Sợ đầu tư học phí hơn 100 triệu mỗi năm cho con, ra trường con nhận lương tháng 5 triệu đồng

Con trai tôi vừa thi đại học xong. Điểm thi không cao, chỉ đủ khả năng xét vào một số trường tư, trong khi chi phí học có thể vượt 100 triệu đồng mỗi năm, khiến vợ chồng tôi rất phân vân.

Vợ chồng tôi đều là công nhân ở quê, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Sau khi trừ tiền ăn uống, điện nước, thuốc men và các khoản sinh hoạt, số tiền còn lại không nhiều. Chúng tôi còn một con đang học cấp hai nên nhiều năm nay luôn cố gắng chi tiêu tiết kiệm để lo cho các con ăn học.

Từ khi con còn nhỏ, chúng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng cho chúng học hành đến nơi đến chốn thì sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn bố mẹ. Vì vậy, dù thu nhập không cao, vợ chồng tôi chưa bao giờ tiếc tiền mua sách, đóng học hay cho con học thêm khi cần.

Con trai lớn vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm số của con không như kỳ vọng. Cháu nói muốn theo học ngành marketing vì thấy phù hợp với tính cách và cũng là ngành có nhiều cơ hội việc làm. Tôi tìm hiểu điểm chuẩn các năm trước thì thấy với mức điểm hiện tại, khả năng vào trường công gần như không có. Lựa chọn thực tế nhất là học đại học tư.

Tôi thử tính sơ chi phí. Học phí của nhiều trường tư đã vài chục triệu đồng mỗi học kỳ. Nếu cộng tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, tài liệu học tập và những khoản phát sinh khi sống trên thành phố, mỗi năm có thể tốn hơn 100 triệu đồng. Bốn năm đại học sẽ là khoản tiền rất lớn so với khả năng của gia đình tôi.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn là những ngày gần đây, tôi đọc khá nhiều bài viết về tình trạng sinh viên mới ra trường khó tìm việc hoặc phải chấp nhận mức lương khởi điểm chỉ khoảng 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Có người học đúng ngành nhưng vẫn mất nhiều tháng mới xin được việc, có người phải làm trái chuyên môn.

Tôi biết không thể lấy câu chuyện của người khác để áp vào con mình. Nhưng nếu bỏ ra vài trăm triệu đồng cho bốn năm đại học, trong khi sau này con chỉ kiếm được mức lương đủ trang trải cuộc sống, liệu khoản đầu tư đó có thật sự phù hợp với điều kiện của gia đình?

Là cha mẹ, tôi chỉ muốn con có tương lai tốt hơn mình. Nhưng đứng trước khoản chi hơn 100 triệu đồng mỗi năm, tôi không khỏi lo lắng. Nếu cố gắng cho con học, vợ chồng tôi sẽ phải vay mượn hoặc gần như dành toàn bộ thu nhập để nuôi con ở thành phố. Còn nếu khuyên con chọn hướng đi khác, tôi lại sợ mình vô tình cắt mất cơ hội của con khi mới bước vào tuổi trưởng thành.

Tôi có nên cố gắng đầu tư cho con học đại học tư theo ngành con mong muốn, hay nên khuyên con chọn một con đường phù hợp hơn với điều kiện kinh tế gia đình?