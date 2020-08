Bé gái khóc ầm ĩ trên xe bus và bài học sâu xa khiến phụ huynh giật mình nhìn lại

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 14:00 PM (GMT+7)

Trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ cần dạy cho con nhỏ nhận biết những tình huống nguy hiểm và cách xử lý để đảm bảo an toàn hơn.

Xe buýt đông đúc khiến bà mẹ phải đeo túi lên vai để bế con. Ảnh minh họa

Một lần, cô Tiểu Vũ người Trung Quốc cùng con gái 4 tuổi đến trung tâm thương mại để mua sắm. Vì đường khá xa nên 2 mẹ con quyết định bắt xe bus để di chuyển. Do xe bus rất đông nên tất cả hành khách phải đứng sát vào nhau. Vì phải bế con nhỏ nên chị Tiểu Vũ đã đeo chiếc túi xách trên vai.

Tuy nhiên, khi xe đang di chuyển, con gái chị đột nhiên khóc rất to, không cách nào dỗ được. Dù chị Tiểu Vũ nhiều lần ra dấu cho con phải im lặng nhưng càng nói, con càng khóc to hơn. Sự việc khiến bà mẹ không khỏi xấu hổ với mọi người xung quanh.

Dần dần, bà mẹ trẻ cảm thấy không thích hợp vì bình thường con gái chị không ngang bướng như vậy. Để ý xung quanh, Tiểu Vũ phát hiện chiếc túi xách của mình hình như đang bị ai đó lục lọi từ phía sau. Ngay lập tức, bà mẹ này hiểu rằng con gái nãy giờ đang cố ra hiệu cho mình nên đã hô hoán nhờ hành khách trên xe bus giúp bắt kẻ trộm và báo cho cảnh sát.

Mọi người trên xe đã tóm được tên trộm giao cho cảnh sát. Ai cũng khen ngợi sự thông minh, nhanh trí của cô bé 4 tuổi. Người mẹ cũng cảm thấy thật may mắn khi con gái mình đã ứng xử linh hoạt như vậy nếu không hôm nay có thể cô đã mất một khoản tiền không nhỏ.

Khi được mẹ hỏi sao lại biết cách báo nguy này, cô bé cho biết, mỗi tối trước khi đi ngủ, bố luôn nói chuyện với con về cách đối phó với những người xấu. Anh đặt ra các tình huống giả định và dạy con cách phản ứng ra sao trong từng trường hợp.

Chị Tiểu Vũ thầm cảm ơn chồng đã có cách dạy dỗ con đúng đắn, kịp thời.

Câu chuyện trên đây cho thấy, việc bố mẹ sớm dạy con cách xử lý tình huống nguy hiểm khi ra đường là vô cùng quan trọng. Xã hội ngày càng xuất hiện nhiều kẻ xấu với những mánh khóe ngày càng tinh vi hơn, đó có thể là những kẻ trộm, cướp giật hay những kẻ bắt cóc, xâm hại... Dù bạn có cố sức đến mấy cũng không thể luôn ở bên con cả ngày được.

Do vậy thay vì sợ ảnh hưởng không tốt đến con nên bưng bít, che giấu... hãy dùng sự hiểu biết và kinh nghiệm của riêng bạn về sự an toàn để các con biết cách phòng ngừa, thích nghi với những tình huống xấu có thể xảy ra trong cuộc sống.

Có lẽ kiến thức an toàn là tương đối đơn giản, nhàm chán đối với trẻ em khi mà có quá nhiều thứ mới mẻ, thú vị, hấp dẫn hơn thu hút trẻ mỗi ngày. Do đó, bố mẹ cần tìm cách kết hợp kiến thức an toàn vào câu chuyện có tính thời sự hàng ngày. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho trẻ những trải nghiệm mới mẻ, không chỉ khiến chúng nhớ mà còn phải thích thú, có ý thức trau dồi, phát huy trí tưởng tượng.

Sự giáo dục này sẽ khiến trẻ có thái độ và ý thức nghiêm túc hơn về việc phải bảo vệ an toàn cho mình và mọi người.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/be-gai-khoc-am-i-tren-xe-bus-va-bai-hoc-sau-xa-khien-phu-huynh-giat-minh-nhin-lai-a333348.html