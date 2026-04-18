Cảnh sát nháo nhào tìm cụ bà 91 tuổi 'mất tích', hóa ra cụ mải chơi game

Sự việc xảy ra tại thành phố Westlake, bang Ohio, Mỹ khiến cả cảnh sát lẫn người dân được một phen thót tim. Chuyện bắt đầu khi một cụ bà 91 tuổi đột nhiên mất liên lạc.

Tại Mỹ, chương trình phúc lợi thường gọi điện kiểm tra định kỳ với những người cao tuổi không có con cái ở gần. Đây là dịch vụ miễn phí, cư dân có nhu cầu cần đăng ký để người thân cao tuổi nhận một cuộc gọi kiểm tra sức khỏe mỗi ngày nhằm đảm bảo an toàn.

Do cả nhân viên xã hội và con gái đều không gọi được cho cụ bà, mọi người đều nghĩ tình huống xấu nhất có lẽ xảy ra. Gia đình lập tức nhờ cảnh sát đến tận nhà để kiểm tra tình hình.

Khi đến nơi, các sỹ quan gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Sử dụng mã số để vào gara, họ thấy xe của cụ vẫn đỗ bên trong, điều này càng làm tăng thêm sự lo ngại.

Cụ bà mải chơi điện tử đến mức chẳng ai có thể liên lạc được.

Đội ngũ cảnh sát buộc phải tiến vào nhà để tìm kiếm. Đại úy Jerry Vogel thuộc sở cảnh sát Westlake chia sẻ rằng mọi người đều cảm thấy bất an khi cụ bà bỏ lỡ các cuộc gọi kiểm tra.

Tuy nhiên, khi vào đến phòng, họ phát hiện cụ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Hóa ra, cụ bà đang mải mê "chinh chiến" trong trò chơi điện tử và quá tập trung đến mức không nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay tiếng gõ cửa.

Để bảo vệ quyền riêng tư, danh tính của cụ bà cũng như đoạn video đầy đủ từ camera gắn người của cảnh sát không được công bố rộng rãi. Dù cụ bà gây ra một trận náo loạn, kết thúc có hậu này đã mang lại tiếng cười nhẹ nhõm cho gia đình và cảnh sát làm nhiệm vụ.

Sự việc này cũng gián tiếp phản ánh một thực trạng lớn hơn tại Mỹ. Theo báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, dân số cao tuổi tại Mỹ đang tăng trưởng nhanh chóng với hơn 62 triệu người trên 65 tuổi tính đến năm 2024, chiếm khoảng 18% tổng dân số.

Con số này dự kiến sẽ đạt mức 84 triệu người vào năm 2054. Hiện tượng "già hóa dân số" này mang đến nhiều thách thức đáng kể cho xã hội, từ tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao đến gánh nặng lên hệ thống hạ tầng chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, tình trạng cô đơn ở người già là vấn đề nhức nhối khi có tới 37% người trong độ tuổi từ 50 đến 80 sống trong cảnh cô đơn. Câu chuyện của cụ bà 91 tuổi không chỉ là một kỷ niệm vui mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc và quan tâm đến thế hệ đi trước trong xã hội đang già đi nhanh chóng.