Ngay lập tức, cô hoài nghi về giới tính của anh chàng. Nhưng sau vài lần trò chuyện, nàng dần thấy sự tâm đầu ý hợp, và thế là hai người bắt đầu giữ liên lạc qua những dòng tin nhắn dài lê thê đến tận 2-3 giờ sáng.

Thế rồi, một buổi tối định mệnh đã xảy ra. Sau một ngày dài từ bữa trưa gia đình ấm cúng với mẹ của Anh Đức đến bữa nhậu với bạn bè, câu chuyện trở nên "khó đỡ" khi cả nhóm tiếp tục kéo nhau đến một quán bar trên sân thượng. Ở đây, Anh Đức bất ngờ khoe tài năng… múa cột, khiến Thu Thảo không khỏi sững sờ vì độ "đa năng" của anh chàng.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Trên đường về, khi Anh Đức đã ngà ngà say, bất ngờ đòi xuống xe và đi thẳng vào khách sạn! Thu Thảo, với bản năng lo lắng, đuổi theo anh vào bên trong vì nghĩ rằng khách sạn sẽ không để một người say xỉn ở lại một mình. Và như mọi sự trớ trêu trên đời, cô nàng bị nhân viên khách sạn "ép" ở lại cùng chàng để đảm bảo an toàn, đồng thời phải… thanh toán tiền phòng.

Với chút bực bội và hài hước pha trộn, Thu Thảo kể lại: "Em không hiểu nổi sao lại phải trả tiền trước, bình thường phải đợi xong xuôi hết mới trả tiền mà! Anh ấy say khướt, em làm sao mà mò ví để lấy tiền của anh ấy được. Thế là em đành quẹt thẻ của mình!".

Tình cảnh oái oăm chưa dừng lại ở đó. Nửa đêm, khi Anh Đức tỉnh lại, anh bắt đầu “làm nũng” và… không chịu để yên cho nàng ngủ. "Em mệt quá, ban đầu còn khó chịu, sau đó thì đành buông xuôi luôn, mặc kệ cho muốn làm gì thì làm," Thu Thảo cười lớn khi nhớ lại tình huống trớ trêu.

Sau này, khi đã chính thức về chung một nhà, Anh Đức "tố" ngược vợ mình về những tật xấu, chẳng hạn như việc cô rất hiếm khi khen chồng, dù anh chàng rõ ràng là thích được tán dương. Không chỉ vậy, Anh Đức còn "vạch tội" rằng vợ hứa gì cũng ít khi làm theo. Đáp lại, Thu Thảo hài hước chê chồng không được tinh tế trong một số chuyện, điển hình là tật "thả bom" không đúng chỗ khiến người khác "gánh chịu", và thói quen… đi vệ sinh lâu như thể đó là thú vui thư giãn.

Tuy nhiên, đằng sau những màn "tố" và "chê" vui vẻ ấy, Thu Thảo không quên thể hiện niềm tự hào về người chồng MC tài năng của mình. Cô chỉ mong rằng anh chàng sẽ hỗ trợ mình nhiều hơn trong việc chăm sóc con cái và gia đình, nhất là khi anh không bận rộn với công việc dẫn chương trình.

Câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần dễ thương này khiến khán giả không chỉ cười lăn mà còn cảm nhận được sự chân thành và yêu thương mà cặp đôi dành cho nhau, dù cho hành trình tình yêu của họ có những khoảnh khắc "bất thường" đến khó tin.

