Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 125kg, giá 127 triệu đồng

Anh Huang Kun Qiang, một ngư dân tại thị trấn Xiao Zuo, Phúc Kiến (Trung Quốc) bỗng trở thành ngôi sao trên mạng xã hội Trung Quốc khi bắt được một con cá mú với kích cỡ siêu khổng lồ.

Con cá dài tới 1,8m, nặng 125kg, sau khi được đưa vào bờ đã mang lại cho anh Qiang khoản tiền 34.500 NDT (khoảng 127 triệu đồng).

Anh Qiang cho biết câu được con cá khổng lồ này là vào ban đêm. Khi đang đứng trên thuyền nhìn xuống biển thì anh bắt gặp một vật tròn nổi trên mặt nước.

Ban đầu, anh nghĩ đó là một cái xô, nhưng nhìn kỹ thì thấy "vật này" đang chuyển động. Anh chiếu đèn pin vào và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một con cá mú khổng lồ.

Sau đó, anh nhanh chóng gọi các thủy thủ lại. Tổng cộng 9 người đã cùng dồn sức bắt con cá khổng lồ lên thuyền và đặt nó vào thùng đá.

Anh Qiang cho biết, anh bắt đầu đánh bắt cá trên biển từ năm 19 tuổi và đã theo nghề hơn 20 năm. Hiện tại, anh đang làm thuyền trưởng. Đây là lần đầu tiên anh và các thủy thủ trên thuyền được chứng kiến và bắt được một con cá mú lớn như vậy. Mọi người đều rất phấn khởi và vui mừng.

Anh Kun, một người bạn cùng làng với anh Qiang đã ngỏ ý mua lại con cá với giá thỏa thuận là 34.500 NDT.

Sau đó, anh Kun đã mổ con cá và chia thành bốn phần để đem bán cho người khác, tổng cộng thu về 41.990 NDT (hơn 151 triệu đồng).

Cá mú khổng lồ là một loại cá nước mặn lớn thuộc họ Cá mú. Loài này được tìm thấy chủ yếu ở vùng nước nông nhiệt đới giữa các rạn san hô nhân tạo ở độ sâu từ 15-50 mét. Thông thường, cá mú khổng lồ có thể dài đến 2,5m và nặng khoảng 360kg.

Một con cá mú khổng lồ.

Cá mú khổng lồ ăn động vật giáp xác, cá, bạch tuộc, rùa biển chưa trưởng thành. Ngoài ra còn có cả cá mập và cá nhồng. Chúng được biết tới là loài thường tấn công thợ lặn, đồng thời được chứng kiến đã tấn công loài cá mập Chanh.

Cá mú khổng lồ được coi là thực phẩm chất lượng tốt nên dễ dàng trở thành một mỏ vàng khai thác cho các ngư dân. Chúng là con mồi tương đối dễ đánh bắt đối với các ngư dân bởi bản tính tò mò và không sợ hãi của mình. Chúng cũng có xu hướng tập hợp sinh sản với số lượng lớn và hàng năm, thường quay về cùng một địa điểm.