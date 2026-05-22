Bị Meta sa thải, cô gái nhận ra 5 bài học 'giá như biết sớm hơn'

Khi bị Meta sa thải khỏi vị trí thiết kế nội dung năm 2023, Emily Pitcher chỉ nghĩ đến việc làm sao được tuyển dụng lại. Với cô gái 26 tuổi sống tại Los Angeles, công việc ở một tập đoàn công nghệ lớn không chỉ là nguồn thu nhập, mà còn là một phần "danh tiếng".

Emily kể việc ra ngoài và nói mình làm cho một công ty thuộc Fortune 500 từng khiến cô cảm thấy được coi trọng hơn. Cô nghĩ người khác nhìn mình thông minh, có năng lực, dù bản thân chưa cần chứng minh điều đó. Vì vậy, khi mất việc, Emily rơi vào trạng thái hụt hẫng, không còn biết giá trị bản thân nằm ở đâu. Cô từng trải qua giai đoạn suy sụp vì liên tục bị các nhà tuyển dụng từ chối.

Ba năm sau, Emily không quay lại con đường cũ. Cô hợp tác với một nhà phát hành để ra mắt game "Lily’s World XD", đồng thời kiếm tiền từ sáng tạo nội dung, quảng cáo và lồng tiếng. Nhìn lại cú sốc bị sa thải cô rút ra 5 bài học "giá như mình biết sớm hơn".

Emily Pitcher. Ảnh: BI

Đừng chờ cơ hội tự đến

Trước khi bị sa thải, Emily có một lượng người theo dõi nhỏ trên mạng xã hội nhưng chưa từng ký hợp đồng quảng cáo. Sau khi mất việc, cô lập một bảng tính, liệt kê những thương hiệu từng mơ ước được hợp tác rồi chủ động liên hệ từng nơi.

Những hợp đồng quảng cáo đầu tiên đến từ cách làm này. Emily học cách trao đổi với nhãn hàng, thương lượng chi phí, gửi hóa đơn và quản lý công việc như một người làm tự do. Sau này, quảng cáo trên mạng xã hội trở thành một trong những nguồn thu nhập chính.

"Tôi ước có ai đó nói với tôi rằng nếu không có cơ hội trước mắt, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình", cô nói.

Không nhất thiết phải đi theo con đường cũ

Sau cú sa thải, Emily từng nghĩ lựa chọn hợp lý nhất là tìm một công việc khác trong lĩnh vực công nghệ. Nhưng việc liên tục bị từ chối khiến cô hiểu rằng tên Meta trong hồ sơ không còn là bảo chứng đủ mạnh, bởi nhiều ứng viên khác cũng từng rời các tập đoàn lớn.

Emily thừa nhận không phải ai cũng có thể nhìn mất việc như một cơ hội. Cô không muốn dùng câu chuyện cá nhân để khẳng định mọi biến cố đều sẽ có kết quả tốt. Dù vậy, trải nghiệm này khiến cô hiểu rằng con đường rõ ràng nhất chưa chắc là con đường duy nhất.

Chia sẻ khó khăn có thể mở ra kết nối mới

Emily từng đăng một video về việc bị Meta sa thải lên TikTok. Cô chia sẻ cảm giác chật vật, thiếu bạn bè, thiếu mục tiêu. Sáng hôm sau, Emily nhận được khoảng 100 tin nhắn từ những người nói họ cũng đang ở hoàn cảnh tương tự.

Sự cởi mở giúp cô có thêm động lực và kéo cộng đồng đến gần mình hơn. Một người liên lạc với Emily sau video đó sau này trở thành bạn, đồng thời giúp cô bước vào lĩnh vực lồng tiếng, công việc cô chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi nhưng hiện trở thành một nguồn thu nhập khác.

Đừng ngại học kỹ năng mới

Khi bắt đầu làm "Lily’s World XD", Emily chưa từng lập trình. Trước đó, cô tự nhủ mình không phù hợp với việc viết code.

Chỉ sau khi mất việc, Emily mới nhận ra nếu muốn tự xây dựng dự án riêng, cô cần học kỹ năng này. Một người bạn dạy cô những kiến thức cơ bản, phần còn lại cô tự tìm hiểu qua YouTube và các diễn đàn trực tuyến.

"Nếu tiếp tục tin rằng mình không hợp với lập trình, tôi sẽ không thể đưa trò chơi của mình đi xa hơn", Emily nói.

Đừng chỉ nhìn mình như người mất mát

Sau khi rời Meta, Emily gặp lại đồng nghiệp cũ vẫn làm ở công ty này. Khi nghe cô kể đang phát triển game riêng, người này nói anh ước có thể xây dựng những dự án thực sự đam mê, thay vì cảm thấy mình chỉ như "một bánh răng trong cỗ máy".

Câu nói đó khiến Emily nhìn lại hành trình của mình theo cách khác. Cô không còn chỉ xem bản thân là người bị loại khỏi một tập đoàn lớn, mà nhận ra vị trí hiện tại cũng là điều người khác có thể ao ước.

Với Emily, cú sa thải buộc cô bắt đầu lại, học kỹ năng mới, xây dựng cộng đồng và đặt nền móng cho điều cô thấy đáng tự hào.

"Nếu có thể quay lại thời điểm mới bị sa thải, tôi sẽ nói với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn", Emily nói.