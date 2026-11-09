Bị bạn gái "cắm sừng", người đàn ông chi hơn 1 tỷ đồng lột xác thành mỹ nam

Người đàn ông tên Yura sau đó quyết định thay đổi diện mạo bằng phẫu thuật thẩm mỹ, với tổng chi phí lên tới 5 triệu yen (khoảng 41.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật cho thấy ngoại hình của Yura thay đổi đáng kể, khiến nhiều người khó nhận ra anh.

Yura mới đây xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Nhật Bản Nanani Underground ABEMA, chia sẻ về hành trình thay đổi ngoại hình sau biến cố tình cảm.

Thời đi học, Yura dành hơn 10 năm chơi bóng chày, từ tiểu học đến đại học. Khi đó, anh thường để tóc húi cua, đeo kính và thừa nhận bản thân không tự tin về ngoại hình.

Biến cố xảy ra khi Yura đang học đại học. Anh phát hiện bạn gái ngoại tình. Thay vì chỉ trách đối phương không chung thủy, Yura bắt đầu nghi ngờ chính ngoại hình của mình là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Yura trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tôi từng nghĩ nếu mình đủ đẹp trai, có lẽ cô ấy đã không phản bội tôi" - Yura kể lại suy nghĩ khi đó.

Quyết tâm thay đổi bản thân, Yura lên kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cũng từng thử xin việc tại một câu lạc bộ nam tiếp viên - nơi các nhân viên nam được trả tiền để trò chuyện, giao lưu và phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, Yura bị cơ sở này từ chối tuyển dụng. Theo lời kể của anh, lý do được đưa ra là: "Ở đây, chúng tôi chỉ tuyển những người đàn ông đẹp trai".

Sau lần bị từ chối, Yura càng quyết tâm cải thiện ngoại hình. Anh lần lượt thực hiện nhiều phương pháp thẩm mỹ, trong đó có phẫu thuật tạo mắt hai mí, loại bỏ bọng mắt, hút mỡ vùng mặt và cổ, tiêm chất làm đầy để làm mờ các rãnh cười.

Tổng chi phí cho các ca can thiệp thẩm mỹ lên tới 5 triệu yen (khoảng 41.000 USD).

Khi Yura xuất hiện với diện mạo mới trên chương trình Nanani Underground ABEMA, các MC không khỏi bất ngờ. Một người nhận xét anh trông như một người hoàn toàn khác, trong khi người khác dành lời khen cho diện mạo điển trai của Yura.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn thay đổi ngoại hình của anh. Một số người gọi Yura là "chàng trai lột xác", thậm chí so sánh diện mạo mới của anh với ca sĩ, diễn viên Nhật Bản Kazuya Kamenashi.

Hiện Yura được cho là hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, đồng thời kinh doanh các cơ sở làm đẹp và nhà hàng.