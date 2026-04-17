10 con, 1.600 USD mỗi tháng: Gia đình này sống ra sao?

Su Youfu, hiện 42 tuổi, kết hôn với Wei Peiling, hiện 37 tuổi, năm 2005 và đón con đầu lòng một năm sau đó. Từ 4 người con trong giai đoạn 2006-2012, gia đình dần có thêm các thành viên và hiện có 9 người con, chuẩn bị chào đón em bé thứ 10.

Cả gia đình sống cùng ông bà tại bang Johor. Dù có sự hỗ trợ nhất định từ người lớn tuổi, hai vợ chồng cho biết họ vẫn tự đảm nhận phần lớn việc chăm sóc và nuôi dạy con. Su Youfu làm nghề nuôi ong không ngòi, phụ trách kinh tế, trong khi Wei Peiling quán xuyến việc nhà. Hai người nói việc phân chia vai trò diễn ra tự nhiên, không cần bàn bạc nhiều.

Su Youfu, Wei Peiling cùng các con. Ảnh: Sinchew

Với gia đình đông con, sinh hoạt hàng ngày được tổ chức đơn giản nhưng có trật tự. Các con được hướng dẫn làm việc nhà từ sớm như phơi, gấp quần áo hay dọn dẹp chuồng thỏ. Trước đây, cả gia đình thường ngủ chung một phòng, trải nệm dưới sàn vì các con đều muốn ở gần bố mẹ. Theo người cha, cánh cửa phòng ngủ "mở ra đóng vào hàng chục lần mỗi ngày" vì số lượng thành viên đông. Khi các con lớn dần, không gian sống được tách riêng hơn, người con trai thứ hai, hiện 19 tuổi, đã chuyển sang phòng riêng.

Gia đình sống ở khu vực nông thôn, xung quanh là đồn điền cọ dầu và khu nuôi ong, đồng thời nuôi thêm thỏ. Môi trường này trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc của các con. Chúng cũng tham gia thu hoạch quả cọ từ đồn điền của gia đình hoặc người thân để kiếm tiền tiêu vặt. Theo Su Youfu, số tiền này được chia đều để các con tự sử dụng, qua đó học cách kiếm tiền và hiểu giá trị của công sức.

Trong cách nuôi dạy con, Wei Peiling cho biết cô không dùng hình phạt thể chất mà chọn cách trò chuyện và kiên nhẫn. Hai vợ chồng cũng tránh tranh cãi trước mặt con, mọi bất đồng đều được giải quyết riêng. Họ dành thời gian chơi đùa, câu cá, trò chuyện hoặc thậm chí cùng con chạy dưới mưa, xem đó là cách xây dựng sự gắn kết tự nhiên trong gia đình.

Ngoài ra, các con không được đáp ứng ngay các nhu cầu như đồ chơi hay thiết bị điện tử, mà được khuyến khích tự đạt được thông qua nỗ lực. Su Youfu cho biết anh vẫn cho con học thêm nhưng không đặt nặng thành tích, vì coi trọng phẩm chất hơn điểm số. Họ cũng cố gắng đối xử công bằng với tất cả các con trong sinh hoạt hàng ngày.

Chi phí sinh hoạt của gia đình khoảng 1.600 USD mỗi tháng (hơn 40 triệu đồng), gồm học phí, thực phẩm, sữa bột và các khoản thiết yếu. Hiện 5 người con nhỏ vẫn sử dụng sữa bột, với lượng tiêu thụ hơn 20 gói mỗi tháng. Người cha cho biết có thời điểm trong nhà có hơn 10 bình sữa và anh thường thức dậy ban đêm để pha sữa cho con.

Đằng sau nhịp sống đông đúc, gia đình từng trải qua biến cố khi con trai cả Junjie được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu năm 2016. Từ đó, họ quyết định sinh thêm con với hy vọng sử dụng máu cuống rốn hỗ trợ điều trị nhưng nỗ lực này không thành công.

"Mỗi năm vào ngày giỗ, chúng tôi đều đưa các con đến thăm mộ Junjie để tưởng nhớ về người anh trai. Khi còn sống, Junjie rất gắn bó với các em và từng đặt cho em trai Junren một biệt danh mà gia đình vẫn sử dụng đến nay", Wei Peiling nhớ lại.

Chuẩn bị đón con thứ 10, cặp vợ chồng cho biết sẽ dừng sinh thêm con sau lần mang thai này vì tuổi tác.