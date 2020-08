Sẵn sàng ngồi xuống đòi một đứa trẻ trả đồ chơi cho con và cách dạy con đáng nể của công nương Kate Middleton

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 11:00 AM (GMT+7)

Nhiều bà mẹ vì lịch sự và nể nang, thường bắt con đưa đồ chơi của bé cho bạn chơi, nhưng Kate Middleton thì không.

3 hoàng tử công chúa nhỏ của cặp đôi Hoàng gia Anh William và Kate chính là những đứa trẻ được hưởng rất nhiều những ưu ái mà không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng sẽ có được. Thế mà, tưởng chừng là có thể có được tất cả mọi thứ, nhưng những đứa trẻ hoàng gia này lại không phải muốn gì cũng được.

Có một sự thật là công nương Kate có cách dạy con khá nghiêm khắc, không bao giờ nuông chiều con thái quá.

Để có những kiến thức nuôi dạy con đúng cách, công nương Kate đã tham khảo hai cuốn sách "The Happiest Toddler on the Block" và "Positive Discipline: The First Three Years" . Từ đó cô đã áp dụng những kiến thức trong sách để dạy các con của mình.

Tôn trọng con mọi lúc mọi nơi

Bạn sẽ làm gì trong tình huống một đứa trẻ hàng xóm muốn món đồ chơi của con và trẻ không đồng ý nhường bạn? Nhiều cha mẹ Việt sẽ giật đồ chơi của con đưa cho bạn chơi, thậm chí không quên kèm thêm câu mắng rằng con ích kỷ. Vậy nhưng với Kate, "Ok! Không sao", con không muốn nhường đồ chơi thì mẹ sẽ không ép. Thậm chí, Kate sẵn sàng yêu cầu đứa trẻ trả lại đồ chơi cho con mình.

"Ok, con có thể ích kỷ! Không sao", quan điểm dạy con này của Kate nghe có vẻ khá sốc. Tuy nhiên, đó là sự thật. Với suy nghĩ rằng "Một đứa trẻ không thể học được cách sẻ chia nếu nó không biết sự công bằng", Kate luôn đối xử với con công bằng và tôn trọng.

Chi tiêu hợp lý

Hoàng tử William và công nương Kate ít khi mua các mặt hàng thời trang mới. Công chúng thường xuyên thấy hoàng tử George và công chúa Charlotte mặc quần áo thời thơ ấu của bố mẹ hoặc của chú Harry.

Nếu cần phải sắm đồ mới, họ sẽ chọn quần áo của các hãng bình dân, không chi tiền cho các mẫu mã xa xỉ.

Từ chối cho con sử dụng đồ công nghệ

Đối với những đứa trẻ khác, việc sử dụng đồ công nghệ như máy tính, điện thoại, các thiết bị điện tử thông minh là điều vô cùng bình thường. Thậm chí, các ông bố bà mẹ còn lấy đồ công nghệ ra làm giải pháp để con cái không quấy khóc, không làm phiền mình. Nhưng vợ chồng William - Kate thì lại khác hoàn toàn.

Kate từ chối cho 3 đứa con của mình sử dụng đồ công nghệ. Những thiết bị điện tử thông minh, như iPad, điện thoại, máy tính... đều không được phép xuất hiện trong cung điện. Đó cũng là một phần trong những quy tắc nuôi dạy con của cặp đôi. Kate và William muốn cho Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis có một tuổi thơ năng động và đúng nghĩa.

Theo US Weekly, một nguồn tin đã cho biết: "Các thiết bị thông minh được gia đình hoàng gia xem là dành cho người lớn, chúng là đồ chơi của bố mẹ chứ không phải dành cho bọn trẻ."

Cả William và Kate lớn lên và trưởng thành đều không có những tiện ích công nghệ để giải trí, vì thế cả hai đều khuyến khích con cái việc chơi đồ chơi, hoạt động ngoài trời và phát triển trí tưởng tượng. Vợ chồng William và Kate muốn tạo ra một môi trường, nơi mà những đứa trẻ hoàng gia được lớn lên như những đứa trẻ bình thường mà không bị ảnh hưởng bởi công nghệ.

Các hình phạt thể xác hoàn toàn bị loại trừ

Dù các con cư xử tồi tệ đến mức nào, công tước và công nương xứ Cambridge cũng không bao giờ sử dụng hình phạt thể xác. Nếu George nổi cáu, công nương Kate ngay lập tức tìm ra cách đánh lạc hướng sự chú ý của hoàng tử, chẳng hạn như hát to. Cách này thường có hiệu quả, khiến trẻ bình tĩnh lại.

Tất cả chúng ta đều phạm phải sai lầm

Hoàng tử William từng chia sẻ: "Lần đầu làm bố mẹ, tôi và Kate đã muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể nhưng sau đó chúng tôi nhận ra, chúng tôi là con người bình thường và không ai trong chúng tôi hoàn hảo cả, đặc biệt là khi chúng tôi lần đầu dạy dỗ con."

Từ những trải nghiệm của bản thân, Hoàng tử William đã dạy cho các con 3 điều quan trọng:

- Phạm sai lầm là một phần của cuộc sống.

- Chúng ta có thể sống sót sau những sai lầm bằng cách tự đứng dậy và thử làm lại thay vì bị đánh gục.

- Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả.

Hoàng tử William dạy con việc học hỏi từ những sai lầm sẽ khiến chúng ta trở nên kiên cường hơn. Đây là một phẩm chất tuyệt vời của hoàng gia đối với cả bố mẹ và trẻ nhỏ.

Trẻ phải tuân thủ nguyên tắc và cư xử tử tế ở nơi công cộng

Quy tắc nghiêm ngặt của hoàng gia không chỉ dành cho người lớn. Những đứa trẻ ý thức được yêu cầu về hành vi khi ở nơi công cộng. Nếu quá ngỗ nghịch, hoàng tử George và công chúa Charlotte sẽ phải ở nhà trong một dịp đặc biệt nào đó.

Luôn dành thời gian cho con

Dù bận rộn trăm công nghìn việc với vai trò thành viên Hoàng Gia, nhưng công nương Kate vẫn cố gắng dành thật nhiều thời gian chất lượng ở bên con.

Mặc dù có thể giao hai con cho vú em, y tá chăm sóc nhưng công nương Kate đã từ chối việc đó. Cô muốn được tận tay chăm sóc và chơi đùa cùng các con. Hiện tại dù đã có một vú nuôi cho hoàng tử George và một y tá tạm thời cho công chúa Charlotte, Kate vẫn cố gắng sắp xếp công việc để được ở bên con nhiều hơn.

Quyền tự do bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc

Đi ngược truyền thống kiềm chế trong hoàng gia, Kate và William chủ động phát triển trí tuệ cảm xúc ở con cái họ.

"Nhìn trẻ em giao tiếp với nhau ở trường, tôi hiểu chúng ta sống trong thời điểm hoàn toàn khác. Chúng ta đang được thay thế bởi thế hệ không ngại nói lên những điều thực sự khiến chúng lo lắng", hoàng tử William cho biết.

