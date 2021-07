Bị dân mạng "ném đá" vì khoe tủ lạnh đầy ắp thức ăn, hot girl Xoài Non đáp trả cực "gắt"

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

Xoài Non đã lên tiếng "phản pháo" cực gắt khi có dân mạng cho rằng cô "tham ăn" nên mới tích trữ nhiều đồ đến như vậy.

Trước đó, hot girl Xoài Non - vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis đã khoe tủ lạnh của gia đình đầy ắp đồ ăn từ rau củ, thịt cá đến đồ ăn vặt. Đoạn clip được đăng tải lên story của Instagram để chiều lòng cộng đồng mạng, thế nhưng sau đó story này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh những bình luận xuýt xoa về số lương thực này có thể giúp 2 vợ chồng Xoài Non ăn cả tháng cũng chẳng hết thì một số dân mạng cho rằng cô nàng đang tham lam giữa thời điểm nhiều gia đình chật vật trong việc mua thực phẩm mùa dịch.

Đáp trả những ý kiến chỉ trích, mới đây Xoài Non đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài, kèm theo những bình luận tiêu cực mà antifan gửi đến cô.

Hot girl 2K2 cho rằng mọi người đang làm quá vấn đề, thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp ai cũng cần tích trữ đồ ăn. Chuyện đơn giản chỉ là có bạn hỏi tủ đồ có gì nên Xoài Non quay hình với mục đích vui vẻ, không hiểu sao nhiều cư dân mạng vào nói là tham trong khi những người khác không có.

Xoài Non cũng chia sẻ tủ đồ ăn của mình chỉ có toàn snack (đồ ăn vặt), không có rau, thịt cá gì nhiều và trái cây cũng mua từ lâu. Thực phẩm trong nhà do bố mẹ gửi lên. Cô thắc mắc ai cũng lo dịch không ra ngoài được thì trữ sẵn thức ăn có gì sai. Thậm chí, Xoài Non chấp nhận mua với giá gấp đôi vì là sức khỏe quan trọng hơn hết.

Bà xã của streamer Xemesis chia sẻ: "Thay vì chửi bới người này người kia thì học cách order thực phẩm online về đi chứ trách móc gì. Ai cũng lo dịch bệnh trở nặng lỡ không ra ngoài mua được thì người ta có trữ cũng có gì sai."

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, ai cũng có nỗi lo riêng. Đây là lúc chúng ta vừa phải lo lắng cho gia đình mình, đồng thời cảm thông với những người xung quanh, hỗ trợ nhau khi cần thiết. Thay vì chỉ trích hãy cùng tìm ra giải pháp, động viên, giúp nhau giữ vững tinh thần vượt qua đại dịch.

