Chồng nổi giận khi tôi đề nghị thuê nhà cho mẹ ở riêng

Tôi 42 tuổi, kết hôn gần 20 năm và có một con trai học lớp 9, một con gái học lớp 7. Vợ chồng tôi từng trải qua nhiều năm khó khăn, tích cóp từng chút mới trả hết nợ và mua được căn hộ ba phòng ngủ ở thành phố.

Chồng tôi chịu khó làm ăn, còn tôi chủ yếu quán xuyến nhà cửa và chăm sóc hai con. Hai đứa từ nhỏ vốn khó ăn, khó ngủ, hay ốm nên việc nuôi con không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đến nay, khi các con bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, tôi lại càng chú ý hơn đến chuyện sinh hoạt, tâm lý và không gian riêng của chúng.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh chị chồng quyết định đi xuất khẩu lao động khoảng 5 năm và gửi con gái đang học lớp 8 ở quê cho mẹ chồng chăm sóc. Gần đây, mẹ chồng và anh chị ngỏ ý muốn đưa cả hai bà cháu lên thành phố sống cùng gia đình tôi, đồng thời cho cháu chuyển trường để học cùng con gái tôi cho đến hết cấp ba.

Tôi hiểu anh chị muốn con được học trong môi trường tốt hơn, mẹ chồng cũng có thêm người hỗ trợ khi chăm cháu. Nhưng nghĩ đến cảnh căn hộ thêm hai người, tôi bắt đầu thấy lo. Nhà chỉ có ba phòng ngủ, hai con tôi đều đang lớn. Sinh hoạt chung, chuyện phòng ốc và những thay đổi trong gia đình chắc chắn sẽ cần thời gian để thích nghi.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn là việc chăm sóc một lúc ba đứa trẻ đang tuổi dậy thì. Nuôi con mình đã không dễ, chăm thêm cháu trong thời gian dài lại càng cần nhiều trách nhiệm. Nếu tôi nghiêm khắc trong chuyện học hành, giờ giấc hay sinh hoạt, tôi sợ cháu cảm thấy bị đối xử khác với các con. Nhưng nếu vì ngại mà không nhắc nhở, tôi lại không yên tâm vì anh chị đã gửi con cho gia đình tôi chăm nom.

Tôi nói những điều này với chồng và đề nghị vợ chồng anh chị thử tìm phương án khác. Nếu anh chị có thể hỗ trợ thêm, chúng tôi sẽ thuê người giúp việc để mẹ chồng có người đỡ đần ở quê. Trường hợp muốn cháu lên thành phố học, tôi nghĩ có thể thuê một căn hộ nhỏ gần nhà. Vợ chồng tôi vẫn qua lại thường xuyên, hỗ trợ mẹ chồng chuyện ăn uống, sinh hoạt, đưa đón và việc học của cháu.

Tôi nghĩ như vậy mọi người vẫn có thể gần nhau mà mỗi gia đình giữ được không gian riêng. Nhưng chồng lại không đồng ý. Anh cho rằng nhà có điều kiện mà để mẹ và cháu phải đi thuê nhà là không hợp tình, hợp lý. Anh còn trách tôi chỉ nghĩ đến sự thoải mái của bản thân, trong khi mẹ chồng đã lớn tuổi và cháu gái còn nhỏ.

Tôi nghe vậy vừa buồn vừa khó xử. Tôi không phản đối chuyện chăm sóc mẹ hay hỗ trợ cháu, chỉ lo nếu hai bà cháu chuyển hẳn vào sống cùng, phần lớn việc nhà và chăm sóc trẻ cuối cùng sẽ lại do tôi đảm nhận.

Hiện mẹ chồng và anh chị chồng vẫn chờ câu trả lời, còn vợ chồng tôi chưa thống nhất được với nhau. Tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình căng thẳng, càng không muốn các con cảm thấy không gian sống của mình đột ngột thay đổi.

Tôi nên làm thế nào để vừa hỗ trợ mẹ chồng và cháu gái, vừa giữ được sự riêng tư, nề nếp của gia đình?