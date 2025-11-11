Những lời chúc ngày lễ độc thân 11/11 hay và ý nghĩa nhất 2025

Ngày lễ độc thân 11/11 dần trở nên phổ biến, được hưởng ứng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vào ngày đặc biệt này, bạn có thể gửi tới bạn bè những lời chúc ngày lễ độc thân 11/11 hay và ý nghĩa.

Những lời chúc ngày lễ độc thân 11/11 ý nghĩa

Những lời chúc ngày độc thân 11/11 thật hay gửi tặng bạn bè sẽ khiến cuộc sống thêm thú vị.

1. Sống độc thân không có nghĩa là thiếu lựa chọn mà có nghĩa là bạn đã có quyết định cho riêng mình. Chúc bạn có một ngày lễ Độc thân 11/11 vui vẻ, ấm áp bên người thân, bạn bè.

2. Chúc bạn có một trái tim tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc. Mừng ngày lễ Độc thân 11/11!

3. Mừng sự tự do, mừng những cuộc phiêu lưu và mừng ngày Độc thân vui vẻ. Gửi tới bạn những lời chúc ngày lễ độc thân 11/11 tốt đẹp nhất!

4. Nhân ngày lễ Độc thân 11/11, chúc bạn có thể tìm được người luôn sẵn sàng cùng mình đi đến bất cứ đâu.

5. Độc thân là đang chờ đợi người xứng đáng. Ngày Độc thân 11/11, chúc bạn luôn hạnh phúc dù ở trong bất cứ mối quan hệ nào.

6. Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được người coi bạn là tất cả, là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho nên tới lúc đó, hãy học cách tận hưởng cuộc sống và khám phá bản thân mình. Chúc ngày 11/11 vui vẻ - ngày của những tâm hồn tự do!

7. Hãy đón nhận những lời chúc ngày lễ Độc thân 11/11 vui tươi nhất! Chúc bạn tự do tự tại, vui vẻ, yêu đời, làm điều mình thích, yêu người mình muốn, được sống cuộc sống mà mình mong.

8. Là người độc thân, bạn có quyền tự do về mặt cảm xúc và làm những điều mà mình muốn. Điều đó chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Hãy chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến tất cả những người độc thân trên trái đất này.

9. Dù tốt hay xấu thì ngày mai cũng sẽ đến. Dù sớm hay muộn thì cũng sẽ luôn có một người trở thành lý do để bạn từ bỏ cuộc sống độc thân. Nhân lúc tự tại, hãy đi nơi mình muốn đi, làm điều mình muốn làm và đón ngày lễ 11/11 thật vui vẻ.

10. Độc thân cũng vui nhưng cứ độc thân hoài thì dễ chán. Xin chúc tất cả nam thanh nữ tú sớm ngày rời "hội", trở thành thành viên của hội đón lễ Tình nhân thay vì lễ Độc thân. Lời chúc ngày 11/11 này dành cho tất cả FA chúng ta!

11. Gửi tới bạn lời chúc 11/11 vui vẻ nhất! Ngày Độc thân, chúc bạn luôn lạc quan giữa đám đông, luôn xinh đẹp và ngẩng cao đầu để ai cũng phải ngoái nhìn.

Những câu nói, lời chúc ngày độc thân 11/11 hài hước

Những lời chúc ngày lễ độc thân 11/11 hài hước là món quà thú vị gửi tặng bạn bè.

1. Khi cả thế giới tràn ngập mùi chua chát của tình yêu thì mình tôi tỏa ra mùi thơm của người độc thân.

2. Nhìn chung, những người đẹp trai đều độc thân. Chẳng hạn như tôi.

3. Người độc thân không nên ra ngoài vào mùa đông vì trái tim có thể "hóa đá".

4. Thời gian đã khiến nhiều thứ thay đổi nhưng lại không thể thay đổi được sự thật rằng tôi vẫn độc thân.

5. Lịch sử lặp lại, tôi đã độc thân vào ngày lễ Độc thân năm ngoái và vẫn độc thân vào ngày lễ Độc thân năm nay.

6. Khi còn trẻ, bạn nên ngắm nhìn thế giới nhiều hơn. Ngắm nhìn để thấy đâu cũng có các cặp đôi, chỉ có mình là độc thân!

7. Có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn chỉ để nói với bạn rằng bạn thật dễ bị lừa. Cho nên tình yêu đến muộn một chút cũng không sao, gặp muộn nhưng đúng người còn hơn gặp sớm nhưng nhầm người.

8. Gửi hoàng tử của em, tuy anh chưa đến nhưng em sẽ luôn là công chúa của anh.

9. Tôi được tạo nên từ 99% dễ thương và 1% độc thân.

10. Ông trời rất công bằng, người có thể kỷ niệm ngày lễ Độc thân sẽ không thể chúc mừng ngày lễ Tình nhân và ngược lại.

11. 10 tháng độc thân của tôi đã kết thúc, chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm rồi.

Lời chúc ngày 11/11 bằng tiếng Anh

1. Single is not a status. It's a word that best describes a person who is strong enough to live and enjoy life without depending on others.

Tạm dịch: Độc thân không phải là một trạng thái. Đó là từ miêu tả về một người mạnh mẽ, có thể sống và tận hưởng cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào người khác.

2. I wish all the single souls out there a very Happy Singles' Day.

Tạm dịch: Chúc tất cả những người độc thân có một ngày lễ Độc thân thật vui vẻ!

3. Being single doesn't mean you don't know anything about love. It just means you know enough to wait for the right person.

Tạm dịch: Độc thân không có nghĩa là bạn không biết gì về tình yêu. Nó có nghĩa là bạn biết đủ để chờ đợi đúng người.

5. Love yourself first, because that's who you'll spend the rest of your life with. (Luigina Sgarro)

Tạm dịch: Hãy yêu bản thân mình trước vì đó là người sẽ gắn bó với bạn trong suốt cuộc đời.

Happy Singles' Day!

6. The most profound relationship we will ever have is the one with ourselves. (Shirley MacLaine)

Tạm dịch: Mối quan hệ sâu sắc nhất mà chúng ta từng có là mối quan hệ với chính mình.

7. You're single not because you are not good enough for one, it's that you're too good for the wrong one. (Chris Burkmenn)

Tạm dịch: Bạn độc thân không phải do bạn không tốt mà là so với một số người không xứng đáng, bạn quá tốt.

8. Single people always live life on their own terms and that is the reason for their happiness. Happy Singles' Day.

Tạm dịch: Những người độc thân hạnh luôn sống theo cách của riêng mình và đó là lý do khiến họ hạnh phúc. Chúc mừng ngày Độc thân.

9. Love is a gift that we don't want to receive today. Happy Singles' Day, my friend.

Tạm dịch: Tình yêu là món quà mà chúng ta không muốn nhận được vào ngày hôm nay. Mừng ngày hội Độc thân, bạn thân mến.

10. I hope you have an amazing day celebrating your blissful singlehood. Happy Singles' Day.

Tạm dịch: Hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời để kỷ niệm cuộc sống độc thân vui vẻ của mình. Chúc mừng ngày Độc thân.

Trên đây là những lời chúc ngày lễ độc thân, lời chúc ngày 11/11, lời chúc ngày độc thân, lời chúc 11/11 hay, độc đáo và ý nghĩa, độc giả có thể tham khảo để gửi tặng người thân, bạn bè nhân ngày độc thân 11/11 năm 2025.