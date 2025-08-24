4 con giáp gặp may mắn, tài lộc dồi dào trong tháng 7 âm lịch

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn cẩn trọng, cầu toàn, trách nhiệm và đam mê công việc. Tháng 7 âm lịch này, theo tử vi, họ bước vào giai đoạn vận khí cực thịnh, thông tin từ Sohu.

Nỗ lực bấy lâu được đền đáp bằng cơ hội thăng chức, tăng lương, tài chính khởi sắc. Không chỉ công việc thuận lợi, người tuổi Tỵ còn dễ gặp vận may bất ngờ như trúng lộc, đầu tư sinh lời. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc viên mãn.

Tuy nhiên, người tuổi Tỵ cần giữ tỉnh táo, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để tránh áp lực ảnh hưởng sức khỏe.

Tuổi Thìn

Thanh lịch, rộng lượng, giỏi giao tiếp, theo dự đoán, người tuổi Thìn đón tháng mới rực rỡ cả sự nghiệp lẫn tài vận. Các mối quan hệ xã hội mở ra nhiều cơ hội hợp tác, dự án thuận lợi, lợi nhuận tăng nhanh.

Được quý nhân phù trợ, sự nghiệp bước sang giai đoạn mới. Cuộc sống gia đình hài hòa, tình cảm gắn bó, chỉ số hạnh phúc ngày càng cao.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có nhiều vận may trong tháng cô hồn. Ảnh: Sohu

Cần cù, thực tế và kiên trì, người tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch sẽ đón nhiều cột mốc quan trọng. Công việc ghi nhận nỗ lực bằng cơ hội thăng tiến, thưởng cao.

Tài chính vượng, cả chính tài lẫn phụ tài đều dồi dào. Gia đình thêm ấm êm, hạnh phúc. Người tuổi Sửu nên tiếp tục phát huy sự bền bỉ, song cũng cần biết nghỉ ngơi, dành thời gian cho người thân và đầu tư tỉnh táo để tránh rủi ro.

Tuổi Hợi

Giàu trí tưởng tượng, nhân hậu và nhạy cảm, người tuổi Hợi bước sang tháng mới với vận may sáng rực. Công việc thuận lợi nhờ sự sáng tạo, nguồn thu nhập tăng đều, thậm chí có lộc bất ngờ.

Dù tháng 7 cô hồn khiến người tuổi Hợi đôi lúc bất an nhưng may mắn, việc gì làm cũng hanh thông. Tài chính vững vàng, gia đình êm ấm, tình cảm thăng hoa. Người tuổi Hợi nên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, duy trì gắn kết gia đình và chi tiêu hợp lý.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm