Ám ảnh thảm kịch 159 người chết, lính cứu hỏa bị trầm cảm dẫn đến tử vong

Theo thông tin từ cảnh sát hôm nay (20/8), vào khoảng 12h30, thi thể của anh A (30 tuổi), thuộc một đội cứu hỏa đã được tìm thấy dưới gầm cầu gần đường cao tốc vành đai số 1 thủ đô (khu vực Geumi-dong, thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc).

Anh A là lực lượng cứu hỏa trong thảm kịch Itaewon 2022

Anh A được cho là đã rời khỏi trạm thu phí Nam Incheon vào lúc 2h30 sáng ngày 10/8 (ngày mất tích). Sau đó dừng xe bên lề đường, vứt bỏ điện thoại di động rồi biến mất.

Nơi tìm thấy thi thể của anh nằm cách vị trí đó khoảng 8–9 km đường chim bay.

Theo cảnh sát, mặc dù khu vực đó có nhiều phương tiện qua lại nhưng do thi thể anh A nằm ở một nơi cao và khuất nên rất khó để tài xế phát hiện.

Thi thể của anh được tìm thấy trong tư thế nằm và đã bắt đầu phân hủy nghiêm trọng. Không có dấu hiệu cho thấy đây là vụ giết người.

Cảnh sát cho biết, A đã rời khỏi xe và đi bộ đến khu vực Siheung (nơi anh được phát hiện đã tử vong). Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra lộ trình di chuyển của nạn nhân cũng như khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi tìm thấy thi thể, cảnh sát thảo luận với gia đình để quyết định có tiến hành khám nghiệm tử thi hay không, đồng thời mở rộng điều tra về nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của anh.

Thảm kịch đêm Halloween khiến 159 người thiệt mạng

Được biết, A đã được chẩn đoán mắc trầm cảm và đang điều trị kể từ sau khi tham gia cứu hộ tại hiện trường thảm họa Itaewon năm 2022. Trước khi mất tích, anh đã để lại lời nhắn “Xin lỗi” cho gia đình và bạn bè.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông sau thảm họa Itaewon, anh từng chia sẻ: “Chúng tôi phải đặt thi thể các nạn nhân vào khu vực màu đen, cảm giác đó thật quá sức chịu đựng... Bố mẹ tôi đã rất đau lòng chỉ vì tôi từng có mặt ở hiện trường, vậy thì những bậc cha mẹ mất con sẽ còn đau đớn đến mức nào? Tôi chỉ mong rằng đó không phải là sự thật".

Sau thảm kịch, A bị trầm cảm nặng

Cái chết của A làm dấy lên tranh luận gay gắt về việc Hàn Quốc cần xây dựng hệ thống chăm sóc tâm lý dài hạn cho lực lượng cứu hộ. Các chuyên gia cảnh báo, sang chấn từ thảm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên việc hỗ trợ không thể chỉ dừng lại ở vài tháng sau sự kiện.

Thảm kịch Itaewon xảy ra đêm 29/10/2022, khi dòng người đổ về phố đón Halloween khiến 159 người thiệt mạng. Đây là thảm họa giẫm đạp lớn nhất lịch sử Hàn Quốc, để lại vết thương không chỉ cho gia đình nạn nhân, mà cả những người từng trực tiếp cứu hộ tại hiện trường.