Bị CĐV tràn vào trang cá nhân “ném đá", Phạm Lý Đức nói gì?

Trung vệ Phạm Lý Đức lên tiếng sau trận thua: "Lời xin lỗi không bao giờ là đủ"

Trung vệ Phạm Lý Đức đang là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất sau thất bại của ĐT U23 Việt Nam trước ĐT U23 Trung Quốc tại trận bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đánh nguội đối phương không chỉ khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi về quân số, mà còn châm ngòi cho làn sóng phản ứng gay gắt từ phía người hâm mộ. Trong lúc cuộc đối đầu vẫn đang diễn ra, trang cá nhân của cầu thủ trẻ đã nhanh chóng bị “phủ kín” bởi hàng loạt bình luận chỉ trích.

Trung vệ Phạm Lý Đức. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng, chỉ trích Phạm Lý Đức đã không giữ được sự bình tĩnh ở thời điểm đặc biệt nhạy cảm, qua đó gây ảnh hưởng lớn đến nỗ lực chung của toàn đội.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người hâm mộ kêu gọi cộng đồng nên tiết chế những lời công kích mang tính cá nhân. Họ cho rằng Phạm Lý Đức vẫn còn rất trẻ, lần đầu trải nghiệm một trận đấu có áp lực lớn như vậy, và cái giá phải trả cho khoảnh khắc nóng nảy ấy đã đủ nặng nề. Việc tiếp tục công kích trên mạng xã hội có thể tạo thêm gánh nặng tâm lý không cần thiết cho cầu thủ.

Sau trận đấu, trung vệ Phạm Lý Đức đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Anh viết: "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đội tuyển. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ là đủ".

Dưới chia sẻ của Phạm Lý Đức, nhiều cầu thủ góp mặt trong đội hình ĐT U23 Việt Nam thi đấu tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 đã gửi lời động viên tới anh. Trung vệ Quế Ngọc Hải viết: "Mạnh mẽ lên em. Các em đã nỗ lực hết mình và cống hiến những gì tốt nhất rồi". Trung vệ Trần Đình Trọng nhắn nhủ: "Một trận đấu không thể đánh giá được một hành trình tuyệt vời". Trong khi đó, cầu thủ Bùi Tiến Dũng khẳng định: "Các em đã cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo. Hãy cố gắng bước tiếp".

Phạm Lý Đức là một trong những cầu thủ có đóng góp quan trọng trong hành trình ĐT U22 Việt Nam chinh phục tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33. Chia sẻ với Dân Việt trước VCK U23 châu Á 2026, anh từng khẳng định mình sẽ nỗ lực và quyết tâm để cùng đội tuyển tiến sâu nhất có thể tại giải đấu.