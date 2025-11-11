Ca sĩ Mỹ nói bị cựu vương Malaysia 'lừa cưới'

Cựu vương Malaysia và nữ ca sĩ Mỹ Brittany Porter. Ảnh: Instagram

Vài ngày trước, Brittany Porter, 30 tuổi, ca sĩ người Mỹ, tiết lộ cô từng trải qua "cuộc hôn nhân bị đánh tráo" với cựu Quốc vương Malaysia - Sultan Muhammad V. Porter tưởng rằng buổi lễ ở Oman năm 2024 chỉ là nghi thức đính hôn nhưng hóa ra là hôn lễ.

"Trong văn hóa của tôi, lễ cưới mới là buổi chính thức. Tôi rất bối rối khi họ yêu cầu tôi cải đạo. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ đính hôn thôi", Porter nói với This Week in Asia. Vài tháng sau, cô mới phát hiện đó là lễ nikah - một hôn lễ hợp pháp theo Hồi giáo.

Sau nghi thức, Sultan Muhammad V - người từng trị vì bang Kelantan và là Quốc vương Malaysia giai đoạn 2016-2019 - đột ngột cắt đứt liên lạc với Porter. "Tôi đi khắp Malaysia và Singapore tìm ông ấy, nhưng không gặp. Từ vị hôn thê, tôi nhận ra mình đã trở thành vợ hợp pháp", cô kể.

Cựu vương Malaysia đưa Porter du lịch sang chảnh khắp nơi. Ảnh: Instagram

Ca sĩ Mỹ cho biết hai người gặp nhau đầu năm 2024, nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cựu vương chinh phục cô bằng vẻ lịch thiệp, "giọng Anh dễ thương" và những chuyến du lịch xa hoa khắp Trung Đông, Thái Lan, cùng quà tặng kim cương xanh, túi hàng hiệu và các kỳ nghỉ ở khách sạn 5 sao.

Khi đến Malaysia, Porter còn được phong tước "Che Puan" - danh xưng dành cho phụ nữ thường dân kết hôn với hoàng tộc. Tuy nhiên, mối quan hệ dần rạn nứt sau khi cô sảy thai giữa năm 2024. Cả hai bất đồng vì trang phục, thói quen mua sắm và lối sống. "Tôi luôn cảm thấy mình phải hoàn hảo", Porter nói.

Sau khi cựu vương "biến mất", cô đăng hàng loạt ảnh, tin nhắn và kỷ niệm lên mạng xã hội, khẳng định mình "xứng đáng nhận được một lời xin lỗi và một cuộc ly hôn đúng nghĩa".

Sau đó, Porter phát hiện Sultan Muhammad V vẫn đang sống cùng vợ hợp pháp - Sultanah Nur Diana Petra - và kỷ niệm 15 năm cưới. "Ông ấy nói với tôi rằng họ đã ly thân. Tôi không biết mình là vợ lẽ," cô nói.

Cung điện Kelantan hiện chưa lên tiếng về cáo buộc của nữ ca sĩ.

Cựu vương Malaysia và hoa khôi Moskva thời còn mặn nồng. Ảnh: Instagram.

Đây không phải lần đầu Sultan Muhammad V vướng bê bối hôn nhân. Năm 2019, ông từng cưới người mẫu Nga Oksana Voevodina - hiện sống tại London cùng con trai chung của hai người. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng kết thúc trong ồn ào, sau đó Oksana liên tục tố Muhammad bỏ rơi cô và con trai.