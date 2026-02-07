Bỏ dở đại học, lấy chồng sớm, tôi bị nhà chồng coi thường

Tôi 32 tuổi, lấy chồng được 10 năm và có ba con. Tôi mang thai con đầu khi đang đi học, nhà chồng lại có điều kiện nên bố mẹ chồng khuyến khích tôi nghỉ học, ở nhà để sinh con và chăm con cho tốt.

Từ đó, cuộc đời tôi gắn với việc sinh con và phục vụ nhà chồng. Mọi thứ trong nhà, từ việc lớn đến việc nhỏ, tôi đều có mặt.

Nhà chồng giàu, nhưng tiền bạc cũng là thước đo duy nhất để đánh giá con người. Tôi không làm ra tiền, nên gần như không có tiếng nói. Lấy nhau được ba năm, chồng tôi làm ăn thất bát, nghiện rượu, tụ tập bạn bè. Tôi gánh hết việc nhà, con cái, còn anh lại phá nhiều hơn xây.

Biến cố bắt đầu dồn dập. Năm ngoái, bố chồng phát hiện bị ung thư. Tôi đưa ông đi khám, làm hồ sơ, lo sinh hoạt hàng ngày. Chưa kịp ổn định, mẹ chồng cũng đổ bệnh, phải ra vào bệnh viện. Đúng lúc đó, chồng tôi say rượu đâm xe, phải phẫu thuật. Tôi gần như kiệt sức vì vừa chăm lo cho con, ra vào bệnh viện, vừa xoay xở đủ chuyện trong nhà. Thế nhưng dường như cả nhà anh không hề ghi nhận công sức của tôi.

Trong một lần vợ chồng tôi cãi vã vì anh thường xuyên đi qua đêm, tôi nói thẳng rằng đã quá mệt mỏi và cần anh có trách nhiệm hơn với gia đình, các con. Tôi cũng nói nếu anh chưa thay đổi được, tôi muốn xin về nhà bố mẹ ruột ở một thời gian để bình tĩnh lại và chăm sóc con tốt hơn.

Cuộc nói chuyện chưa kịp dứt, mẹ chồng xông thẳng vào phòng. Không hỏi đầu đuôi, bà mắng tôi gay gắt: "Ở nhà không làm ra tiền mà đòi về nhà mẹ đẻ? Cô tưởng cô là ai?". Tôi còn chưa kịp giải thích, bà tiếp tục xúc phạm, lôi cả bố mẹ tôi ra nói, do tôi được nuông chiều nên mới "dám làm loạn nhà chồng". Chồng tôi đứng đó, không can ngăn, thậm chí còn hùa theo, nói tôi "ở nhà ăn bám mà bày đặt dọa dẫm".

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều: Khi tôi cần được bảo vệ, tôi hoàn toàn đơn độc. Ngay cả mong muốn rất nhỏ là về nhà bố mẹ ruột một thời gian cũng bị xem như một tội lỗi. Tôi vừa muốn ly hôn để giải thoát cho bản thân nhưng nghĩ đến các con, nghĩ đến 10 năm qua tôi chưa từng đi làm, lại không có bằng cấp, ly hôn sẽ càng thêm gánh nặng cho bố mẹ, tôi không biết nên làm sao cho phải. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.