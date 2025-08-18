Cô dâu huỷ hôn ở "phút 89" khi phát hiện chú rể bị hói đầu

Ngày 14/8, truyền thông Ấn Độ đưa tin về một sự việc gây xôn xao dư luận: Một cô gái phát hiện chồng sắp cưới của mình bị hói đầu, bấy lâu nay anh ta đội tóc giả để che giấu sự thật. Trước sự việc này, cô đã quyết định hủy hôn ngay lập tức, khiến cư dân mạng xôn xao.

Ảnh minh họa.

Theo đó, sự việc xảy ra ngay trong ngày cưới. Khi chú rể và gia đình tới nhà cô dâu chuẩn bị làm lễ truyền thống, cô dâu bắt đầu nhận thấy điều bất thường.

Mọi khâu chuẩn bị cho hôn lễ như trang trí, sân khấu, nghi lễ đều đã được sắp xếp chu đáo, tiến trình diễn ra thuận lợi. Thế nhưng, cô dâu nhận thấy chú rể liên tục chạm vào chiếc mũ trên đầu, tỏ ra căng thẳng bất an. Điều này khiến cô sinh nghi.

Sau đó, cô âm thầm hỏi thăm người nhà chú rể và bất ngờ phát hiện sự thật: Chú rể vốn bị hói đầu, thường xuyên phải đội tóc giả để che.

Cô dâu cho biết, hai người quen nhau qua mai mối, chỉ gặp vài lần, còn lại chủ yếu liên lạc qua điện thoại để bàn việc cưới xin, chứ chưa từng thật sự tìm hiểu sâu về cuộc sống của nhau.

Cô chia sẻ: “Tôi và anh ấy chỉ gặp vài lần, toàn nói về việc chuẩn bị hôn lễ. Phần lớn liên lạc bằng điện thoại, hoàn toàn không biết anh ấy có bí mật này”.

Khi biết sự thật, cô cảm thấy bị lừa dối, sỉ nhục. Dù đám cưới đã được chuẩn bị xong, khách cũng sắp tới nhưng cô vẫn kiên quyết hủy hôn.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều tranh cãi. Một số người bày tỏ sự đồng cảm với cô dâu, nhấn mạnh rằng sự chân thành là nền tảng của hôn nhân. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng, vấn đề hói đầu không nên trở thành yếu tố quyết định trong một mối quan hệ hôn nhân.