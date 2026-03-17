Bé gái bị bỏ rơi trong toilet gặp lại cha mẹ sau 28 năm

Ngày 12/3, Hong Yangli bay từ Hà Lan về Nam Xương, tỉnh Giang Tây để gặp lại cha mẹ ruột sau gần ba thập kỷ xa cách. Cuộc đoàn tụ diễn ra sau nhiều tháng tìm kiếm với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Theo The Paper, Hong Yangli sinh ngày 5/11/1998 tại Nam Xương. Khi mới hai ngày tuổi, cô bị ông nội bỏ lại trong một nhà vệ sinh công cộng bên đường. Sau khi được phát hiện, cảnh sát đưa cô đến trung tâm phúc lợi địa phương. Một năm sau, cô được một cặp vợ chồng người Hà Lan nhận nuôi và lớn lên tại Hà Lan.

Hong Yangli, 28 tuổi bị ông nội bỏ rơi, sau đó được một gia đình Hà Lan nhận nuôi. Ảnh: Weibo

Trưởng thành ở nước ngoài, Hong Yangli luôn tò mò về nguồn gốc của mình. Tháng 12/2024, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ nền tảng tìm kiếm người thân "Baby Come Home", cô bắt đầu tìm lại gia đình ruột thịt. Sau quá trình xác minh và xét nghiệm ADN, cha mẹ ruột của cô được tìm thấy vào tháng 7/2025.

Mẹ ruột của Hong Yangli cho biết nguyên nhân con gái bị bỏ rơi xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông nội. Không lâu sau khi cô chào đời, ông đã lén mang đứa trẻ đi bỏ. Gia đình sau đó tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. "Đêm đó tôi khóc cả đêm, thậm chí cãi nhau kịch liệt với bố chồng", người mẹ kể.

Cha của Hong Yangli nói ông "không dám trách móc người lớn tuổi" nhưng khẳng định gia đình không hề có ý định bỏ rơi con gái. Ông cho biết gia đình dự định tổ chức một bữa tiệc lớn để gặp gỡ họ hàng và bạn bè, đồng thời chuẩn bị một chiếc vòng tay vàng làm quà cho con gái.

Cha mẹ ruột của Hong Yangli. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, câu chuyện đoàn tụ này gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người đặt câu hỏi vì sao gia đình không báo cảnh sát ngay khi đứa trẻ mất tích, hoặc tại sao không tìm thấy cô trong thời gian cô ở trại trẻ mồ côi. Một số người cho rằng gia đình đã "ngầm chấp nhận" hành động của ông nội.

"Không thể chỉ một mình ông nội quyết định chuyện lớn như vậy", một người bình luận. Người khác viết: "Nếu thực sự mất con, tại sao gia đình không tìm kiếm ráo riết hoặc nhờ cảnh sát giúp đỡ từ đầu?"

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với Hong Yangli và gửi lời cảm ơn đến cặp vợ chồng người Hà Lan đã nuôi dưỡng cô. Họ hy vọng quá khứ khó khăn sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của cô gái.

Trước những tranh cãi trên mạng, cha của Hong Yangli cho biết gia đình không muốn nói thêm. "Việc con gái chúng tôi trở về quan trọng hơn bất cứ điều gì khác", ông nói.