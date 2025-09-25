“Gái ế” U40 tìm bạn trai giống tài tử Jang Dong Gun và cái kết bất ngờ

Tập mới nhất của “Bạn muốn hẹn hò” với sự tham gia của Phan Hoàng Nam (42 tuổi, TP.HCM) – kinh doanh vận tải và Lê Quỳnh Anh (41 tuổi, Đồng Nai) – kinh doanh tự do. Cả hai đều từng trải qua nhiều biến cố tình cảm, tìm đến chương trình với hy vọng tìm được bến đỗ mới.

Hoàng Nam gây ấn tượng là người siêng năng, chịu khó, thậm chí biết nấu ăn. Anh có tuổi thơ nhiều sóng gió khi cha mẹ ly hôn, phải sống ở làng trẻ SOS đến năm 10 tuổi.

Năm 21 tuổi, anh lập gia đình và có hai con nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ sau 7 năm. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn về việc vợ muốn ra nước ngoài lập nghiệp, trong khi anh không đồng ý. Sau ly hôn, hai con sống với bà ngoại, còn anh chu cấp kinh tế nuôi con.

Trải qua đổ vỡ, Hoàng Nam mong tìm một người phụ nữ hiểu chuyện, biết sẻ chia, không ghen tuông và sẵn sàng đồng hành.

Phía nữ chính, Quỳnh Anh nổi bật với tính cách vui vẻ, hòa đồng nhưng thừa nhận đôi lúc nóng tính và thù dai. Cô từng trải qua vài mối tình, dài nhất kéo dài 5 năm, kết thúc cách đây 8 năm. Kể từ đó, cô chọn cuộc sống độc thân, tập trung yêu thương bản thân nhiều hơn.

Trước câu hỏi về việc bạn trai từng đổ vỡ và có con riêng, Quỳnh Anh khẳng định không ngần ngại. Tuy nhiên, khi nói đến tiêu chuẩn, cô gây bất ngờ khi thẳng thắn: “Em thích bạn trai có ngoại hình giống Jang Dong Gun”. Dù vậy, cô nhấn mạnh điều cô thật sự cần là sự chân thành, chung thủy và biết tôn trọng vợ.

Mở rào gặp gỡ, cả hai trao nhau quà kỷ niệm và nhanh chóng hài lòng về ngoại hình của đối phương. Trong cuộc trò chuyện, Hoàng Nam chủ động chia sẻ về công việc và mong muốn có người bạn đời biết cảm thông vì đặc thù công việc vận tải đôi lúc phải đi xa.

Anh nhấn mạnh: “Đi đâu anh cũng nghĩ về nhà. Khi đã hứa thì không bao giờ làm sai. Anh sẽ không để người phụ nữ của mình cực khổ”.

Khi được hỏi điều quan trọng nhất hiện tại, anh khẳng định đó là gia đình và công việc. Anh tin tưởng chương trình có thể giúp mình gặp được người phù hợp để nghiêm túc tiến tới hôn nhân.

Về phía Quỳnh Anh, cô bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Nếu tư tưởng hợp nhau, mình có thể kết hôn. Anh đã có con rồi thì em không nhất thiết phải sinh con nữa. Điều em muốn là cùng nhau chăm sóc cha mẹ và vun vén gia đình”.

Trước sự chứng kiến của MC Quyền Linh, Ngọc Lan và khán giả, cả hai đã bấm nút đồng ý hẹn hò. Giây phút nắm tay và trao nhau nụ hôn đầu khép lại buổi hẹn đầy xúc động, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh “gái ế” từng đặt chuẩn cao ngất ngưởng.