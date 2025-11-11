Bị tấn công bất ngờ, chủ tiệm vàng phản đòn khiến kẻ cướp kinh ngạc

Theo truyền thông Ấn Độ, một vụ việc kịch tính vừa xảy ra tại cửa hàng vàng ở khu vực Ranip, Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 3/11 (giờ địa phương) đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi camera giám sát ghi lại cảnh một phụ nữ cố gắng cướp nhưng bị chủ cửa hàng phản đòn đầy bất ngờ.

Trong đoạn video, người phụ nữ trùm khăn che nửa mặt bước vào cửa hàng như một khách mua bình thường. Bất ngờ, cô ném bột ớt vào mắt chủ tiệm nhằm làm mù tạm thời đối phương để thực hiện vụ cướp. Tuy nhiên, tình huống nhanh chóng đảo chiều.

Chủ cửa hàng đã né được đòn chỉ trong tích tắc, lập tức tóm lấy người phụ nữ và tát nhiều cái trước khi kéo cô ta ra ngoài cửa. Dù bị phản đòn mạnh mẽ, người phụ nữ vẫn kịp bỏ chạy trước khi cảnh sát xuất hiện và không lấy được bất kỳ món đồ nào.

Người phụ nữ ném bột ớt vào mắt chủ tiệm vàng nhưng gặp phản ứng dữ dội.

Đoạn video lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Nhiều người khen ngợi phản xạ nhanh nhạy và sự quyết liệt của chủ tiệm.

Một bình luận viết: "Tội phạm không phân biệt giới tính, hậu quả cũng không". Người khác nói: "Những kẻ nhận quả báo ngay lập tức là thể loại yêu thích của tôi"...

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chủ cửa hàng đã phản ứng quá mạnh tay, dùng vũ lực vượt mức cần thiết.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã xem lại toàn bộ đoạn phim và mở cuộc điều tra. Dù vậy, chủ cửa hàng được cho là từ chối nộp đơn khiếu nại chính thức.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm người phụ nữ liên quan đến vụ cướp bất thành.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng, phản ánh sự táo bạo của chủ cửa hàng và bản chất bất ngờ của hành vi phạm tội.