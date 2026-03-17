Con trai ở Hà Tĩnh dán thông báo “tìm mẹ” lên xe máy cũ, rong ruổi khắp nơi suốt hơn một tháng

Con trai dán thông báo “tìm mẹ” lên xe máy, rong ruổi khắp nơi đã hơn một tháng

Hơn một tháng qua, hình ảnh một người đàn ông dán thông báo “tìm mẹ” trên chiếc xe máy cũ màu đỏ, đi khắp các tuyến đường để tìm kiếm đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và cộng đồng mạng. Người thân cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin về tung tích của người mẹ mất liên lạc.

Ông Nguyễn Hồng Trường dán thông báo tìm mẹ lên xe máy, rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm.

Theo nội dung thông báo dán trên xe máy, người cần tìm là bà Trần Thị Thảnh (SN 1956), trú tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Bà rời khỏi nhà từ rạng sáng ngày 9/2 (tức 22/12/2025 âm lịch). Khi đi, bà mặc áo như trong ảnh nhận dạng, không quàng khăn, mặc quần lửng hoa. Gia đình mong muốn cộng đồng chia sẻ thông tin để sớm tìm thấy bà.

Ông Trương Văn Bình (SN 1974), trú tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, con rể bà Thảnh, cho biết trước đó trong năm 2025, bà vào miền Nam sinh sống cùng gia đình người con trai. Đến cuối tháng Chạp năm 2025 âm lịch, vợ chồng người con trai đã đưa bà về quê bằng ô tô để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Chân dung bà Trần Thị Thảnh.

Tối 8/2 (ngày 21/12/2025 âm lịch), bà Thảnh được đưa đến nhà ông Bình (cách nhà bà khoảng 1 km) để nghỉ lại. Sau bữa cơm tối, bà được sắp xếp ngủ cùng hai cháu ngoại. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, người thân thức dậy thì không thấy bà trong nhà.

“Kiểm tra camera an ninh, gia đình phát hiện khoảng 2h55 sáng 9/2, mẹ vẫn còn ở trong nhà. Chỉ khoảng 5 phút sau, bà rời đi và từ đó mất liên lạc đến nay”, ông Bình cho biết.

Theo người thân, bà Thảnh có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer là căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi, gây suy giảm trí nhớ và khả năng nhận thức. Sau khi phát hiện bà mất tích, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

“Suốt hơn một tháng qua, gia đình rất lo lắng. Chúng tôi tạm gác công việc để đi tìm mẹ ở nhiều nơi với hy vọng sớm có tin tức”, ông Bình chia sẻ.

Lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Những ngày gần đây, ông Nguyễn Hồng Trường (SN 1975), con trai trưởng của bà Thảnh, đã dán thông báo tìm mẹ lên chiếc xe máy và trực tiếp đi qua nhiều tuyến đường để tìm kiếm. Với các khu vực xa hơn như Nghệ An và một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, người thân sử dụng ô tô để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Song song với việc tìm kiếm trực tiếp, gia đình cũng đăng tải thông tin trên mạng xã hội, phát tờ rơi và nhờ người dân chia sẻ nhằm sớm có thêm manh mối về tung tích của bà.

Đại diện Công an xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, bà Trần Thị Thảnh mất tích từ rạng sáng 9/2 đến nay. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã phối hợp với dân quân, người thân và người dân tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực như bìa rừng, ao hồ và các khu dân cư.

Thông tin vụ việc cũng được chuyển đến công an các địa phương lân cận thông qua các kênh liên lạc, đồng thời đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi và thông báo tại các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin về tung tích của bà Thảnh.

Gia đình mong muốn người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến bà Trần Thị Thảnh có thể liên hệ qua số điện thoại 0948.581.357 (Trung tá Đặng Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Thạch Xuân) hoặc 0393.382.029 (ông Trương Văn Bình, con rể bà Thảnh) để cung cấp thông tin, hỗ trợ gia đình sớm tìm được bà.