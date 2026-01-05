Bé 9 tháng tuổi tử vong vì mẹ bỏ ở nhà đi nhận nuôi chó

"Tôi cứ nghĩ cho bú xong con bé sẽ ngủ rất lâu", người mẹ 20 tuổi khai tại cơ quan điều tra về lý do bỏ con ở nhà một mình, hôm 31/12/2025.

Sáng đó, người phụ nữ này nhận điện thoại từ trung tâm cứu trợ động vật và "không thể cưỡng lại sự hào hứng" nên quyết định cùng chồng (cha dượng của bé) lái xe sang tỉnh khác đón chó. Họ khóa cửa để con lại căn hộ thuê tại quận Cương Sơn, thành phố Cao Hùng từ 9h đến 16h.

Khi trở về, bé gái đã tím tái, ngưng thở. Bệnh viện xác định bé tử vong trước khi cấp cứu, nguyên nhân ban đầu nghi do trào ngược sữa gây ngạt.

Bé gái tử vong vì mẹ bỏ ở nhà đi đón chó. Ảnh: Upmedia

Tuy nhiên, các bác sĩ đã báo cảnh sát vì phát hiện thi thể bé trần truồng quấn vội trong khăn tắm và có nhiều vết thương bất thường: mảng bầm tím lớn ở đùi trái, vai trái và vết bỏng ở cằm nghi do tàn thuốc lá châm vào.

Đối diện với những dấu vết này, người mẹ bao biện con "tự va đập", còn vết xước ở cổ là do "móng tay dài tự cào".

Thái độ của cặp đôi tại nhà xác khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ. Trong khi chờ thủ tục nhận diện thi thể, người cha dượng bình thản, thậm chí mở lời xin thuốc lá hút như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai không hề tỏ ra đau đớn hay hối hận như những bậc cha mẹ vừa mất con.

Hàng xóm cho biết cặp đôi này mới chuyển đến khu căn hộ cao cấp khoảng một tháng. Với giá thuê 18.000 Đài tệ (gần 14 triệu đồng), đây được coi là mức sống "sang chảnh" so với thu nhập từ việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của đôi vợ chồng trẻ. "Họ có tiền thuê nhà đẹp, có thời gian đi đón chó, nhưng lại không có thời gian chăm sóc con mình", một người dân địa phương nói.

Hiện cả hai được tại ngoại sau khi nộp 50.000 Đài tệ tiền bảo lãnh để chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Nếu bị kết tội "Ngược đãi trẻ em dẫn đến tử vong" theo luật Đài Loan, họ có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.