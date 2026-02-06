Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?

Theo nhận định của chuyên gia phong thủy Tong Pik-ha (dẫn nguồn SCMP), đây là năm mà con giáp Tý buộc phải nỗ lực nhiều hơn bình thường, đồng thời cần hết sức cẩn trọng trong công việc, tài chính và sức khỏe.

Năm Ngọ 2026 mang đến thế xung Thái Tuế trực diện đối với người tuổi Tý, được coi là dạng Thái Tuế có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất. Ảnh minh họa

Con giáp Tý năm 2026 gặp xung Thái Tuế: Biến động là chủ đạo

Năm Ngọ 2026 mang đến thế xung Thái Tuế trực diện đối với người tuổi Tý, được coi là dạng Thái Tuế có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất.

Điều này khiến vận trình cả năm dễ rơi vào trạng thái bất ổn, nhiều việc phát sinh ngoài dự tính, tâm lý cũng khó giữ được sự an yên như mong muốn.

Những người sinh năm Tý (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) được khuyên nên chủ động điều chỉnh nhịp sống, tránh hành động vội vàng.

Việc tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm, đi chùa sau tiết Lập Xuân được xem là cách giúp hóa giải phần nào năng lượng xung khắc của Thái Tuế.

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, hiến máu hoặc lấy cao răng vào các tháng âm lịch thứ 5 và 11 cũng giúp giảm nguy cơ tai nạn, chấn thương.

Dù gặp hạn Thái Tuế, sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm 2026 không hoàn toàn bế tắc. Ảnh minh họa

Tài lộc và sự nghiệp con giáp Tý năm 2026: Có cơ hội nhưng không dễ dàng

Dù gặp hạn Thái Tuế, sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm 2026 không hoàn toàn bế tắc. Vẫn có cơ hội thăng tiến và mở rộng công việc, nhưng thành quả chỉ đến khi bản thân bỏ ra nỗ lực lớn hơn người khác.

Nhiều sao xấu chiếu mệnh khiến con đường đi đến thành công trở nên chậm và gập ghềnh hơn.

Đáng lưu ý, năm nay xuất hiện sao hao tài, vì vậy người tuổi Tý không nên mạo hiểm với các khoản đầu tư rủi ro cao.

Việc cho vay mượn, đứng ra bảo lãnh tài chính cho người quen cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tranh chấp và mất mát ngoài ý muốn.

Với người làm kinh doanh, tự do hoặc làm chủ, vận trình nhìn chung khả quan hơn.

Thu nhập có xu hướng ổn định và tăng dần nếu biết nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Ngược lại, người làm công ăn lương có thể rơi vào cảm giác "làm nhiều nhưng khó được ghi nhận".

Thu nhập không tăng trong khi chi tiêu phát sinh nhiều hơn, đòi hỏi phải quản lý tài chính chặt chẽ, tránh mua sắm theo cảm xúc.

Những ai có ý định chuyển việc trong năm Ngọ 2026 cần chuẩn bị phương án dự phòng rõ ràng, không nên nghỉ việc khi chưa có điểm đến mới để tránh rơi vào thế bị động.

Sự xung khắc với Thái Tuế khiến đời sống tình cảm của người tuổi Tý trong năm 2026 có nhiều dao động. Ảnh minh họa

Tình cảm con giáp Tý năm 2026: Dễ biến động, cần sự kiên nhẫn

Sự xung khắc với Thái Tuế khiến đời sống tình cảm của người tuổi Tý trong năm 2026 có nhiều dao động.

Với những cặp đôi đang yêu ổn định, đây có thể là thời điểm thích hợp để tính chuyện lâu dài như kết hôn, nhằm tạo điểm tựa tinh thần và giảm bớt biến động.

Ngược lại, những cặp chưa thể tiến tới hôn nhân cần chú ý vun đắp mối quan hệ nhiều hơn.

Việc than phiền, trách móc quá mức dễ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Với các cặp vợ chồng, tranh cãi vì chuyện nhỏ nhặt có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn, do đó cần học cách lùi lại đúng lúc.

Quan điểm "xa nhau một chút để nhớ nhau nhiều hơn" được xem là giải pháp phù hợp trong năm xung Thái Tuế.

Người độc thân tuổi Tý cũng có cơ hội mới. Nam giới nên chủ động mở rộng các mối quan hệ, tham gia giao lưu, gặp gỡ.

Nữ giới dễ gặp đối tượng phù hợp tại môi trường làm việc, tuy nhiên cần tỉnh táo, tránh vướng vào những mối quan hệ mập mờ, đặc biệt khi đối phương đã có ràng buộc tình cảm.

Không chỉ ảnh hưởng đến vận trình, Thái Tuế năm 2026 còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tuổi Tý. Ảnh minh họa

Sức khỏe con giáp Tý năm 2026: Không nên chủ quan

Không chỉ ảnh hưởng đến vận trình, Thái Tuế năm 2026 còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tuổi Tý.

Những ai có bệnh mạn tính cần theo dõi sát sao và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường, tránh tâm lý chủ quan.

Năm nay cũng không thuận lợi cho việc đi xa. Nguy cơ tai nạn, va chạm, mất mát tài sản hoặc chấn thương được cảnh báo ở mức cao hơn bình thường.

Con giáp Tý nên hạn chế di chuyển đường dài nếu không thực sự cần thiết, đồng thời mua bảo hiểm du lịch trước mỗi chuyến đi để giảm thiểu rủi ro tài chính.

Sau tiết Lập Xuân, đặc biệt trong các tháng âm lịch thứ 5 và 11, việc đi chùa cầu an, làm việc thiện, hiến máu hoặc chăm sóc sức khỏe răng miệng được xem là những cách giúp cải thiện vận khí, giảm bớt tác động tiêu cực của hạn Thái Tuế.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.