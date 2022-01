Bài văn miêu tả tủ lạnh chân thật đến từng chi tiết khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú

Từ tên hãng của tủ lạnh đến bao nhiêu ngăn, từng ngăn chứa gì đều được cậu bé tả lại một cách chi tiết.

Nếu muốn đọc được những áng văn chân thật, ngây ngô thì hãy tìm đọc tuyển tập bài văn của các cô cậu học trò cấp 1. Từ tả người thân, tả cây cối đến tả đồ vật qua con mắt của học sinh tiểu học đều chân thực đến trần trụi. Nhiều giáo viên khi chấm bài "dở khóc dở cười" trước những áng văn có 1-0-2.

Mới đây, một bài Văn "tả đồ dùng trong nhà" được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình. Em học sinh này đã tả lại chiếc tủ lạnh của gia đình bằng giọng văn cực ngộ nghĩnh và thật thà.

Nguyên văn bài làm như sau:

"Trong tất cả đồ dùng trong nhà. Em thích nhất là chiếc tủ lạnh nhà em. Chiếc tủ lạnh này trắng và xám. Nó có in chữ SHA... lớn và nhỏ. Nó chỉ to hơn em một chút. Bên trong nó có cái gì màu trắng giúp không để hở tủ lạnh khi đông lại. Nó có hai ngăn, trong ngăn to có 6 ngăn nhỏ, ngăn nhỏ thứ nhất có trứng. Ngăn 2 chứa những cái để làm thức ăn như hủ bơ, sữa ông thọ... Ngăn thứ ba cũng giống ngăn 2. Ba ngăn còn lại chứa thức ăn như cam, bún khoai... Ngăn nhỏ còn lại trên tủ lạnh ngăn đá có bốn ngăn, 3 ngăn trên cùng đựng đá. Ngăn thứ 3 đựng thứ ăn lạnh. Em hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận vì nó đã gắn kết với em từ nhỏ".

Xét về kết cấu thì bài văn nhìn chung có đủ 3 phần, đúng như những gì mà cô giáo đã dạy. Cậu học trò cũng quan sát kỹ từng thứ xung quanh chiếc tủ lạnh nhà mình để tả lại trong bài. Từ tên hãng cho đến bao nhiêu ngăn, từng ngăn đựng gì đều được miêu tả rất chi tiết. Phần kết bài cậu còn tạo cho người đọc có cảm giác chiếc tủ lạnh không chỉ là đồ vật, mà dường như đã trở thành người bạn thân luôn rồi.

Dù bài văn vẫn còn tồn tại một số lỗi như: sai chính tả, sử dụng từ chưa chính xác, lỗi diễn đạt nhưng cô giáo vẫn đánh giá cao bởi có ý thức làm bài nghiêm túc, không sao chép văn mẫu và miêu tả khá chân thật, gần gũi.

Dưới bài viết rất nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến về bài văn này. Một số bình luận như sau:

"Câu mở bài huyền thoại của tất cả học sinh: Trong tất cả các thứ, em thích nhất là..."; "Tả ngăn tủ lạnh kỹ thế, ngăn gì cũng rõ ràng. Đọc cũng nhận ra bé nhìn chiếc tủ lạnh để tả rồi"; "Đúng là các bé trí óc sáng tạo đỉnh quá. Đọc mà không nhịn được cười".

