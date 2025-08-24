Trợ lý đạo diễn 'Emily in Paris' đột tử trên phim trường

Theo báo La Repubblica, Diego bất ngờ gục ngã ngay trước mặt các thành viên trong ê-kíp khi đang chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của mùa thứ 5. Dù nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại khách sạn Danieli - địa điểm quay phim - vào khoảng 19h tối thứ Năm, mọi nỗ lực cứu sống Diego đều bất thành.

Trợ lý đạo diễn 'Emily in Paris' Diego Borella. Ảnh: La Repubblica

Nguồn tin từ truyền thông Italy cho biết nguyên nhân tử vong ban đầu là do nhồi máu cơ tim. Diego được xác nhận đã qua đời vào lúc 19h30.

Ngay sau sự việc thương tâm, đoàn làm phim Emily in Paris tạm dừng toàn bộ hoạt động ghi hình.

Sinh năm 1978 tại Venice, Diego là một đạo diễn, biên kịch có tiếng, từng theo học và làm việc tại nhiều thành phố lớn như Rome, London và New York. Theo chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân, ông còn là tác giả của nhiều truyện cổ tích, thơ haiku và kịch bản sân khấu.

Mattia Berto, một người bạn thân lâu năm của Diego, xúc động chia sẻ: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với Diego. Anh ấy là một chàng trai lịch lãm, có gu thẩm mỹ tinh tế. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trong một bữa tối ở Paris cùng người bạn thân nhất của cả hai - tôi đã gọi cho cô ấy vào thứ Năm và cô ấy thực sự suy sụp. Diego hài hước, thông minh và rất tài năng. Cuộc đời anh ấy dừng lại quá sớm - thật khó để diễn tả thành lời, chỉ còn lại nỗi buồn vô hạn."

Quá trình quay mùa 5 của Emily in Paris tại thành phố Venice bắt đầu từ ngày 15/8 và dự kiến hoàn tất vào thứ Hai tới. Theo kế hoạch, mùa phim mới sẽ được phát hành trên Netflix vào ngày 18/12 năm nay.

Nữ chính Lily Collins trong một cảnh quay ở Venice cho mùa 5 'Emily in Paris'.

Emily in Paris là loạt phim hài lãng mạn của Mỹ do Darren Star sáng tạo, phát hành trên Netflix. Phim theo chân Emily Cooper (do Lily Collins thủ vai), một cô gái người Mỹ chuyển đến Paris để làm việc tại một công ty truyền thông Pháp. Với gu thời trang nổi bật và tinh thần lạc quan, Emily dần thích nghi với cuộc sống mới, đồng thời đối mặt với những khác biệt văn hóa, thách thức trong công việc và chuyện tình cảm rối rắm. Phim nổi bật với bối cảnh lãng mạn tại châu Âu, thời trang ấn tượng và những tình huống hài hước. Từ khi ra mắt năm 2020, Emily in Paris đã nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả toàn cầu, nhận nhiều đề cử tại giải Emmy, Quả cầu vàng.