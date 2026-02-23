Từng phản đối dữ dội, bé gái khóc khi bạn trai của mẹ xách vali về Cuba

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Trần Thị Yến Nhi (30 tuổi, quê Cần Thơ, kinh doanh) và Michael Martinez Vega (đến từ Cuba).

Michael đã có 10 năm sống ở Việt Nam, hiện làm trong lĩnh vực kinh doanh. Anh gặp Yến Nhi lần đầu tại một khách sạn ở TPHCM vào 3 năm trước. Anh có một ban nhạc Cuba và thường biểu diễn ở khách sạn này.

Yến Nhi và Michael trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Yến Nhi lúc đó là mẹ đơn thân của 1 bé gái 4 tuổi. Lần gặp đầu, chị không mấy ấn tượng với chàng trai Cuba vì anh chàng để đầu trọc. Ngược lại, Michael lại rất thích vẻ đẹp ngọt ngào của Nhi nên chủ động bắt chuyện, xin số liên lạc.

Khi có số điện thoại của Nhi, anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Có những ngày, anh sẵn sàng “dầm mưa dãi nắng”, đem hoa đến đợi trước cổng nhà chờ được gặp và tặng cho người thương.

“Lần đầu gặp cô ấy, tôi đã nói với bạn của mình ‘cô này là vợ tương lai của tôi’. Người bạn đó hỏi ‘tại sao anh nghĩ vậy?’. Tôi vẫn khẳng định ‘tôi cá là cô gái này sẽ là vợ tôi trong tương lai’. Tôi không hiểu nhưng tôi cảm nhận rõ được điều ấy”, Michael kể.

Yến Nhi kể lại kỷ niệm những ngày mới quen biết Michael. Ảnh cắt từ clip

Yến Nhi thừa nhận, vì đã một lần đổ vỡ nên chị có tâm lý dè chừng trước tình cảm của Michael. Tuy nhiên, một lần con gái chị bị bệnh phải phẫu thuật gây mê, sự quan tâm, săn sóc của người đàn ông Cuba khiến chị cảm động.

“6h, anh ấy đã có mặt ở bệnh viện nhưng không dám lên thăm. Anh nhắn tin cho tôi: ‘Có chuyện gì nhớ gọi cho anh, anh sẽ ngồi đây đợi’. Anh ấy đợi đến 15h, khi con tôi phẫu thuật xong thì mới đi ăn.

Từ ngày đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh với con gái tôi. Tôi mới chấp nhận tình cảm của anh ấy”, Yến Nhi kể.

Michael chia sẻ, anh vốn không thích trẻ con và với anh, việc sinh con, chăm sóc một đứa trẻ rất khó khăn. Tuy nhiên, lần đầu gặp con gái riêng của Yến Nhi, anh đã có cảm xúc đặc biệt, bản năng làm cha khiến anh muốn yêu thương và bảo vệ em bé này.

Tuy nhiên, con gái của Yến Nhi lại phản đối dữ dội. Cô bé sợ mẹ có người mới sẽ không còn quan tâm đến mình, sợ ba dượng không yêu thương mình thật lòng.

Trong suốt 1 năm, Michael và Yến Nhi tìm mọi cách để vun đắp tình cảm và giúp con gái thấy an tâm, bình yên trong chính căn nhà của mình nhưng thất bại. Cô bé vẫn luôn nói “không” với Michael.

Michael bên bé Phương Anh - con gái riêng của Yến Nhi. Ảnh cắt từ clip

Thấy vậy, Yến Nhi căng thẳng và bất lực. Chị từng muốn chia tay để giải thoát cho Michael. Anh chàng cũng đau lòng không kém trước tình cảnh này và đã khóc rất nhiều.

“Tuy nhiên, một điều khiến tôi rất nể ở anh ấy là sự kiên trì, không bỏ cuộc. Anh ấy nói, anh sẽ dành cả cuộc đời này để con gái tôi cảm nhận được tình yêu thương chân thành của anh”, Yến Nhi kể.

Thấy Michael quyết tâm, Yến Nhi cũng sẵn sàng đồng lòng. Một ngày, Michael quyết định dọn đồ trở về Cuba, trước khi đi, anh đã nói lời tạm biệt đầy thắm thiết với con gái của Yến Nhi.

Khi Michael xách vali quay đi, cô bé khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, ba đi rồi. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa. Con đánh mất ba rồi mẹ ơi”. Trong khoảnh khắc đó, Yến Nhi và Michael nhận ra, trong lòng cô bé, người ba dượng này quan trọng đến thế nào.

“Lúc ấy, tôi nhận ra, tôi thực sự đã có một người con gái”, Michael xúc động nói.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024. Hơn 1 năm qua, Michael là người chồng, người cha mẫu mực, là chỗ dựa vững chãi cho mẹ con Yến Nhi.

Mỗi sáng, Michael dậy sớm đưa con đi học dù đêm hôm trước làm việc đến khuya muộn. Yến Nhi rất hạnh phúc khi tìm được người đàn ông yêu thương con gái của mình thật lòng.

Trên sóng Vợ chồng son, Michael nhắn nhủ đến con gái: “Con biết rằng, ba rất yêu quý con. Ba muốn con biết, ba luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con. Ba rất may mắn khi con đến với cuộc đời ba. Con đã làm cho cuộc sống của ba thật hạnh phúc. Ba cầu nguyện chúng ta được sống bên nhau mỗi ngày”.

Con gái riêng của Yến Nhi – bé Phương Anh xúc động trước lời nhắn nhủ của ba dượng.