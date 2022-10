Bắt chước xăm hình kiểu độc lạ trên môi, cô gái khóc thét khi nhìn thấy kết quả

Khi mà xã hội đã có cái nhìn cởi mở và khoáng đạt hơn, việc xăm mình không còn là thứ gắn liền với những thói hư tật xấu của cuộc đời. Người già và người trẻ, gái và trai, ai ai cũng có thể ghé qua tiệm xăm để có cho mình một chiếc hình nho nhỏ vào đâu đó trên cơ thể.

Tuy nhiên, cũng như bao hình thức làm đẹp khác, việc xăm hình hoàn toàn có thể khiến bạn hận nếu như quên tìm hiểu kỹ về thợ xăm, chọn sai màu mực,... điển hình như cô gái dưới đây.

Wilma Hagglund (đến từ Thụy Điển) đã quyết định chọn một hình xăm hài hước ở bên trong môi của mình, thế nhưng thành quả lại khiến cô nàng phải khóc thét vì ngoài sức tưởng tượng. Thay vì xăm bên trong môi như yêu cầu thì người thợ lại khắc hẳn bên ngoài của cô.

Wilma đã hét lên và rơi nước mắt sau khi từ "meow" được in rõ trên môi dưới. Cô chia sẻ bức ảnh về hình xăm "bất ổn" cùng dòng trạng thái: "Anh ấy đã xăm sai chỗ trong miệng của tôi".

Cô còn chia sẻ thêm hình ảnh mẫu mà mình đưa cho thợ xăm trước đó. Có thể thấy, trong hình ảnh một cô gái đang kéo môi hé lộ dòng chữ "meow" được xăm giấu ở bên trong, trái ngược với thứ Wilma nhận được. Dòng chữ đáng yêu không hề được ẩn giấu một cách độc đáo mà nằm rõ ràng ngay trên môi Wilma, và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy nó. Được biết, Wilma đã phải đến bệnh viện và xóa vết xăm kỳ cục bằng công nghệ laser.

Đoạn clip cô gái chia sẻ hiện đã thu về hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok. Đa số đều bày tỏ sự đồng cảm với cô gái. Tuy nhiên, không ít bình luận thắc mắc về việc Wilma không phát hiện sự cố trong suốt quá trình xăm.

- "Sao lại không cảm thấy vị trí của kim xăm khi người thợ đang làm nhỉ, đáng ra có thể ngăn chặn mọi thứ sớm hơn rồi";

- "Thật khó tin khi thợ xăm có sai lầm kỳ quặc như vậy được, trừ khi bạn say rượu hoặc thợ xăm của bạn say rượu. Nếu thật sự do lỗi thợ xăm thì bạn nên kiện anh ta";

- "Một hình xăm nhỏ cũng có thể khiến phải ân hận, bởi vậy nếu khi chưa cân nhắc kỹ thì đừng quyết định vội vàng không lại gặp tình huống tương tự";

- "Mong cô gái có thể khắc phục hậu quả mà không để lại sẹo. Đây cũng là nài học cho những ai muốn đi xăm mà không cẩn thận".

