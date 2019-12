Bắt gặp tài xế gục xuống vô lăng lúc nửa đêm, người đàn ông có 3 hành động khiến tất cả thán phục

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 11:25 AM (GMT+7)

Tình huống có thể khiến nhiều người hoang mang, dè chừng, nhưng cách xử lý của người đàn ông này lại khiến dân mạng gật gù tán thưởng.

Tài xế ngủ gục sau vô lăng, cửa xe ô tô vẫn đóng kín

Mới đây, trên một diễn đàn mạng dành cho cộng đồng lái xe, yêu thích xe cộ, anh Phạm Văn Hải, đến từ Hải Phòng đã chia sẻ một sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 phút tối 3/12, anh Hải trên đường lái xe trở về nhà thì bất chợt bắt gặp một tài xế đang ngủ gục trên vô lăng, chiếc xe ôtô đã tấp vào lề đường. Thay vì phớt lờ bỏ qua, anh Hải quyết định dừng xe lại, gọi kiểm tra tình hình của bác tài này.

"Tôi nhìn vào cửa, thấy bác tài đang ngủ gục, người ướt đẫm, mặc mỗi chiếc áo sơmi. Đồ đạc, điện thoại để ở bên ghế phụ, trong khi xe không khoá chốt. Và điều đáng nói là xe đã tắt máy nhưng kính lại không hé.

Khi ấy nghĩ bụng, quả này mà không ai phát hiện ra thì tài xế có thể nguy hiểm đến tín mạng, hoặc nhẹ cũng mất cắp đồ, thậm chí mất xe. Thế nhưng nếu một mình tự xử lý thì lại không đúng về mặt pháp lý" – Anh Phạm Văn Hải nhớ lại.

Trước tình huống này, dù đang vội trở về nhà vì đêm đã khuya, ngoài trời lại rất lạnh, nhưng anh Hải vẫn quyết định ở lại, gọi điện thoại nhờ Công an can thiệp.

"Hai cán bộ có mặt rất nhanh, nhưng bác tài say quá và không hợp tác, tóm lại là bó tay. Tôi quyết định đăng tải sự việc lên các diễn đàn mạng nhờ tìm thân nhân và xin lời tư vấn. Cuối cùng, tôi ngồi đợi, tránh trường hợp kẻ gian đọc được thông tin trên diễn đàn, lợi dụng gây án.

Tôi nhờ cán bộ Công an thao tác việc hạ kính để có không khí cho bác tài thở. Sau đó nhờ nhà dân sạc điện thoại của bác tài xem người nhà có gọi không. Kết quả, chờ 3 tiếng thì bác tài mới tỉnh hơn một tẹo, đã dậy nói "cảm ơn" nhưng mắt vẫn chưa mở nổi. Tôi thay áo, mặc cho anh ấy chiếc áo len mỏng, khoác thêm cái áo rét để tránh cảm lạnh.

Tôi còn mở sẵn chai nước để hộc cửa, cầm tay anh ấy dí vào nút Khoá chốt, ngả ghế... xong mở thử không được mới tạm yên tâm."

"Việc tử tế" mà anh Hải chia sẻ ngay lập tức nhận được sự cảm phục và hàng loạt lời ngợi khen của cộng đồng mạng. Theo anh Hải, ngay khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, anh rất cảm kích khi có rất nhiều người vào góp ý cách giúp đỡ tài xế kia, dù đang là nửa đêm.

Dù đã có hành động đáng khen ngợi, nhưng anh Hải tỏ ra rất khiêm tốn. Anh tâm sự không muốn khoe khoang, đăng tải sự việc rộng rãi lên mạng để kể công.

Tuy nhiên, người đàn ông đến từ Hải Phòng cuối cùng vẫn quyết định kể lại sự việc để cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người thận trọng hơn khi tham gia giao thông.

Anh Hải nhờ sự can thiệp của cán bộ Công an để giúp đỡ người tài xế say xỉn.

"Hôm đó mình về đến nhà trời đã gần sáng, chợp mắt từ 4 giờ sáng đến 5 giờ 45 rồi lại chạy ra kiểm tra, không thấy xe đâu nên đoán là bác tài ngon nghẻ tỉnh táo rồi. Từ đây, mình khuyên các anh em đã lái xe thì đừng để mình say khướt, ngủ quên trên vô lăng như thế, rất nguy hiểm. Trong lúc chờ đợi, mình đăng bài trên các diễn đàn và hầu hết mọi người đều đưa những phương án xử lý rất hợp lý. Nhiều anh chị em dù muộn vẫn thức để cập nhật thông tin... khiến mình quên cả mệt, cả lạnh luôn.

Qua đây, mình cũng muốn gửi lời cám ơn đến mọi người, thấy cuộc đời vẫn còn đẹp và còn nhiều người tốt lắm" – Anh Hải cho hay.

Hiện "việc tử tế" này vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về "cơn mưa" lời khen từ phía dân mạng.

